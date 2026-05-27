Приглашаю на ужин в неформальной атмосфере в итальянской семье! Наш шеф Антонио — любитель кулинарных экспериментов — приготовит для вас нечто особенное. Вы увидите, как живут итальянцы и как проводят вечера. Попробуете кростини с соусами из мягких сыров, овощную пасту и местный десерт. И, конечно же, сдобрите это вкуснейшим вином.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наш шеф-повар — художник, артист, он приходит на кухню творить! Антонио выберет самые сочные фрукты, ароматные овощи, редкие сыры и лучшее оливковое масло и подаст невероятный ужин — три сытных блюда, десерт, кофе и вино. Антонио — вегетарианец, поэтому он предложит блюда без мяса и рыбы, но нехватки сытности или вкуса вы не почувствуете!

Пример меню

Кростини с соусами разных вкусов на базе мягких сыров

Паста алла норма с баклажанами, томатами, базиликом и сыром

Картофельные тортики с грибным соусом

Традиционный итальянский десерт или мороженое

Вино региона Кампания

Кофе

Организационные детали

Пожалуйста, заранее предупредите, если у вас есть аллергия на какой-нибудь продукт.