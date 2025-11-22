Мои заказы

Бонджорно, Италия! Отпуск на вершине «сапожка»

Погулять меж каналов Венеции, сделать фото с Пизанской башней и полюбоваться виноградниками Тосканы
Холмистые предгорья Альп, ажурное побережье с укромными пляжами и скалами, облепленными домиками, и имена гениев, увековеченные в филигранной архитектуре, — всё это Северная Италия.

Комплект экскурсий рассчитан на 4 дня: вы
сможете прогуляться среди каналов Венеции, перенестись в эпоху Возрождения во Флоренции, сделать то самое фото с падающей Пизанской башней, полюбоваться открыточными виноградниками Тосканы, отыскать балкон Джульетты в Вероне и побывать у озера Гарда, где отдыхала от светской жизни Мария Каллас.

Оставшуюся часть тура можно оставить свободной для самостоятельных прогулок или дополнить впечатлениями по вкусу: проехать по кромке Лигурийского моря, изучить Бергамо или посетить самое сердце страны — Рим и Ватикан.

Ближайшие даты:
18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас у аэропорта, доставим в отель. Основная программа начнётся завтра.

2 день

Венеция: соборы, дворцы и другая знаковая архитектура

Сегодня поедем в Венецию (входит в экскурсионный пакет, дополнительно оплачиваются теплоход и въездная пошлина).

Удивительный город, построенный на сваях и оплетённый сеткой каналов, можно смело назвать музеем под открытым небом. Вы увидите множество шедевров архитектуры, достопримечательностей, памятников. Рассмотрите Старые и Новые Прокурации, часовую башню, кампанилу собора Святого Марка, дворец Веньер-деи-Леони, собор Санта-Мария-делла-Салюте, базилику Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари и другие знаковые локации. Будет и время для самостоятельных прогулок.

Венеция: соборы, дворцы и другая знаковая архитектура
3 день

Символы эпох - Флоренция и Пиза

Этот день посвятим Флоренции и Пизе (входят в экскурсионный пакет, дополнительно оплачиваются общественный транспорт и въездная пошлина).

Флоренция — это город, связанный с гениями: Донателло, Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи и другими творцами. Здесь расцвели эпоха Возрождения и банковское дело, заложены основы европейской литературы. Мы прогуляемся по мосту Понте Веккьо и кварталу Данте, посидим на площади Синьории и лоджии Ланци.

Едем дальше, в Пизу. Падающая башня — это символ целой эпохи, к которой уже в 15 веке возили экскурсантов. Мы увидим не только визитную карточку города, но и пройдём по улочкам, пронизанным арками и галереями, и университетскому кварталу, в котором некогда трудился Галилео Галилей.

Символы эпох - Флоренция и Пиза
4 день

Свободный день или поездка вдоль Лигурийского побережья

По желанию и за доплату — красоты Лигурийского побережья.

Начнём с посещения Леричи, известного виллами, старинными памятниками, уютными маленькими бухтами с песчаными пляжами. Главной достопримечательностью городка является средневековый замок Кастелло ди Леричи. Долгое время в нём располагалось молодёжное общежитие, а сегодня работает Музей геологии и палеонтологии. Также интересен Музей морского флота, в котором собраны древние карты и системы навигации.

Следующая точка — Генуя. Старинный порт на берегу Генуэзской бухты привлекает множеством исторических зданий: маяком, Дворцом дожей, воротами Порта Сопрана, собором Сан-Лоренцо, домом Христофора Колумба, площадью Пьяцца Феррари.

Свободный день или поездка вдоль Лигурийского побережья
5 день

Тоскана: Сиена и Сан-Джиминьяно

Направимся в Тоскану (входит в экскурсионный пакет, дополнительно оплачиваются въездные пошлины в Сиену и Сан-Джиминьяно).

Едем в край лучшего итальянского вина и мастеров ландшафтного дизайна. Первая на нашем пути — Сиена. Облик и традиции этого города не менялись последние 700 лет, поэтому тут легко перенестись в прошлое. Увидим собор 13 века и площадь Дель Кампо — несравненные жемчужины древнего зодчества.

