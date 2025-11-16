Мои заказы

Отпуск в Римини с пляжным отдыхом, дегустациями, поездками в соседние города и микространу

Накупаться в Адриатике, погулять по Сан-Марино, Болонье, Урбино, попробовать вина, сыры и ветчину
Прилетайте в Италию за красивым загаром — мы забронировали для вас отель на набережной Римини: принимать солнечные ванны можно будет как у бассейна, так и у Адриатического моря.

Расслабленный пляжный отдых
дополним экскурсиями — изучим как сам Римини, так и соседние Болонью, Равенну, Урбино, Мондаино.

Съездим и в Сан-Марино — одно из самых маленьких государств мира, сохраняющее независимость с 4 века.

А также окунёмся в калейдоскоп вкусов и ароматов: продегустируем пармскую ветчину, пармезан, бальзамический уксус прямо на производствах и с бокалом вина попробуем редкий сорт сыра — «Формаджио ди Фосса», который в течение нескольких месяцев вызревает в ямах из вулканического туфа.

Описание тура

Организационные детали

Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Diplomat Palace 4* с бассейном или аналогичном в Римини. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включены все завтраки и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.

Программа тура по дням

1 день

Дегустации пармской ветчины и пармезана на фермах

Встретим вас у аэропорта и поедем в Римини. По пути остановимся на семейной ферме, чтобы увидеть, как производят, и попробовать пармскую ветчину. Потом переместимся в другое хозяйство, где узнаем всё о пармезане и, конечно, его продегустируем. Затем доберёмся к нашему отелю на берегу Адриатического моря и будем отдыхать.

Дегустации пармской ветчины и пармезана на фермах
2 день

Архитектура и городские легенды Римини и Сан-Марино

Утро посвятим средневековой архитектуре Римини и влиятельной династии Сиджизмондо. Посетим храм Малатеста: поговорим о таинственном символе, который повторяется 500 раз, осмотрим распятие Джотто и фреску Пьеро делла Франческа. Увидим арку Августа, площади Трэ Мартири и Кавур, мост Тиберио, Веккья Пескерия, Борго Сан Джулиано.

Во второй половине дня съездим в Сан-Марино, жители которого даже в сложные времена сохраняли свободу и независимость. Мы обсудим легенды, уникальное политическое устройство, курьёзные моменты, связанные с получением гражданства. Обойдём самые красивые смотровые, площади, лестницы и многое другое.

Архитектура и городские легенды Римини и Сан-Марино
3 день

Город студентов и кулинарных изысков - Болонья

Сегодня едем в Болонью — город, знающий толк в науках и гастрономии. Исторический центр хорошо сохранился и считается одним из крупнейших в Италии, а визитной карточкой являются наклонившиеся башни Азинелли и Гаризенда. Деловые болонцы соседствуют с пёстрой толпой студентов, а улицы и площади — сами по себе достопримечательность. После экскурсии будет свободное время, которое мы рекомендуем посвятить знакомству с кухней. Потом — возвращение в Римини, самостоятельный отдых.

Город студентов и кулинарных изысков - Болонья
4 день

Памятники и мозаики Равенны

После завтрака направимся в Равенну. Это последняя столица Западной Римской империи, на улицах которой рассыпаны 8 памятников из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. А её раннехристианские и византийские мозаики просто завораживают! После обзорной экскурсии будет время для самостоятельных прогулок, потом вернёмся в Римини.

Памятники и мозаики Равенны
5 день

Дом Рафаэля и герцогский замок в Урбино

Посвятим день родине гениального Рафаэля — Урбино. В эпоху Ренессанса тут трудились видные артисты, архитекторы, художники, а теперь роскошный исторический центр взят под опеку ЮНЕСКО. Мы погуляем по улочкам, посетим отчий дом Рафаэля, поговорим о детстве и учёбе живописца.

После небольшого перерыва изучим главную достопримечательность — замок герцогов Урбинских с картинной галереей и фресками. Это яркий пример дворца эпохи Возрождения, построенный лучшими зодчими своего времени. Мы осмотрим кабинет и личные покои владельца, а затем вернёмся на побережье.

Дом Рафаэля и герцогский замок в Урбино
6 день

Крепость Градара, дегустация сыра и вина в Мондаино

Сегодняшнюю экскурсию начнём в крепости Градара. С ней связана история большой любви Франчески Да Полента и Паоло Малатеста, о которой писали многие, от Данте до Чайковского. Далее переместимся в Мондаино с единственной улицей и круглой площадью — очень атмосферно! А ещё тут производят редкий сорт сыра «Формаджио ди Фосса», который мы обязательно продегустируем с бокалом вина.

Крепость Градара, дегустация сыра и вина в Мондаино
7 день

Производство бальзамического укскуса

Освободим номера и напоследок съездим на производство бальзамического уксуса. Послушаем о традициях изготовления и использования этой приправы и сможем что-нибудь приобрести. Затем поедем в аэропорт к вечерним рейсам и попрощаемся.

Производство бальзамического укскуса

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1450
1-местное размещение€1810
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, дегустации
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Городской налог
  • Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты в Милан и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Чаевые водителям и гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана, 12:00
Завершение: Аэропорт Милана, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Стелла. Рада знакомству с вами! Я отучилась на режиссёра массовых мероприятий. Как ни странно, полученная специальность помогла в налаживании туристического бизнеса. Давайте вместе исследовать этот удивительный мир!

