Любой день, в 19.30

Что вас ждет
Вам когда-нибудь приходилось, находясь в отпуске в Италии, поужинать не в итальянском ресторане, а в неформальной атмосфере итальянской семьи? Я предлагаю вам прожить такой опыт!
Наш шеф-повар — мужчина, глава семьи, которому нравится кашеварить. Ему нравится экспериментировать с классическими рецептами, вносить в них что-то свое.
Нашего повара я считаю художником, артистом, потому что он приходит на кухню творить, экспериментировать, создавать и все это с удовольствием!
Еще один большой плюс! Когда готовишь для себя, для своей семьи — не экономишь на ингредиентах, выбираешь фрукты — самые сочные, овощи — самые ароматные, сыры — самые редкие. А как известно, конечный результат зависит не только от мастерства повара, но и от качества продуктов.
Наш шеф вегетарианец. Поэтому он предложит блюда без мяса и рыбы, но этой нехватки вы не почувствуете. Он большой любитель разных сыров, очень хорошо у нашего шефа получаются первые блюда: паста с различными соусами, пироги с овощными начинками. Все это дополним нашими южными итальянскими винами — будет весело!
Ну и побыть в итальянской семье и посмотреть какие-то здешние детальки и сравнить — а как у нас и как у них, так же интересно.
Ужин/обед состоит из:
- 3 блюда,
- десерт,
- вода, вино, кофе.
Пример:
- дегустация оливкового масла,
- кростини с соусами разных вкусов на базе мягких сыров,
- паста алла норма (с баклажанами),
- картофельные тортики с грибным соусом,
- местный традиционный десерт или мороженое,
- вино региона Кампания,
- кофе.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно: