Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане
Освежить гардероб, подобрать вещи мировых и местных дизайнеров и устроить фотосессию в новых нарядах
Начало: Аэропорт Милана, время по договорённости
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
€950 за человека
Своей компанией по Лигурийскому побережью: Генуя, Портофино и Форте-дей-Марми с прогулками на катере
Посетить 8 городков, ощутить неспешый средиземноморский ритм и погулять по средневековым улицам
Начало: Аэропорт Милана, утро, точное время по договорённо...
28 авг в 10:00
18 сен в 10:00
€6450 за человека
Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции
Изучить Дуомо и Навильи, покататься на гондоле, посетить Мурано и Бурано, увидеть шедевры Ренессанса
Начало: Милан, точно место и время по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€2500 за всё до 6 чел.
Гранд-путешествие 6 в 1: Италия, Словения, Хорватия, Австрия, Чехия и Германия
Полюбоваться озёрами Маджоре и Комо, ощутить дух Средневековья и побывать в модной столице Италии
Начало: Милан, точное место - по договорённости, 14:00
20 сен в 14:00
8 ноя в 14:00
159 000 ₽ за человека
