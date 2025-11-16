Расслабленный пляжный отдых
Описание тура
Организационные детали
Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Diplomat Palace 4* с бассейном или аналогичном в Римини. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включены все завтраки и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.
Программа тура по дням
Дегустации пармской ветчины и пармезана на фермах
Встретим вас у аэропорта и поедем в Римини. По пути остановимся на семейной ферме, чтобы увидеть, как производят, и попробовать пармскую ветчину. Потом переместимся в другое хозяйство, где узнаем всё о пармезане и, конечно, его продегустируем. Затем доберёмся к нашему отелю на берегу Адриатического моря и будем отдыхать.
Архитектура и городские легенды Римини и Сан-Марино
Утро посвятим средневековой архитектуре Римини и влиятельной династии Сиджизмондо. Посетим храм Малатеста: поговорим о таинственном символе, который повторяется 500 раз, осмотрим распятие Джотто и фреску Пьеро делла Франческа. Увидим арку Августа, площади Трэ Мартири и Кавур, мост Тиберио, Веккья Пескерия, Борго Сан Джулиано.
Во второй половине дня съездим в Сан-Марино, жители которого даже в сложные времена сохраняли свободу и независимость. Мы обсудим легенды, уникальное политическое устройство, курьёзные моменты, связанные с получением гражданства. Обойдём самые красивые смотровые, площади, лестницы и многое другое.
Город студентов и кулинарных изысков - Болонья
Сегодня едем в Болонью — город, знающий толк в науках и гастрономии. Исторический центр хорошо сохранился и считается одним из крупнейших в Италии, а визитной карточкой являются наклонившиеся башни Азинелли и Гаризенда. Деловые болонцы соседствуют с пёстрой толпой студентов, а улицы и площади — сами по себе достопримечательность. После экскурсии будет свободное время, которое мы рекомендуем посвятить знакомству с кухней. Потом — возвращение в Римини, самостоятельный отдых.
Памятники и мозаики Равенны
После завтрака направимся в Равенну. Это последняя столица Западной Римской империи, на улицах которой рассыпаны 8 памятников из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. А её раннехристианские и византийские мозаики просто завораживают! После обзорной экскурсии будет время для самостоятельных прогулок, потом вернёмся в Римини.
Дом Рафаэля и герцогский замок в Урбино
Посвятим день родине гениального Рафаэля — Урбино. В эпоху Ренессанса тут трудились видные артисты, архитекторы, художники, а теперь роскошный исторический центр взят под опеку ЮНЕСКО. Мы погуляем по улочкам, посетим отчий дом Рафаэля, поговорим о детстве и учёбе живописца.
После небольшого перерыва изучим главную достопримечательность — замок герцогов Урбинских с картинной галереей и фресками. Это яркий пример дворца эпохи Возрождения, построенный лучшими зодчими своего времени. Мы осмотрим кабинет и личные покои владельца, а затем вернёмся на побережье.
Крепость Градара, дегустация сыра и вина в Мондаино
Сегодняшнюю экскурсию начнём в крепости Градара. С ней связана история большой любви Франчески Да Полента и Паоло Малатеста, о которой писали многие, от Данте до Чайковского. Далее переместимся в Мондаино с единственной улицей и круглой площадью — очень атмосферно! А ещё тут производят редкий сорт сыра «Формаджио ди Фосса», который мы обязательно продегустируем с бокалом вина.
Производство бальзамического укскуса
Освободим номера и напоследок съездим на производство бальзамического уксуса. Послушаем о традициях изготовления и использования этой приправы и сможем что-нибудь приобрести. Затем поедем в аэропорт к вечерним рейсам и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1450
|1-местное размещение
|€1810
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустации
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Городской налог
- Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты в Милан и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение
- Чаевые водителям и гиду