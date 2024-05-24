Замки, дворцы и особняки Неаполя

Найдено 8 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Неаполе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
275 отзывов
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
«После этого вас ждет знакомство с замками Капуано и Маскио Анжоино (Новый замок), каждый из которых является важным архитектурным памятником средневекового зодчества»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от 100 за всё до 4 чел.
Неаполь на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
«Замок Сант Эльмо — я расскажу, почему крепость, построенная в XIV веке, через несколько столетий стала угрозой городу, который раскинулся у подножия холма»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
105 за всё до 4 чел.
Неаполь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
134 за всё до 4 чел.
Лучше, чем Версаль?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Неаполь: дворец Бурбонов и сады - лучше ли Версаль?
Познайте величие неаполитанских Бурбонов, их роскошный дворец и сады, сравнимые с Версалем
«Дворец, один из самых роскошных и вместительных в Европе, стал резиденцией Бурбонов при Фердинанде IV и несмотря на то что периодически использовался не по назначению в периоды исторических катаклизмов, был бережно отреставрирован»
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
170 за всё до 10 чел.
Многогранный Неаполь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Атмосферная фотосессия в Неаполе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по Неаполю: запечатлейте лучшие моменты вашего путешествия
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
«В нашей программе: замок Кастель-дель-Ово, площадь Плебишито в самом сердце города и исторический район Санта-Лючия»
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
89 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
30 за человека
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
«Замок находится в этой же части района смотровых площадок»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
165 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    24 мая 2024
    Неаполь - первое свидание
    👍👍👍
  • A
    Andrey
    18 мая 2024
    Лучше, чем Версаль?
    Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя. Елена - компетентный, опытный гид с многолетним стажем, автор популярных путеводителей по Неаполю. 5 звёзд!
    Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от НеаполяПрекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя
  • л
    людмила
    12 мая 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Понравилось все. Мира знающий и любящий свое дело экскурсовод.
  • А
    Александр
    8 мая 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Отличная экскурсия. Мира обладает просто энциклопедическими знаниями о любом объекте Неаполя и любит этот город всей душой. За 4-5 часов
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    проведённых вместе, мы узнали всю историю Неаполя с момента основания, а также очень много интересных фактов об Италии. Локации подобраны шикарные, тут и исторические памятники и панорамные виды на город, и даже современный стиль Неаполя не забыли. Было очень интересно и увлекательно. В следующий раз, когда будем в Неаполе, обязательно закажем у Миры новую экскурсию.

  • A
    Anna
    8 мая 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
    Спасибо Мире за чудесную прогулку по городу и за замечательный рассказ обо всем Неаполе ❤❤❤ Испанский квартал покорил мое сердце, как будто можно побывать в старых итальянских фильмах из нашего детства 💕
  • Л
    Любовь
    22 апреля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
    Экскурсия отличная, гид Мира супер. Рекомендую
  • M
    Madec
    20 апреля 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Прекрасный экскурсовод: бездна информации, любовь к Неаполю, умение передать ее; и душевный человек с которым хочется остаться дольше и дольше. Мира прекрасно адоптировалась и к слушателям и к ситуации, по ходу меняя маршрут в зависимости о наших интересов. Мы очень многое узнали Рекомендуем!
  • И
    Илья
    30 марта 2024
    Многогранный Неаполь
    Получили огромное удовольствие от общения с настоящим знатоком Италии о Неаполя. Благодаря Маше, мы совершенно влюбилась в Неаполь.
  • A
    Aronov
    25 марта 2024
    Лучше, чем Версаль?
    Елена большой профессионал! Получили огромное удовольствие! Очень рекомендую!
  • А
    Арпине
    10 марта 2024
    Неаполь на ладони
    Неаполь,как он прекрасен в программе Евгении! Все прошло на одном дыхании. И уже на следующий день было понимание,что надо в
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    Неаполь на 2-3 дня! Спасибо большое за столь продуманный,вкусный тур! Если бы была возможность оценить маршрут на 10+,то мы с закрытыми глазами дали бы 10+ Рекомендуем всем тем,кто любит атмосферное и вкусное познание в турах.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
  2. Неаполь на ладони
  3. Неаполь - первое свидание
  4. Лучше, чем Версаль?
  5. Многогранный Неаполь
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 200. Туристы уже оставили гидам 417 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 417 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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