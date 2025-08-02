Вы окажетесь в нетуристическом музее под открытым небом — Испанских кварталах. Пройдёте по тесным улочкам с граффити вдоль стен жилых домов и ощущением реального Неаполя. Посмотрите на работы художников Jorit, Cyop&Kaf и Roxy in the Box. Узнаете, как уличное искусство связано с историей района, и увидите муралы с Марадоной, Тото и другими кумирами.

Время начала: 09:30, 12:00, 15:30, 18:00

Описание экскурсии

Встречаемся на тихой площади Матильды Серао в самом центре Неаполя. Здесь начнётся наше знакомство с уличным искусством.

Пройдём по Виа Толедо — одной из старейших и самых оживлённых улиц города. Посмотрим на витрины, уличных музыкантов и местных жителей в их повседневной среде.

Углубимся в Испанские кварталы — район с плотной застройкой, лестницами, балконами, сушащимся бельём и уличными алтарями.

Увидим самые известные муралы района: легендарного Диего Марадону, комика Тото и других культурных икон, увековеченных прямо на фасадах домов.

Завершим маршрут там же, где начали — с новыми впечатлениями, историями и фотографиями.

Во время прогулки:

Расскажем вам, как уличное искусство стало частью жизни в Испанских кварталах

Пройдём через арт-галереи, которые создаются не музеями, а местными жителями

Увидим работы художников Jorit, Cyop&Kaf, Roxy in the Box

Поговорим о том, как граффити стало способом порассуждать о вере, футболе и современности

Организационные детали