Съездим в уютный Сан-Джиминьяно с атмосферными улочками и эффектными башнями. Городок привлекает ценителей тосканской керамики и мороженого, одного из лучших в мире.

Тоскана: Сиена и Сан-Джиминьяно
6 день

Свободный день или поездка в Рим и Ватикан

По желанию и за доплату — поездка в Рим и Ватикан.

Вечный город, сердце Италии — одно из самых посещаемых в Европе мест с богатейшим историческим и культурным наследием. Вы полюбуетесь архитектурными творениями гениев разных эпох, а также познакомитесь со святынями Ватикана. Увидите Колизей, руины форума, фонтан Треви, Пантеон, мост Святого Ангела, замок Святого Ангела, собор Святого Петра, многочисленные площади. Будет свободное время, возможность пообедать.

Свободный день или поездка в Рим и Ватикан
7 день

Верона, озеро Гарда, Сирмионе

Погуляем по Вероне и берегам озера Гарда (входит в экскурсионный пакет, дополнительно оплачивается въездная пошлина, по желанию — прогулка на катере).

В Вероне обойдём места, связанные с Данте Алигьери, отыщем балкон Джульетты, под которым уже несколько поколений влюбленных загадывают желания, погуляем по колоритным улочкам и воспетым поэтами набережным реки Адидже. Увидим наследие Римской империи — амфитеатр Арена-ди-Верона, где проводились гладиаторские бои.

Отдохнём у озера Гарда. На его берегах расположен живописный Сирмионе. Городок хранит важные свидетельства прошлых эпох и ещё помнит поэта Катулла и оперную диву Марию Каллас, у которых тут были виллы.

Верона, озеро Гарда, Сирмионе
8 день

Свободный день или прогулка по Бергамо

По желанию и за доплату — экскурсия по Бергамо.

Это уникальный город с историей, уходящей корнями в века. Здесь родились известные композиторы, архитекторы, полководцы и художники, можно насладиться видами Итальянских Альп и Паданской равнины, увидеть древнеримские и кельтские памятники. Последние 6 столетий сюда часто перебирались состоятельные люди, поэтому тут возведено множество роскошных дворцов, соборов, площадей.

Потом доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Свободный день или прогулка по Бергамо

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€548
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Пассажирские налоги
  • Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€189), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят экскурсии по Венеции, Флоренции, Пизе, Тоскане, Вероне, к озеру Гарда с трансферами
Что не входит в цену
  • Билеты в Милан и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - €220
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Теплоход + въездная пошлина в Венеции - €25 + €10
  • Въездная пошлина в Пизе - €8
  • Въездная пошлина в Милан, Верону, Сиену, Сан-Джиминьяно - €5 каждая
  • Билеты на общественный транспорт во Флоренции - €5
  • City tax в отелях - €1-2 за человека/ночь
  • Входные билеты
  • Туристический налог
  • По желанию:
  • Экскурсия по Риму и Ватикану - €60
  • Красоты Лигурийского побережья - €50
  • Прогулка по Бергамо - €40
  • Дегустация в Тоскане - €25
  • Обратите внимание! Стоимость тура указана минимальная и меняется в зависимости от дат, точную сумму на каждый заезд необходимо уточнять у организатора
Место начала и завершения?
Аэропорт Милана, время встречи зависит от рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Евгения
Евгения — Организатор в Милане
Провела экскурсии для 322 туристов
Мы туристический оператор, существующий с 2014 года. Наша компания включена в реестр Ростуризма, что говорит о высокой степени ответственности и качества с нашей стороны и многолетнем доверии со стороны туристов. Цель
нашей компании — создание недорогих туров высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договоры с отелями, транспортными, паромными и авиакомпаниями, что дает нам возможность создавать туры по России и другим странам высокого качества по низким ценам. Будем и дальше поддерживать качество наших услуг, совершенствоваться и радовать вас!

Задать вопрос

