Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
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13 сен в 08:00
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12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Бюджетные туры»
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