Мы отправимся в грандиозный загородный дворец неаполитанских королей. История 📖 дворца началась 28 августа 1750 г.. Проект был осуществлён одним из самых лучших архитекторов того времени Луиджи Ванвителли, которого приравнивали к Микеланджело. Вдохновением для проекта послужил Версаль — королевский дворец, считавшийся лучшим произведением архитектуры в Европе. Но Ванвителли поставил цель превзойти величие и красоту Версаля.

Во дворце проходили съёмки многих итальянских и голливудских фильмов: «Звёздных войн», блокбастеров «Миссия невыполнима», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны».

На экскурсии 🧭 Вы сможете погрузиться в историю и насладиться великолепной архитектурой, а я помогу вам проникнуть в все тайны Королевского дворца.

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