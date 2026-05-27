Приглашаю на ужин в неформальной атмосфере в итальянской семье! Наш шеф Антонио — любитель кулинарных экспериментов — приготовит для вас нечто особенное. Вы увидите, как живут итальянцы и как проводят вечера. Попробуете кростини с соусами из мягких сыров, овощную пасту и местный десерт. И, конечно же, сдобрите это вкуснейшим вином.
Описание экскурсии
Наш шеф-повар — художник, артист, он приходит на кухню творить! Антонио выберет самые сочные фрукты, ароматные овощи, редкие сыры и лучшее оливковое масло и подаст невероятный ужин — три сытных блюда, десерт, кофе и вино. Антонио — вегетарианец, поэтому он предложит блюда без мяса и рыбы, но нехватки сытности или вкуса вы не почувствуете!
Пример меню
- Кростини с соусами разных вкусов на базе мягких сыров
- Паста алла норма с баклажанами, томатами, базиликом и сыром
- Картофельные тортики с грибным соусом
- Традиционный итальянский десерт или мороженое
- Вино региона Кампания
- Кофе
Организационные детали
Пожалуйста, заранее предупредите, если у вас есть аллергия на какой-нибудь продукт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Позиллипо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 1567 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии на «Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио»
Индивидуальная
Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от €200 за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы
Окунитесь в атмосферу неаполитанской пиццерии и приготовьте пиццу под руководством опытного пиццайоло. Увлекательный процесс и вкусный результат гарантированы
Начало: На Via delle Zite
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
€47 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Гастрономическое путешествие с шеф-поваром по вечернему Неаполю
Прогуляться по историческому центру и открыть для себя город через вкусы и ароматы
Начало: На площади Данте
Расписание: ежедневно в 17:30, 18:00 и 18:30
9 июн в 17:30
11 июн в 18:00
€71 за человека
Групповая
до 15 чел.
Контрастный Неаполь (на английском)
От переулков, где между домами сушится бельё, до улиц с припаркованными Maserati
Начало: У Pasticceria Galiero
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
€24 за человека
от €100 за человека