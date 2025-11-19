Добро пожаловать в праздничный Милан — город, где даже на самых современных улицах бродит дух Рождества! Наше путешествие — это прогулка по местам, где загораются тысячи огней, звучит весёлая музыка и витает аромат сладостей и горячего шоколада. Я поделюсь местными легендами и расскажу, как встречают Рождество итальянцы — а особенно миланцы.

Ваш гид в Милане

Описание экскурсии

Дуомо — сердце города. Здесь возвышается величественный собор в рождественском убранстве. Рядом раскинулась праздничная ярмарка с деревянными домиками, где можно попробовать горячие каштаны, сыр, домашний шоколад и ароматное вино.

Галерея Виктора Эммануила II. Это «салон Милана», украшенный огнями и витринами люксовых бутиков. Мы заглянем на площадь Мерканти, где когда-то кипела средневековая жизнь, а теперь звучит музыка уличных артистов.

Театр Ла Скала, где в эти дни особенно торжественная атмосфера: начинается сезон рождественских премьер.

Замок Сфорца — величественный символ города. Его парк в это время превращается в сказку — каток, рождественские огни, ярмарочные палатки и уютные уголки, где можно погреться чашкой глинтвейна.

На этой прогулке вы:

услышите, какие традиции передаются здесь из поколения в поколение: от семейного ужина с панеттоне — миланским рождественским кексом — до торжественного открытия ёлки у собора Дуомо

обязательно сделаете фото в самых красивых рождественских локациях

окунётесь в атмосферу итальянского Рождества и, возможно, почувствуете себя героем сказки

насладитесь легендами и вкусами зимнего Милана

Организационные детали

В стоимость не входит: глинтвейн, рождественские сладости и еда.