2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€30 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
Начало: Ул. Толедо, станция метро Толедо
Расписание: Ежедневно с 09:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучше, чем Версаль? Индивидуальная экскурсия по дворцу Бурбонов
Откройте для себя роскошный дворец Бурбонов в Неаполе. Узнайте историю его обитателей и насладитесь прогулкой по живописным садам
€170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AArturs24 ноября 2024Гид Елена прекрасно сплела историю Неаполя с житейскими деталями города. + Полезные рекомендации куда сходить ещё на пару дней.
- ССветлана12 ноября 2024Спасибо огромное организаторам экскурсии и конечно, экскурсоводу Елене, информация о городе была интересной и полезной. Елена рассказала об истории города,
- AAnna5 октября 2024Спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Это было чудесно. Елена милая,знающая,легкая в общении экскурсовод. Подача информации приятная и интересная. Мы чувствовали себя в надежных руках знающего человека. Спаибо большое. Рекомендую!
- ЕЕлена27 мая 2024Интересное место, хорошая экскурсия
- AAndrey18 мая 2024Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя. Елена - компетентный, опытный гид с многолетним стажем, автор популярных путеводителей по Неаполю. 5 звёзд!
- UUlumbeko27 июня 2023Казерта. Королевский дворецЗамечательная экскурсия, интеллигентный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Королевский дворец в Казерте»
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Сейчас в Неаполе в категории "Королевский дворец в Казерте" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 180. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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