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Казерта. Королевский дворец

Ирина Б.
Ирина Б. – Гид из Неаполя
На нашей экскурсии 🧭 я расскажу вам все тайны и историю 📖 Королевского дворца.

Мы сможем прогуляться 👣 по дворцовому парку и английскому саду, заглянуть в национальную библиотеку, где хранится много редких книг и знаменитые геркуланумские папирусы.

После я покажу места съемок голливудских фильмов: «Звёздных войн», блокбастеров «Миссия невыполнима», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны».
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Казерта. Королевский дворец
Казерта. Королевский дворец

Что вы увидите

  • Королевский дворец
  • парк
  • английский сад.
Мы отправимся в грандиозный загородный дворец неаполитанских королей. История 📖 дворца началась 28 августа 1750 г.. Проект был осуществлён одним из самых лучших архитекторов того времени Луиджи Ванвителли, которого приравнивали к Микеланджело. Вдохновением для проекта послужил Версаль — королевский дворец, считавшийся лучшим произведением архитектуры в Европе. Но Ванвителли поставил цель превзойти величие и красоту Версаля.
Во дворце проходили съёмки многих итальянских и голливудских фильмов: «Звёздных войн», блокбастеров «Миссия невыполнима», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны».
На экскурсии 🧭 Вы сможете погрузиться в историю и насладиться великолепной архитектурой, а я помогу вам проникнуть в все тайны Королевского дворца.
Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Что входит
  • машина
  • гид
  • бензин
  • платные стоянки и платные участки дорог.
Что не входит
  • Входной билет в дворец
  • парк
  • английский сад - стоимость 14 евро
Начало
🚩 Заберем Вас из отеля в Неаполе Баттипалии Салерно,
Место завершения
🏁 Баттипалия, Салерно, , Пестум, Неаполь - по договоренности
Казерта. Королевский дворец
Казерта. Королевский дворец
Казерта. Королевский дворец
Казерта. Королевский дворец

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Б.
Ирина Б.
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