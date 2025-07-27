Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
24 авг в 08:00
30 авг в 08:00
€540 за человека
Бонджорно, Италия! Отпуск на вершине «сапожка»
Погулять меж каналов Венеции, сделать фото с Пизанской башней и полюбоваться виноградниками Тосканы
Начало: Аэропорт Милана, время встречи зависит от рейсов
4 авг в 18:00
18 авг в 18:00
€548 за человека
Свидание со страной-музеем: тур в Северную Италию
Отдохнуть у озёр Маджоре и Гарда, погулять по Турину, Милану, Пьяченце и узнать, где придумали Асти
Начало: Аэропорт Милана, время встречи зависит от рейсов
25 авг в 17:50
29 сен в 17:50
€538 за человека
Последние отзывы на туры
- IIlana27 июля 2025Тур оказался очень насыщенным и разнообразным, организатор Майя выше всяких похвал, получили незабываемые впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На 8 дней»
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Сейчас в Милане в категории "На 8 дней" можно забронировать 3 тура от 538 до 548. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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