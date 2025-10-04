Индивидуальная
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Побывать в гостях в радушном доме и полакомиться пастой алла норма
Начало: В районе Позиллипо
«Антонио выберет самые сочные фрукты, ароматные овощи, редкие сыры и лучшее оливковое масло и подаст невероятный ужин — три сытных блюда, десерт, кофе и вино»
Завтра в 19:30
5 окт в 19:30
€120 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Ужин с шефом Антонио
Погрузитесь в атмосферу итальянской семьи, попробуйте блюда от шефа Антонио и насладитесь южным вином. Это незабываемый вечер в Неаполе
Начало: Позиллипо, Неаполь Договоримся при бронировании
«Что вас ждет Вам когда-нибудь приходилось, находясь в отпуске в Италии, поужинать не в итальянском ресторане, а в неформальной атмосфере итальянской семьи»
Расписание: Любой день, в 19.30
5 окт в 19:30
6 окт в 19:30
€65 за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению пасты
Погрузитесь в атмосферу итальянской кухни! Под руководством шефа приготовьте настоящие тальятелле и равиоли, насладитесь обедом и получите диплом
Начало: На Via delle Zite
«Обед или ужин с приготовленной пастой»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в октябре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 120.
