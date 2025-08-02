Вы окажетесь в нетуристическом музее под открытым небом — Испанских кварталах. Пройдёте по тесным улочкам с граффити вдоль стен жилых домов и ощущением реального Неаполя. Посмотрите на работы художников Jorit, Cyop&Kaf и Roxy in the Box.
Узнаете, как уличное искусство связано с историей района, и увидите муралы с Марадоной, Тото и другими кумирами.
Описание экскурсии
Встречаемся на тихой площади Матильды Серао в самом центре Неаполя. Здесь начнётся наше знакомство с уличным искусством.
Пройдём по Виа Толедо — одной из старейших и самых оживлённых улиц города. Посмотрим на витрины, уличных музыкантов и местных жителей в их повседневной среде.
Углубимся в Испанские кварталы — район с плотной застройкой, лестницами, балконами, сушащимся бельём и уличными алтарями.
Увидим самые известные муралы района: легендарного Диего Марадону, комика Тото и других культурных икон, увековеченных прямо на фасадах домов.
Завершим маршрут там же, где начали — с новыми впечатлениями, историями и фотографиями.
Во время прогулки:
- Расскажем вам, как уличное искусство стало частью жизни в Испанских кварталах
- Пройдём через арт-галереи, которые создаются не музеями, а местными жителями
- Увидим работы художников Jorit, Cyop&Kaf, Roxy in the Box
- Поговорим о том, как граффити стало способом порассуждать о вере, футболе и современности
Организационные детали
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками. Но, к сожалению, не подходит для людей в инвалидных колясках
- Детям до 3 лет — бесплатно
- Разрешено приходить с животными
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€23
|Дети от 4 до 11
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Матильды Серао
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
2 авг 2025
Спасибо за классную экскурсию!! Наш гид Мануэль была великолепна, она показала нам историю и жизнь испанского квартала в стрит-арте, рассказала много интересных фактов о квартале. Это скорее была экскурсия про
