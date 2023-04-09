Вкусный Неаполь
Неаполь – город, древнее Италии. Предки называли его «мифологической сиреной», и свою мистику он сохранил до сих пор. Некоторые любят Неаполь за его контрасты, другие – за дерзкий нрав и непредсказуемость. Но, тем не менее, райский климат и теплое солнце делает его таким заманчивым и желанным.
Мы же предлагаем вам попробовать город «на вкус» и узнать его совсем с другой стороны – гастрономической!
Мы же предлагаем вам попробовать город «на вкус» и узнать его совсем с другой стороны – гастрономической!
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Что вас ожидает:
- Главную торговую/шопинговую улицу Толедо (пицца-кошелёк Маргарита)
- Один из центральных рынков Pignasecca (фритюр и конверт из свежайших морепродуктов)
- Одну из центральных Энотек (пробуем Aranciata)
- Испанские кварталы (дегустируем сыры, мясо и вино)
- Пиццерию Бранди
- Галерею Умберто (пробуем сладости Неаполя)
- Гран кафе Гамбринус (пьем настоящий неаполитанский эспрессо)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гастрономическая групповая пешеходная экскурсия по городу с остановками и дегустациями в самых интересных и колоритных заведениях города!
Приглашаем вас в незабываемое гастрономическое путешествие по сердцу юга Италии! Неаполитанская кухня — это уникальное сочетание парящего южного солнца, бескрайнего моря и волнующего вулканического региона, благодаря чему здешние продукты всегда самые свежие.
Куда мы отправимся:
- Для начала мы посетим один из самых главных и колоритных продовольственных рынков Неаполя Mercato della Pignasecca.
- Мы посетим пескерию (Pescheria – по ит. рыбная лавка) где рыбак при вас не отходя от прилавка приготовит «cuoppo di pesce» (бумажный конверт с обжаренными во фритюре морепродуктами(кальмары,анчоусы,креветки,осьминоги), выловленными сегодня утром из тирренского моря.
- Потом мы отправимся в еще одно знаковое неаполитанское заведение -Friggitoria где мы попробуем «жареный неаполитанский микс» «mix fritto napoletano» с добавлением моцареллы.
- Мы посетим лавки с уличной едой, где вас угостят местными неаполитанскими деликатесами и, конечно же, знаменитой «пиццей в форме кошелька» - la pizza a portafoglio (это маленькая пицца, которая получила свое название от того факта, что она держится в руках и закрывается на двух сторонах, как кошелек. Является иконой уличной еды города Неаполя) Идеально подходит для успокоения желудка на случай внезапного голода.
- Мы также побываем в испанских кварталах Неаполя, которые сами по себе являются достопримечательностью и сердцем Неаполя. Здесь нас встретят с распахнутыми объятиями местные производители моцареллы, салями и ветчины и предложат нам для дегустации нарезки из продуктов собственного производства: моцареллу из буйволиного молока DOP(родина регион Кампания), нежнейший сыр из коровьего молока с добавлением орехов или фруктов, неаполитанское салями, сыровяленую ветчину, оливки, а также по бокалу местного вина.
- Заглянем мы с вами и в красивейший торговый пассаж XIX века - Галерею Умберто I, где отведаем настоящие неаполитанские сладости - sfogliatella или babà.
- Неаполитанская пословица гласит, что три вещи прекрасны здесь это море, вулкан Везувий и местные сладости.
- И в заключении нашей гастрономической экскурсии мы выпьем чашечку ароматного волшебного неаполитанского эспрессо в одном из центральных баров города.
Вторник, Четверг, Пятница в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда и напитки — 25€/человека (включая детей любых возрастов)
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: станция метро ToledoЗавершение: Piazza Trieste e Trento
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Пятница в 12:00Экскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- До 15 лет (включительно) экскурсия бесплатная, дегустация 25€/человека оплачивается обязательно даже для детей всех возрастов.
- Взрослые (от 16 лет) оплачивают стоимость тура 45€/чел + дегустации 25€/чел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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