Утро посвятим средневековой архитектуре Римини и влиятельной династии Сиджизмондо. Посетим храм Малатеста: поговорим о таинственном символе, который повторяется 500 раз, осмотрим распятие Джотто и фреску Пьеро делла Франческа. Увидим арку Августа, площади Трэ Мартири и Кавур, мост Тиберио, Веккья Пескерия, Борго Сан Джулиано.

Во второй половине дня съездим в Сан-Марино, жители которого даже в сложные времена сохраняли свободу и независимость. Мы обсудим легенды, уникальное политическое устройство, курьёзные моменты, связанные с получением гражданства. Обойдём самые красивые смотровые, площади, лестницы и многое другое.