Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Индивидуальная экскурсия в Неаполе

Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок

Неаполь - город с богатой историей и уникальной культурой, который манит путешественников со всего мира.

Наша экскурсия «Неаполитанский калейдоскоп» предлагает вам уникальный опыт, где каждый шаг раскрывает новую страницу неаполитанской жизни.

Посещение францисканского монастыря с его величественными садами и древними фресками, знакомство с римскими термами и средневековыми особняками, а также восхождение на фуникулёре к району Вомеро для непревзойденных видов на Везувий - все это ждет вас.

Экскурсия дополнена рассказами о местных святых и философии, а также возможностью увидеть места, ставшие декорациями для знаменитых фильмов. Присоединяйтесь к нам, чтобы в полной мере ощутить дух этого великолепного города
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Ближайшие даты:
5
фев
6
фев
7
фев
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9
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы посетите францисканский монастырь при базилике Святой Кьяры с садами в майолике и фресками в готических коридорах
  • Побываете в термальном комплексе времён римского правления и увидите рукописи францисканцев в помещениях библиотеки
  • Исследуете средневековый особняк с подвешенным садом и познакомитесь со студентами музыкальной филармонии
  • Зайдёте в иезуитскую церковь в великолепном барокко, где я расскажу о канонизированном святом враче Джузеппе Москати и философии исцеляющей любви
  • Осмотрите архитектуру особняка, где снимали драму с Софи Лорен «Брак по-итальянски», и погуляете по местному колоритному рынку
  • На старинном фуникулёре подниметесь в спальный район Вомеро, где со смотровой площадки увидите панорамы спящего вулкана Везувий и самые красивые кварталы города

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет на территорию базилики Святой Кьяры — 6 евро/чел., подъём на фуникулёре — 1,3 евро/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Муниципалитет»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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