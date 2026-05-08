Мы пойдём туда, куда редко заглядывают гости города. Вы увидите аутентичный район Санита, где смерть перестаёт быть страшной и превращается в соседку. Узнаете о культе душ из чистилища и «усыновите» череп (метафорически, конечно). Пройдёте по тоннелям из костей, где под ногами ещё четыре метра останков. И поймёте, почему местные жители до сих пор приходят сюда за удачей.

Описание экскурсии

Древние ворота Порта Сан-Дженнаро. Отсюда тысячи лет назад уходили погребальные процессии

Отсюда тысячи лет назад уходили погребальные процессии Виа Вирджини и два шедевра неаполитанского барокко — палаццо делла Спаньоло с его знаменитой лестницей «Крылья сокола» и палаццо Сан Феличе , который не боялся бросать вызов гравитации

и два шедевра неаполитанского барокко — с его знаменитой лестницей «Крылья сокола» и , который не боялся бросать вызов гравитации Легендарная кондитерская Poppella . Здесь пекут знаменитые fiocchi di neve (снежинки). Можно сделать паузу на сладкое

. Здесь пекут знаменитые fiocchi di neve (снежинки). Можно сделать паузу на сладкое Базилика Санта-Мария делла Санита . Под ней скрываются раннехристианские катакомбы

. Под ней скрываются раннехристианские катакомбы Кладбище Фонтанелле, где 40 000 душ ждут, чтобы с ними пообщались

Мы раскроем несколько тем, которые вместе дают полную картину неаполитанского отношения к жизни, смерти и вере.

Неаполь — город мёртвых : почему район Санита веками был главным некрополем и как это определило его судьбу

: почему район Санита веками был главным некрополем и как это определило его судьбу Аристократическое прошлое: как богатейшие семьи города строили здесь свои виллы, а спустя столетия район стал одним из самых бедных и колоритных

как богатейшие семьи города строили здесь свои виллы, а спустя столетия район стал одним из самых бедных и колоритных Культ душ-попрошаек: почему бедняков хоронили без имени, как родился ритуал «усыновления» черепов и зачем люди приносили им свечи, цветы и просили о помощи. Вы услышите истории самых знаменитых черепов — капитана и донны Кончетты, чей череп, по легенде, до сих пор «потеет»

Дополнительно оплачивается вход на кладбище — €8 за чел. Детям до 12 лет бесплатно.