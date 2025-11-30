Мои заказы

Своей компанией по Лигурийскому побережью: Генуя, Портофино и Форте-дей-Марми с прогулками на катере

Посетить 8 городков, ощутить неспешый средиземноморский ритм и погулять по средневековым улицам
Италия — удивительная страна, в которой хочется увидеть каждый уголок.

Поэтому и мы не будем ограничиваться одной локацией, а побываем сразу в 8 прибрежных городках с неповторимой атмосферой, но без спешки
читать дальше

и суеты, а наслаждаясь каждым моментом отпуска.

Вам не придётся ни о чём беспокоиться: мы уже подобрали роскошные 4-звёздочные отели и разработали маршрут. Начнём с экскурсии по Генуе — одному из старейших портов Европы. А затем вас ждут морские прогулки на катере. Посетим Санта-Маргериту и Портофино, наслаждаясь пейзажами Лигурийского залива.

Проплывём вдоль скалистых берегов Чинкве-Терре, сделав остановки в Портовенере и Риомаджоре, где время будто замерло среди разноцветных домиков и рыбацких лодок.

Своей компанией по Лигурийскому побережью: Генуя, Портофино и Форте-дей-Марми с прогулками на катере
Своей компанией по Лигурийскому побережью: Генуя, Портофино и Форте-дей-Марми с прогулками на катере
Своей компанией по Лигурийскому побережью: Генуя, Портофино и Форте-дей-Марми с прогулками на катере
Ближайшие даты:
24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя28
ноя29
ноя30
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Подберите удобную обувь для прогулок по городам.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулка по улочкам Генуи, посещение океанариума

Встретим вас в аэропорту Милана. По предварительной договорённости возможен трансфер из любого другого европейского города — эта услуга оплачивается отдельно. По прибытии отправимся в Геную, где нас ждёт обзорная экскурсия по городу. Мы прогуляемся по старинным улицам, узнаем об истории одного из крупнейших портов Средиземноморья и почувствуем дух Лигурии. Обязательно посетим местный океанариум — крупнейший в Италии и второй по величине в Европе после барселонского. Завершим день размещением в отеле в Генуе.

Встреча, прогулка по улочкам Генуи, посещение океанариумаВстреча, прогулка по улочкам Генуи, посещение океанариумаВстреча, прогулка по улочкам Генуи, посещение океанариумаВстреча, прогулка по улочкам Генуи, посещение океанариума
2 день

Рапалло, прогулка на катере в Санта-Маргерите и Портофино, прибытие в Форте-дей-Марми

Сегодня мы поедем в Рапалло, уютный курортный город на побережье. Оттуда совершим прогулку по морю на катере с остановками в живописной Санта-Маргерите и знаменитом Портофино — одном из самых престижных и притягательных мест в Лигурии. Узкие улочки, пастельные фасады домов и бирюзовая вода создают атмосферу средиземноморского уюта и роскоши. После катания продолжим путь в Форте-дей-Марми — фешенебельный курорт, который по праву считается одним из самых элитных на всём побережье Италии. Размещение в отеле 4*.

Рапалло, прогулка на катере в Санта-Маргерите и Портофино, прибытие в Форте-дей-МармиРапалло, прогулка на катере в Санта-Маргерите и Портофино, прибытие в Форте-дей-МармиРапалло, прогулка на катере в Санта-Маргерите и Портофино, прибытие в Форте-дей-МармиРапалло, прогулка на катере в Санта-Маргерите и Портофино, прибытие в Форте-дей-Марми
3 день

Ла-Специя, прогулка по побережью Лигурийского моря с остановками в Портовенере и Риомаджоре

После завтрака отправимся в Ла Специю — город, расположенный у подножия национального парка «Чинкве-Терре». Отсюда начнётся морская прогулка по побережью Лигурийского моря. Мы пройдём вдоль живописных прибрежных деревень, выстроившихся на склонах скал, и сделаем остановки в Портовенере и Риомаджоре — одних из самых колоритных посёлков региона. Узкие улочки, разноцветные дома и панорамные виды на море оставят яркие впечатления. После прогулки вернёмся в отель в Форте-дей-Марми для отдыха.

Ла-Специя, прогулка по побережью Лигурийского моря с остановками в Портовенере и РиомаджореЛа-Специя, прогулка по побережью Лигурийского моря с остановками в Портовенере и РиомаджореЛа-Специя, прогулка по побережью Лигурийского моря с остановками в Портовенере и РиомаджореЛа-Специя, прогулка по побережью Лигурийского моря с остановками в Портовенере и Риомаджоре
4 день

Отъезд

В этот день завершается наше путешествие. После завтрака состоится трансфер в аэропорт Милана. По предварительной договорённости возможен выезд в любой другой европейский аэропорт — данная услуга предоставляется за дополнительную плату.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€6450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Прогулки на катере
  • Услуги профессиональных водителя и гида
  • Все входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Милана и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансфер из/в аэропорт любого другого европейского города
  • Виза
  • Стоимость тура для детей до 12 лет - €5840
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана, утро, точное время по договорённости
Завершение: Аэропорт Милана, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 658 туристов
Зовут меня Мария, и вот уже 12 лет я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Милана

Похожие туры из Милана

Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
На автобусе
12 дней
1 отзыв
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
30 ноя в 08:00
28 дек в 08:00
€1140 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
На автобусе
13 дней
2 отзыва
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
10 мая в 08:00
14 июн в 08:00
€885 за человека
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
На автобусе
12 дней
1 отзыв
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
Посетить минимум 5 стран, полюбоваться архитектурой и горными пейзажами и узнать исторические факты
Начало: Милан, аэропорт Мальпенса, 10:00 (возможны изменен...
25 июл в 08:00
5 сен в 08:00
€1050 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Милане
Все туры из Милана