Найдено 3 тура в категории « Дворцы, замки и особняки » в Милане на русском языке, цены от 1044 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 14 дней Гранд-путешествие 6 в 1: Италия, Словения, Хорватия, Австрия, Чехия и Германия Полюбоваться озёрами Маджоре и Комо, ощутить дух Средневековья и побывать в модной столице Италии Начало: Милан, точное место - по договорённости, 14:00 «Во время прогулки по центру города мы увидим Люблянский замок, ансамбль трёх мостов — Тромостовье, и знаменитый Драконов мост» 159 000 ₽ за человека На автобусе 13 дней Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости «Вы увидите кафедральный собор, замок Сфорца, оперный театр Ла Скала, торговую галерею Виктора Эммануила II» €1044 за человека На гондоле 5 дней Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции Изучить Дуомо и Навильи, покататься на гондоле, посетить Мурано и Бурано, увидеть шедевры Ренессанса Начало: Милан, точно место и время по договорённости «Далее — Венеция: поговорим о большой политике, которая вершилась во Дворце дожей, под звуки баркаролы проскользим мимо роскошных палаццо на гондоле, восхитимся мастерством стеклодувов Мурано и кружевниц Бурано» €2500 за всё до 6 чел. Все туры Милана

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Дворцы, замки и особняки»

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