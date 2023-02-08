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Лучше, чем Версаль?

Экскурсия в роскошную королевскую резиденцию Бурбонов в Казерте
Именно такую задачу и ставили неаполитанские Бурбоны перед архитектором Луиджи Ванвителли: построить дворец, способный затмить знаменитый Версаль. По мнению тех, кто сейчас посещает этот музей, строители с задачей справились.

На экскурсии вы познакомитесь с великолепными интерьерами, услышите историю ее обитателей и прогуляетесь по чудесным садам.
5
13 отзывов
Лучше, чем Версаль?
Лучше, чем Версаль?
Лучше, чем Версаль?

Описание экскурсии

Резиденция Бурбонов

  • Дворец, один из самых роскошных и вместительных в Европе, стал резиденцией Бурбонов при Фердинанде IV и несмотря на то что периодически использовался не по назначению в периоды исторических катаклизмов, был бережно отреставрирован. Поражает своим размахом и роскошью отделки помещений.
  • В парке площадью 120 га в любое время года функционируют фонтаны, которые питаются водой от потрясающего естественного водопада, падающего с высоты 80 метров.
  • Английский сад, расположенный тут же, изобилует редкими породами деревьев, имеет искусственные озера и много уютных уголков, располагающих к уединению.

Программа

  • В стоимость не включены транспортные расходы.
  • Для прогулки по парку можно воспользоваться конной упряжкой или мини автобусом, но приятно пройтись и пешком, чтобы полюбоваться интересно задуманными и прекрасно реализованными фонтанами.
  • В музее часто проходят выставки, что влияет на цену входных билетов (от 11 до 14 евро с человека).

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 2437 туристов
Наш коллектив гидов, работающих в регионе Южной Италии, состоит из специалистов с большим опытом — не менее 20 лет работы — и, самое главное, влюблённых в свою профессию. Получив много лет назад лицензии на право представлять историю и культуру Италии, мы остались верны своему призванию и всегда рады встрече с новыми путешественниками. Мы взаимозаменяемы и по-настоящему болеем за качество своей работы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
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Б
Это одна из самых запоминающихся экскурсий. Знания гида Елены,интересный рассказ и красота замка не заставят быть равнодушным. Огромное спасибо Елене за экскурсию, за приятную компанию и конечно же удачи вам
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Елена во всем. Нам очень понравилась экскурсия время пролетело незаметно. Совет бывалого туриста, закажите трансфер. Это удобно и на компанию не так уж и дорого. После посещения замка и прогулки по парку, мы по совету Елены обедали в шикарном ресторане за что ей огромное спасибо. Удачи в любых начинаниях и так держать

Это одна из самых запоминающихся экскурсий. Знания гида Елены,интересный рассказ и красота замка не заставят быть
Это одна из самых запоминающихся экскурсий. Знания гида Елены,интересный рассказ и красота замка не заставят быть
Это одна из самых запоминающихся экскурсий. Знания гида Елены,интересный рассказ и красота замка не заставят быть
Это одна из самых запоминающихся экскурсий. Знания гида Елены,интересный рассказ и красота замка не заставят быть
Это одна из самых запоминающихся экскурсий. Знания гида Елены,интересный рассказ и красота замка не заставят быть
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Лариса
Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы сами увидите это на фотографиях. И мой гид Елена умело связала то, что я
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видела в комнатах и залах, с непростой историей Неаполя. Благодаря ей, три часа экскурсии пролетели, как несколько минут. Она также обеспечила трансфер из моего отеля ко дворцу, что было очень удобно. Могу искренне порекомендовать этого гида и экскурсию всем.

Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы
Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы
Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы
Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы
Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы
Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы
Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы
Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы+1
Может быть, сады и не лучше, чем Версаль, но дворец - это пиршество для глаз. Вы
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Andrey
Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя.
Елена - компетентный, опытный гид с многолетним стажем, автор популярных путеводителей по Неаполю.
5 звёзд!
Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя.
Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя.
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Ольга
Были на экскурсии,,лучше,чемВерсаль,,в начале января с экскурсоводом Еленой. Советую всем этот познавательный, интересный рассказ о замке. Могу сказать, что много экскурсий заказывала через Трипстер, но эта была самая насыщенная по фактам и развернутая по знаниям экскурсовода. Спасибо Елене за ее профессионализм
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А
Это место нельзя пропустить. Здесь понимаешь, что в ряду загородных дворцов Европы среди Шенбрун, Царского Села и др. Есть еще жемчужина Козерта. Чтобы это полно прочувствовать рядом должен быть такой гид как Елена. Огромное спасибо!!
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A
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Это было чудесно. Елена милая,знающая,легкая в общении экскурсовод. Подача информации приятная и интересная. Мы чувствовали себя в надежных руках знающего человека. Спаибо большое. Рекомендую!
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