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Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах

Ольга Г.
Ольга Г. – Гид из Неаполя
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €150 за экскурсию

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Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах

Что вы увидите

  • Муниципальная часть города
Традиции, искусство и история 📖, легенды, мифы столицы ⭐️ южной Италии самого большого города миллионника с уникальным "сундуком" архитектурного наследия "Юнеско". Мы начинаем знакомство с городом с находками старинного "Анжуйского" замка 13 века возведения и его тайнами с переплетом нападений в средневековье. Королевский дворец в Неаполе испанской читы правления 17 века возведения и его многогранное наследие. Самая большая площадь Неаполя и секреты подземного города. Заходим в холл самого древнего театра оперы и балета Сан Карло где начинал свою карьеру знаменитый неаполитанский оперный певец Энрико Карузо 18 столетия с зарисовкой граней внутреннего убранства. Галерея-пассаж Умберто конца 19 столетия - самое мощная постройка того времени с компасом знаков зодиака.
Архитектура и особенности внешних фасадов палаццо. Клодтовы лошадки - подарок российской империи. Разумовский в Неаполе и его амурные похождения. Поднимаемся на одном из четырёх фуникулеров на холм Вомеро с пешей доступностью на крышу замка оружейника 14 века возведения Св. Эльма. Пересечения российской империи при правлении Петра Первого. Тайны и заговор королевы Джованны. Шикарные ракурсы и особенности островов Капри, Искья, Вивара, Прочида, Низида и Гайола. Фьорды и сторожевые башни. Известные роковые личности из Неаполя. Все самое интересное и познавательное со мной на яркой экскурсионной программе.
Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Билеты вход замок Св. Эльма 5 евро персона
  • дети бесплатно
Начало
🚩 Ул. Толедо, станция метро Толедо
Место завершения
🏁 По договоренности
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Г.
Ольга Г.
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