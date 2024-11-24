Экскурсии в Королевский дворец в Казерте

Найдено 3 экскурсии в категории «Королевский дворец в Казерте» в Неаполе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
Пешая
98 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
30 за человека
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
Начало: Ул. Толедо, станция метро Толедо
Расписание: Ежедневно с 09:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 8 чел.
Лучше, чем Версаль?
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучше, чем Версаль? Индивидуальная экскурсия по дворцу Бурбонов
Откройте для себя роскошный дворец Бурбонов в Неаполе. Узнайте историю его обитателей и насладитесь прогулкой по живописным садам
170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Arturs
    24 ноября 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
    Гид Елена прекрасно сплела историю Неаполя с житейскими деталями города. + Полезные рекомендации куда сходить ещё на пару дней.
  • С
    Светлана
    12 ноября 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
    Спасибо огромное организаторам экскурсии и конечно, экскурсоводу Елене, информация о городе была интересной и полезной. Елена рассказала об истории города,
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    основных достопримечательностях, мы получили рекомендации по местам, которые в пределах нашего короткого отпуска приоритетнее посмотреть, остались довольны, время 2,5 часа пролетели не заметно. Обязательно вернемся еще.

  • A
    Anna
    5 октября 2024
    Лучше, чем Версаль?
    Спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Это было чудесно. Елена милая,знающая,легкая в общении экскурсовод. Подача информации приятная и интересная. Мы чувствовали себя в надежных руках знающего человека. Спаибо большое. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Лучше, чем Версаль?
    Интересное место, хорошая экскурсия
  • A
    Andrey
    18 мая 2024
    Лучше, чем Версаль?
    Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя. Елена - компетентный, опытный гид с многолетним стажем, автор популярных путеводителей по Неаполю. 5 звёзд!
    Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от НеаполяПрекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя
  • U
    Ulumbeko
    27 июня 2023
    Казерта. Королевский дворец
    Замечательная экскурсия, интеллигентный гид

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Королевский дворец в Казерте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
  2. Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
  3. Лучше, чем Версаль?
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Везувий
  4. Кастель-дель-Ово
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Замок Сант-Эльмо
  8. Королевский дворец в Казерте
  9. Капелла Сан-Северо
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в ноябре 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Королевский дворец в Казерте" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 180. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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