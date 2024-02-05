Неаполь - город с богатой историей и уникальной культурой, который манит путешественников со всего мира.



Наша экскурсия «Неаполитанский калейдоскоп» предлагает вам уникальный опыт, где каждый шаг раскрывает новую страницу неаполитанской жизни.



Посещение францисканского монастыря с его величественными садами и древними фресками, знакомство с римскими термами и средневековыми особняками, а также восхождение на фуникулёре к району Вомеро для непревзойденных видов на Везувий - все это ждет вас.



Экскурсия дополнена рассказами о местных святых и философии, а также возможностью увидеть места, ставшие декорациями для знаменитых фильмов. Присоединяйтесь к нам, чтобы в полной мере ощутить дух этого великолепного города