Традиции, искусство и история 📖, легенды, мифы столицы ⭐️ южной Италии самого большого города миллионника с уникальным "сундуком" архитектурного наследия "Юнеско". Мы начинаем знакомство с городом с находками старинного "Анжуйского" замка 13 века возведения и его тайнами с переплетом нападений в средневековье. Королевский дворец в Неаполе испанской читы правления 17 века возведения и его многогранное наследие. Самая большая площадь Неаполя и секреты подземного города. Заходим в холл самого древнего театра оперы и балета Сан Карло где начинал свою карьеру знаменитый неаполитанский оперный певец Энрико Карузо 18 столетия с зарисовкой граней внутреннего убранства. Галерея-пассаж Умберто конца 19 столетия - самое мощная постройка того времени с компасом знаков зодиака.

Архитектура и особенности внешних фасадов палаццо. Клодтовы лошадки - подарок российской империи. Разумовский в Неаполе и его амурные похождения. Поднимаемся на одном из четырёх фуникулеров на холм Вомеро с пешей доступностью на крышу замка оружейника 14 века возведения Св. Эльма. Пересечения российской империи при правлении Петра Первого. Тайны и заговор королевы Джованны. Шикарные ракурсы и особенности островов Капри, Искья, Вивара, Прочида, Низида и Гайола. Фьорды и сторожевые башни. Известные роковые личности из Неаполя. Все самое интересное и познавательное со мной на яркой экскурсионной программе.