Елена — ваша команда гидов в Неаполе Организатор данного мероприятия

На сайте с 2015 года

Обычно отвечает за 4 часа

Провели экскурсии для 2437 туристов

Наш коллектив гидов, работающих в регионе Южной Италии, состоит из специалистов с большим опытом — не менее 20 лет работы — и, самое главное, влюблённых в свою профессию. Получив много лет назад лицензии на право представлять историю и культуру Италии, мы остались верны своему призванию и всегда рады встрече с новыми путешественниками. Мы взаимозаменяемы и по-настоящему болеем за качество своей работы.