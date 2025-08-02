Мои заказы

Стрит-арт Испанских кварталов Неаполя (на английском)

Погрузиться в живое искусство города и найти знаменитые муралы, которые охраняются местными
Вы окажетесь в нетуристическом музее под открытым небом — Испанских кварталах. Пройдёте по тесным улочкам с граффити вдоль стен жилых домов и ощущением реального Неаполя. Посмотрите на работы художников Jorit, Cyop&Kaf и Roxy in the Box.

Узнаете, как уличное искусство связано с историей района, и увидите муралы с Марадоной, Тото и другими кумирами.
5
1 отзыв
Стрит-арт Испанских кварталов Неаполя (на английском)
Стрит-арт Испанских кварталов Неаполя (на английском)© Риккардо
Стрит-арт Испанских кварталов Неаполя (на английском)© Риккардо
Время начала: 09:30, 12:00, 15:30, 18:00

Описание экскурсии

Встречаемся на тихой площади Матильды Серао в самом центре Неаполя. Здесь начнётся наше знакомство с уличным искусством.

Пройдём по Виа Толедо — одной из старейших и самых оживлённых улиц города. Посмотрим на витрины, уличных музыкантов и местных жителей в их повседневной среде.

Углубимся в Испанские кварталы — район с плотной застройкой, лестницами, балконами, сушащимся бельём и уличными алтарями.

Увидим самые известные муралы района: легендарного Диего Марадону, комика Тото и других культурных икон, увековеченных прямо на фасадах домов.

Завершим маршрут там же, где начали — с новыми впечатлениями, историями и фотографиями.

Во время прогулки:

  • Расскажем вам, как уличное искусство стало частью жизни в Испанских кварталах
  • Пройдём через арт-галереи, которые создаются не музеями, а местными жителями
  • Увидим работы художников Jorit, Cyop&Kaf, Roxy in the Box
  • Поговорим о том, как граффити стало способом порассуждать о вере, футболе и современности

Организационные детали

  • Прогулка доступна для гостей с детскими колясками. Но, к сожалению, не подходит для людей в инвалидных колясках
  • Детям до 3 лет — бесплатно
  • Разрешено приходить с животными
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый€23
Дети от 4 до 11€16
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Матильды Серао
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
читать дальше

Мы стремимся к тому, чтобы вы почувствовали себя здесь как местные жители. Поэтому у нас работают только опытные гиды и повара, которые любят и чтут неаполитанские традиции. Наши экскурсии разработаны таким образом, чтобы вы получили самые вдохновляющие впечатления. Мы предлагаем частные микроавтобусы, входные билеты без очередей, многоязычных гидов и всё необходимое, чтобы поездки и экскурсии стали комфортными и увлекательными. Будем рады составить индивидуальный маршрут, который продемонстрирует внутренние районы Кампании, древние археологические памятники и местные гастрономические изыски.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
2 авг 2025
Спасибо за классную экскурсию!! Наш гид Мануэль была великолепна, она показала нам историю и жизнь испанского квартала в стрит-арте, рассказала много интересных фактов о квартале. Это скорее была экскурсия про
читать дальше

людей, которые живут в Неаполе, про их чувства, про их радости и горести, про любовь к этому невероятно интересному и красивому городу! Мануэль сама из испанского квартала, выглядит очень уверено и строго, настоящая неаполитанка! Экскурсия проходила на английском языке, но, зная, что мы русские, они пригласили переводчика, своего коллегу и друга. Но, если вы знаете английский язык, то переводчик вам не понадобится, поэтому можно сразу предупредить об этом организатора. Ещё раз благодарим, получили огромное удовольствие!

