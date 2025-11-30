1 день

Встреча, прогулка по улочкам Генуи, посещение океанариума

Встретим вас в аэропорту Милана. По предварительной договорённости возможен трансфер из любого другого европейского города — эта услуга оплачивается отдельно. По прибытии отправимся в Геную, где нас ждёт обзорная экскурсия по городу. Мы прогуляемся по старинным улицам, узнаем об истории одного из крупнейших портов Средиземноморья и почувствуем дух Лигурии. Обязательно посетим местный океанариум — крупнейший в Италии и второй по величине в Европе после барселонского. Завершим день размещением в отеле в Генуе.