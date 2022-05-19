Любой день, в 19.30

Что вас ждет

Вам когда-нибудь приходилось, находясь в отпуске в Италии, поужинать не в итальянском ресторане, а в неформальной атмосфере итальянской семьи? Я предлагаю вам прожить такой опыт!

Наш шеф-повар — мужчина, глава семьи, которому нравится кашеварить. Ему нравится экспериментировать с классическими рецептами, вносить в них что-то свое.

Нашего повара я считаю художником, артистом, потому что он приходит на кухню творить, экспериментировать, создавать и все это с удовольствием!

Еще один большой плюс! Когда готовишь для себя, для своей семьи — не экономишь на ингредиентах, выбираешь фрукты — самые сочные, овощи — самые ароматные, сыры — самые редкие. А как известно, конечный результат зависит не только от мастерства повара, но и от качества продуктов.

Наш шеф вегетарианец. Поэтому он предложит блюда без мяса и рыбы, но этой нехватки вы не почувствуете. Он большой любитель разных сыров, очень хорошо у нашего шефа получаются первые блюда: паста с различными соусами, пироги с овощными начинками. Все это дополним нашими южными итальянскими винами — будет весело!

Ну и побыть в итальянской семье и посмотреть какие-то здешние детальки и сравнить — а как у нас и как у них, так же интересно.

Ужин/обед состоит из:

3 блюда,

десерт,

вода, вино, кофе.

Пример:

дегустация оливкового масла,

кростини с соусами разных вкусов на базе мягких сыров,

паста алла норма (с баклажанами),

картофельные тортики с грибным соусом,

местный традиционный десерт или мороженое,

вино региона Кампания,

кофе.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

ужин.

Туристы оплачивают самостоятельно: