Неаполь – город, древнее Италии. Предки называли его «мифологической сиреной», и свою мистику он сохранил до сих пор. Некоторые любят Неаполь за его контрасты, другие – за дерзкий нрав и непредсказуемость. Но, тем не менее, райский климат и теплое солнце делает его таким заманчивым и желанным.



Мы же предлагаем вам попробовать город «на вкус» и узнать его совсем с другой стороны – гастрономической!