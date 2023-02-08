Именно такую задачу и ставили неаполитанские Бурбоны перед архитектором Луиджи Ванвителли: построить дворец, способный затмить знаменитый Версаль. По мнению тех, кто сейчас посещает этот музей, строители с задачей справились.
На экскурсии вы познакомитесь с великолепными интерьерами, услышите историю ее обитателей и прогуляетесь по чудесным садам.
На экскурсии вы познакомитесь с великолепными интерьерами, услышите историю ее обитателей и прогуляетесь по чудесным садам.
Описание экскурсии
Резиденция Бурбонов
- Дворец, один из самых роскошных и вместительных в Европе, стал резиденцией Бурбонов при Фердинанде IV и несмотря на то что периодически использовался не по назначению в периоды исторических катаклизмов, был бережно отреставрирован. Поражает своим размахом и роскошью отделки помещений.
- В парке площадью 120 га в любое время года функционируют фонтаны, которые питаются водой от потрясающего естественного водопада, падающего с высоты 80 метров.
- Английский сад, расположенный тут же, изобилует редкими породами деревьев, имеет искусственные озера и много уютных уголков, располагающих к уединению.
Программа
- В стоимость не включены транспортные расходы.
- Для прогулки по парку можно воспользоваться конной упряжкой или мини автобусом, но приятно пройтись и пешком, чтобы полюбоваться интересно задуманными и прекрасно реализованными фонтанами.
- В музее часто проходят выставки, что влияет на цену входных билетов (от 11 до 14 евро с человека).
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 2437 туристов
Наш коллектив гидов, работающих в регионе Южной Италии, состоит из специалистов с большим опытом — не менее 20 лет работы — и, самое главное, влюблённых в свою профессию. Получив много лет назад лицензии на право представлять историю и культуру Италии, мы остались верны своему призванию и всегда рады встрече с новыми путешественниками. Мы взаимозаменяемы и по-настоящему болеем за качество своей работы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Это одна из самых запоминающихся экскурсий. Знания гида Елены,интересный рассказ и красота замка не заставят быть равнодушным. Огромное спасибо Елене за экскурсию, за приятную компанию и конечно же удачи вам
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Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы сами увидите это на фотографиях. И мой гид Елена умело связала то, что я
+1
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Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя.
Елена - компетентный, опытный гид с многолетним стажем, автор популярных путеводителей по Неаполю.
5 звёзд!
Елена - компетентный, опытный гид с многолетним стажем, автор популярных путеводителей по Неаполю.
5 звёзд!
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Были на экскурсии,,лучше,чемВерсаль,,в начале января с экскурсоводом Еленой. Советую всем этот познавательный, интересный рассказ о замке. Могу сказать, что много экскурсий заказывала через Трипстер, но эта была самая насыщенная по фактам и развернутая по знаниям экскурсовода. Спасибо Елене за ее профессионализм
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А
Это место нельзя пропустить. Здесь понимаешь, что в ряду загородных дворцов Европы среди Шенбрун, Царского Села и др. Есть еще жемчужина Козерта. Чтобы это полно прочувствовать рядом должен быть такой гид как Елена. Огромное спасибо!!
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A
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Это было чудесно. Елена милая,знающая,легкая в общении экскурсовод. Подача информации приятная и интересная. Мы чувствовали себя в надежных руках знающего человека. Спаибо большое. Рекомендую!
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