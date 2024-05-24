1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
«После этого вас ждет знакомство с замками Капуано и Маскио Анжоино (Новый замок), каждый из которых является важным архитектурным памятником средневекового зодчества»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
«Замок Сант Эльмо — я расскажу, почему крепость, построенная в XIV веке, через несколько столетий стала угрозой городу, который раскинулся у подножия холма»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неаполь: дворец Бурбонов и сады - лучше ли Версаль?
Познайте величие неаполитанских Бурбонов, их роскошный дворец и сады, сравнимые с Версалем
«Дворец, один из самых роскошных и вместительных в Европе, стал резиденцией Бурбонов при Фердинанде IV и несмотря на то что периодически использовался не по назначению в периоды исторических катаклизмов, был бережно отреставрирован»
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Неаполю: запечатлейте лучшие моменты вашего путешествия
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
«В нашей программе: замок Кастель-дель-Ово, площадь Плебишито в самом сердце города и исторический район Санта-Лючия»
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
«Замок находится в этой же части района смотровых площадок»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий24 мая 2024👍👍👍
- AAndrey18 мая 2024Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя. Елена - компетентный, опытный гид с многолетним стажем, автор популярных путеводителей по Неаполю. 5 звёзд!
- ллюдмила12 мая 2024Понравилось все. Мира знающий и любящий свое дело экскурсовод.
- ААлександр8 мая 2024Отличная экскурсия. Мира обладает просто энциклопедическими знаниями о любом объекте Неаполя и любит этот город всей душой. За 4-5 часов
- AAnna8 мая 2024Спасибо Мире за чудесную прогулку по городу и за замечательный рассказ обо всем Неаполе ❤❤❤ Испанский квартал покорил мое сердце, как будто можно побывать в старых итальянских фильмах из нашего детства 💕
- ЛЛюбовь22 апреля 2024Экскурсия отличная, гид Мира супер. Рекомендую
- MMadec20 апреля 2024Прекрасный экскурсовод: бездна информации, любовь к Неаполю, умение передать ее; и душевный человек с которым хочется остаться дольше и дольше. Мира прекрасно адоптировалась и к слушателям и к ситуации, по ходу меняя маршрут в зависимости о наших интересов. Мы очень многое узнали Рекомендуем!
- ИИлья30 марта 2024Получили огромное удовольствие от общения с настоящим знатоком Италии о Неаполя. Благодаря Маше, мы совершенно влюбилась в Неаполь.
- AAronov25 марта 2024Елена большой профессионал! Получили огромное удовольствие! Очень рекомендую!
- ААрпине10 марта 2024Неаполь,как он прекрасен в программе Евгении! Все прошло на одном дыхании. И уже на следующий день было понимание,что надо в
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Дворцы, замки и особняки»
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