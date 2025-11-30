Своей компанией по Лигурийскому побережью: Генуя, Портофино и Форте-дей-Марми с прогулками на катере
Посетить 8 городков, ощутить неспешый средиземноморский ритм и погулять по средневековым улицам
Италия — удивительная страна, в которой хочется увидеть каждый уголок.
Поэтому и мы не будем ограничиваться одной локацией, а побываем сразу в 8 прибрежных городках с неповторимой атмосферой, но без спешки читать дальше
и суеты, а наслаждаясь каждым моментом отпуска.
Вам не придётся ни о чём беспокоиться: мы уже подобрали роскошные 4-звёздочные отели и разработали маршрут. Начнём с экскурсии по Генуе — одному из старейших портов Европы. А затем вас ждут морские прогулки на катере. Посетим Санта-Маргериту и Портофино, наслаждаясь пейзажами Лигурийского залива.
Проплывём вдоль скалистых берегов Чинкве-Терре, сделав остановки в Портовенере и Риомаджоре, где время будто замерло среди разноцветных домиков и рыбацких лодок.
Встреча, прогулка по улочкам Генуи, посещение океанариума
Встретим вас в аэропорту Милана. По предварительной договорённости возможен трансфер из любого другого европейского города — эта услуга оплачивается отдельно. По прибытии отправимся в Геную, где нас ждёт обзорная экскурсия по городу. Мы прогуляемся по старинным улицам, узнаем об истории одного из крупнейших портов Средиземноморья и почувствуем дух Лигурии. Обязательно посетим местный океанариум — крупнейший в Италии и второй по величине в Европе после барселонского. Завершим день размещением в отеле в Генуе.
2 день
Рапалло, прогулка на катере в Санта-Маргерите и Портофино, прибытие в Форте-дей-Марми
Сегодня мы поедем в Рапалло, уютный курортный город на побережье. Оттуда совершим прогулку по морю на катере с остановками в живописной Санта-Маргерите и знаменитом Портофино — одном из самых престижных и притягательных мест в Лигурии. Узкие улочки, пастельные фасады домов и бирюзовая вода создают атмосферу средиземноморского уюта и роскоши. После катания продолжим путь в Форте-дей-Марми — фешенебельный курорт, который по праву считается одним из самых элитных на всём побережье Италии. Размещение в отеле 4*.
3 день
Ла-Специя, прогулка по побережью Лигурийского моря с остановками в Портовенере и Риомаджоре
После завтрака отправимся в Ла Специю — город, расположенный у подножия национального парка «Чинкве-Терре». Отсюда начнётся морская прогулка по побережью Лигурийского моря. Мы пройдём вдоль живописных прибрежных деревень, выстроившихся на склонах скал, и сделаем остановки в Портовенере и Риомаджоре — одних из самых колоритных посёлков региона. Узкие улочки, разноцветные дома и панорамные виды на море оставят яркие впечатления. После прогулки вернёмся в отель в Форте-дей-Марми для отдыха.
4 день
Отъезд
В этот день завершается наше путешествие. После завтрака состоится трансфер в аэропорт Милана. По предварительной договорённости возможен выезд в любой другой европейский аэропорт — данная услуга предоставляется за дополнительную плату.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Прогулки на катере
Услуги профессиональных водителя и гида
Все входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Милана и обратно
Обеды и ужины
Трансфер из/в аэропорт любого другого европейского города
Виза
Стоимость тура для детей до 12 лет - €5840
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана, утро, точное время по договорённости
Завершение: Аэропорт Милана, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 658 туристов
Зовут меня Мария, и вот уже 12 лет я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.