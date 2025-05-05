Итальянские каникулы с путешествием вдоль Лазурного берега
Пройти по Генуе и Милану, съездить в Ниццу и Канны и при желании побывать в Монако
Начало: Аэропорт Милана, 17:50
5 мая в 17:50
9 июн в 17:50
47 644 ₽ за человека
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
24 мая в 08:00
14 июн в 08:00
€1044 за человека
Свидание со страной-музеем: тур в Северную Италию
Отдохнуть у озёр Маджоре и Гарда, погулять по Турину, Милану, Пьяченце и узнать, где придумали Асти
Начало: Аэропорт Милана, 17:50
10 мая в 17:50
30 июн в 17:50
33 389 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Оперный театр Ла Скала»
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