1 чел. По популярности 2 часа Индивидуальная Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио Побывать в гостях в радушном доме и полакомиться пастой алла норма Начало: В районе Позиллипо «Антонио выберет самые сочные фрукты, ароматные овощи, редкие сыры и лучшее оливковое масло и подаст невероятный ужин — три сытных блюда, десерт, кофе и вино» €120 за человека 2 часа Мини-группа до 6 чел. Ужин с шефом Антонио Погрузитесь в атмосферу итальянской семьи, попробуйте блюда от шефа Антонио и насладитесь южным вином. Это незабываемый вечер в Неаполе Начало: Позиллипо, Неаполь Договоримся при бронировании «Что вас ждет Вам когда-нибудь приходилось, находясь в отпуске в Италии, поужинать не в итальянском ресторане, а в неформальной атмосфере итальянской семьи» Расписание: Любой день, в 19.30 €65 за человека 2.5 часа Групповая до 15 чел. Мастер-класс по приготовлению пасты Погрузитесь в атмосферу итальянской кухни! Под руководством шефа приготовьте настоящие тальятелле и равиоли, насладитесь обедом и получите диплом Начало: На Via delle Zite «Обед или ужин с приготовленной пастой» Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30 и 17:00 €45 за человека Другие экскурсии Неаполя

