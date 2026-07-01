Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Мальпенса, время зависит от времени вашег...
26 июл в 08:00
9 авг в 08:00
€1090 за человека
Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане
Освежить гардероб, подобрать вещи мировых и местных дизайнеров и устроить фотосессию в новых нарядах
Начало: Аэропорт Милана, время по договорённости
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
€950 за человека
Милан, Любляна, Будапешт и дополнительная поездка в Загреб: обзорный тур по городам 4 стран
Познакомиться с символами столиц, осмотреть дворцы и замки и полюбоваться озером Маджоре
Начало: Милан, 14:00
1 авг в 14:00
19 сен в 14:00
119 000 ₽ за человека
Отпуск в Римини с пляжным отдыхом, дегустациями, поездками в соседние города и микространу
Накупаться в Адриатике, погулять по Сан-Марино, Болонье, Урбино, попробовать вина, сыры и ветчину
Начало: Аэропорт Милана, 12:00
10 сен в 12:00
2 мая в 12:00
€1490 за человека
На каникулы в Пьемонт: детям - мир Хогвартса, взрослым - сыр и вино
Побывать на родине «короля вин», поучаствовать в играх и мастер-классах и поискать трюфель
Начало: Говоне, у отеля Antica Locanda SanPietro, 15:00
27 окт в 08:00
€1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Комбинированные»
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- Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии;
- Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане;
- Милан, Любляна, Будапешт и дополнительная поездка в Загреб: обзорный тур по городам 4 стран;
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