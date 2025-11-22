Этот день посвятим Флоренции и Пизе (входят в экскурсионный пакет, дополнительно оплачиваются общественный транспорт и въездная пошлина).

Флоренция — это город, связанный с гениями: Донателло, Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи и другими творцами. Здесь расцвели эпоха Возрождения и банковское дело, заложены основы европейской литературы. Мы прогуляемся по мосту Понте Веккьо и кварталу Данте, посидим на площади Синьории и лоджии Ланци.

Едем дальше, в Пизу. Падающая башня — это символ целой эпохи, к которой уже в 15 веке возили экскурсантов. Мы увидим не только визитную карточку города, но и пройдём по улочкам, пронизанным арками и галереями, и университетскому кварталу, в котором некогда трудился Галилео Галилей.