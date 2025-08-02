Гранд-путешествие 6 в 1: Италия, Словения, Хорватия, Австрия, Чехия и Германия
Полюбоваться озёрами Маджоре и Комо, ощутить дух Средневековья и побывать в модной столице Италии
Начало: Милан, точное место - по договорённости, 14:00
«Во время прогулки по центру города мы увидим Люблянский замок, ансамбль трёх мостов — Тромостовье, и знаменитый Драконов мост»
2 авг в 14:00
20 сен в 14:00
159 000 ₽ за человека
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
«Вы увидите кафедральный собор, замок Сфорца, оперный театр Ла Скала, торговую галерею Виктора Эммануила II»
26 июл в 08:00
9 авг в 08:00
€1044 за человека
Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции
Изучить Дуомо и Навильи, покататься на гондоле, посетить Мурано и Бурано, увидеть шедевры Ренессанса
Начало: Милан, точно место и время по договорённости
«Далее — Венеция: поговорим о большой политике, которая вершилась во Дворце дожей, под звуки баркаролы проскользим мимо роскошных палаццо на гондоле, восхитимся мастерством стеклодувов Мурано и кружевниц Бурано»
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
€2500 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Дворцы, замки и особняки»
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