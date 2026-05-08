Мы пойдём туда, куда редко заглядывают гости города. Вы увидите аутентичный район Санита, где смерть перестаёт быть страшной и превращается в соседку. Узнаете о культе душ из чистилища и «усыновите» череп (метафорически, конечно). Пройдёте по тоннелям из костей, где под ногами ещё четыре метра останков. И поймёте, почему местные жители до сих пор приходят сюда за удачей.
Описание экскурсии
- Древние ворота Порта Сан-Дженнаро. Отсюда тысячи лет назад уходили погребальные процессии
- Виа Вирджини и два шедевра неаполитанского барокко — палаццо делла Спаньоло с его знаменитой лестницей «Крылья сокола» и палаццо Сан Феличе, который не боялся бросать вызов гравитации
- Легендарная кондитерская Poppella. Здесь пекут знаменитые fiocchi di neve (снежинки). Можно сделать паузу на сладкое
- Базилика Санта-Мария делла Санита. Под ней скрываются раннехристианские катакомбы
- Кладбище Фонтанелле, где 40 000 душ ждут, чтобы с ними пообщались
Мы раскроем несколько тем, которые вместе дают полную картину неаполитанского отношения к жизни, смерти и вере.
- Неаполь — город мёртвых: почему район Санита веками был главным некрополем и как это определило его судьбу
- Аристократическое прошлое: как богатейшие семьи города строили здесь свои виллы, а спустя столетия район стал одним из самых бедных и колоритных
- Культ душ-попрошаек: почему бедняков хоронили без имени, как родился ритуал «усыновления» черепов и зачем люди приносили им свечи, цветы и просили о помощи. Вы услышите истории самых знаменитых черепов — капитана и донны Кончетты, чей череп, по легенде, до сих пор «потеет»
Дополнительно оплачивается вход на кладбище — €8 за чел. Детям до 12 лет бесплатно.
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Ирина — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 1557 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей.
