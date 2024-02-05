Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Неаполь - город с богатой историей и уникальной культурой, который манит путешественников со всего мира.
Наша экскурсия «Неаполитанский калейдоскоп» предлагает вам уникальный опыт, где каждый шаг раскрывает новую страницу неаполитанской жизни.
Посещение францисканского монастыря с его величественными садами и древними фресками, знакомство с римскими термами и средневековыми особняками, а также восхождение на фуникулёре к району Вомеро для непревзойденных видов на Везувий - все это ждет вас.
Экскурсия дополнена рассказами о местных святых и философии, а также возможностью увидеть места, ставшие декорациями для знаменитых фильмов. Присоединяйтесь к нам, чтобы в полной мере ощутить дух этого великолепного города
Наша экскурсия «Неаполитанский калейдоскоп» предлагает вам уникальный опыт, где каждый шаг раскрывает новую страницу неаполитанской жизни.
Посещение францисканского монастыря с его величественными садами и древними фресками, знакомство с римскими термами и средневековыми особняками, а также восхождение на фуникулёре к району Вомеро для непревзойденных видов на Везувий - все это ждет вас.
Экскурсия дополнена рассказами о местных святых и философии, а также возможностью увидеть места, ставшие декорациями для знаменитых фильмов. Присоединяйтесь к нам, чтобы в полной мере ощутить дух этого великолепного города
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы посетите францисканский монастырь при базилике Святой Кьяры с садами в майолике и фресками в готических коридорах
- Побываете в термальном комплексе времён римского правления и увидите рукописи францисканцев в помещениях библиотеки
- Исследуете средневековый особняк с подвешенным садом и познакомитесь со студентами музыкальной филармонии
- Зайдёте в иезуитскую церковь в великолепном барокко, где я расскажу о канонизированном святом враче Джузеппе Москати и философии исцеляющей любви
- Осмотрите архитектуру особняка, где снимали драму с Софи Лорен «Брак по-итальянски», и погуляете по местному колоритному рынку
- На старинном фуникулёре подниметесь в спальный район Вомеро, где со смотровой площадки увидите панорамы спящего вулкана Везувий и самые красивые кварталы города
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет на территорию базилики Святой Кьяры — 6 евро/чел., подъём на фуникулёре — 1,3 евро/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Муниципалитет»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 143 туристов
Италия — это настоящий наркотик. Мои туристы и гости всегда говорят: «Побывав в этих краях хотя бы раз, хочется возвращаться сюда снова и снова». Я живу в уникальном регионе Кампания с 2002 года, получила сертификат государственного университета L’Orientale, окончила курс Erasmus «Культура и итальянский язык». У меня есть лицензия туристического сопровождающего. Южная Италия не перестаёт восхищать меня культурой, традициями, языком, мягким климатом, сокровищами истории и искусства и, конечно, великолепной средиземноморской кухней.
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