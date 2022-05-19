Любой день, в 19.30

Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье

Я приглашаю вас поужинать в неформальной атмосфере итальянской семьи

Я приглашаю вас поужинать в неформальной атмосфере итальянской семьи.

Наш шеф-повар — мужчина, глава семьи, которому нравится кашеварить.

Нас ждут блюда из самых свежих овощей и фруктов, паста, пироги, десерт и ароматное местное вино.
Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье
Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье
Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье
Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье

Что вас ждет

Вам когда-нибудь приходилось, находясь в отпуске в Италии, поужинать не в итальянском ресторане, а в неформальной атмосфере итальянской семьи? Я предлагаю вам прожить такой опыт!
Наш шеф-повар — мужчина, глава семьи, которому нравится кашеварить. Ему нравится экспериментировать с классическими рецептами, вносить в них что-то свое.
Нашего повара я считаю художником, артистом, потому что он приходит на кухню творить, экспериментировать, создавать и все это с удовольствием!
Еще один большой плюс! Когда готовишь для себя, для своей семьи — не экономишь на ингредиентах, выбираешь фрукты — самые сочные, овощи — самые ароматные, сыры — самые редкие. А как известно, конечный результат зависит не только от мастерства повара, но и от качества продуктов.
Наш шеф вегетарианец. Поэтому он предложит блюда без мяса и рыбы, но этой нехватки вы не почувствуете. Он большой любитель разных сыров, очень хорошо у нашего шефа получаются первые блюда: паста с различными соусами, пироги с овощными начинками. Все это дополним нашими южными итальянскими винами — будет весело!
Ну и побыть в итальянской семье и посмотреть какие-то здешние детальки и сравнить — а как у нас и как у них, так же интересно.

Ужин/обед состоит из:

  • 3 блюда,
  • десерт,
  • вода, вино, кофе.

Пример:

  • дегустация оливкового масла,
  • кростини с соусами разных вкусов на базе мягких сыров,
  • паста алла норма (с баклажанами),
  • картофельные тортики с грибным соусом,
  • местный традиционный десерт или мороженое,
  • вино региона Кампания,
  • кофе.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • ужин.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин
Что не входит
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Позиллипо, Неаполь Договоримся при бронировании
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, в 19.30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день, в 19.30

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