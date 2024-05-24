читать дальше

проведённых вместе, мы узнали всю историю Неаполя с момента основания, а также очень много интересных фактов об Италии. Локации подобраны шикарные, тут и исторические памятники и панорамные виды на город, и даже современный стиль Неаполя не забыли. Было очень интересно и увлекательно. В следующий раз, когда будем в Неаполе, обязательно закажем у Миры новую экскурсию.