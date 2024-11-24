читать дальше основных достопримечательностях, мы получили рекомендации по местам, которые в пределах нашего короткого отпуска приоритетнее посмотреть, остались довольны, время 2,5 часа пролетели не заметно. Обязательно вернемся еще.

Спасибо огромное организаторам экскурсии и конечно, экскурсоводу Елене, информация о городе была интересной и полезной. Елена рассказала об истории города,