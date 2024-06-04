Экскурсии Неаполя об истории и архитектуре

Найдено 11 экскурсий в категории «История и архитектура» в Неаполе на русском языке, цены от €100, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
275 отзывов
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от 100 за всё до 4 чел.
Увидеть Неаполь, чтобы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Помпеи - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
158 отзывов
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Неаполь - самое интересное
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
170 за всё до 10 чел.
Магия неаполитанского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
9 отзывов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
350333 за человека
Лучше, чем Версаль?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Неаполь: дворец Бурбонов и сады - лучше ли Версаль?
Познайте величие неаполитанских Бурбонов, их роскошный дворец и сады, сравнимые с Версалем
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
170 за всё до 10 чел.
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия
Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:30
150 за всё до 10 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа
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    к месту встречи. Сама экскурсия очень грамотно спланирована, Ирина осведомляется о пожеланиях гостей и исходя из этого выстраивает маршрут. Рассказ очень содержательный и лёгкий одновременно! Получили огромное удовольствие от общение и были снабжены дополнительной информацией. Спасибо огромное прекрасной и душевной Ирине!

    Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречиИрина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречиИрина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи
  • Э
    Эмилия
    3 июня 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
  • С
    Санта
    29 мая 2024
    Неаполь - самое интересное
    Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
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    пицца во всей Италии. И во всём разобраться поможет не просто профессионал, но человек- фанат своего дела, фанат самой жизни – яркая и энергичная Элена. Советую всем, кто любит историю, архитектуру, искусство. Всем, кто любит Италию.

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Ирина не смогла провести нам экскурсию, тк в наших планах было еще посещения Везувия. Но она передала нас в очень надежные руки! Мы остались довольны
  • И
    Ина
    25 мая 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Если вы хотите услышать о том, как передавались династии, кто на ком женился, какие святые покровительствуют Неаполю, какие церкви и известные художники, целители и исторические личности были в Неаполе, то Евгения сделает ваше посещение Неаполя незабываемым
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.
    Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было
  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    Все хорошо. Было интересно и познавательно.
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Женя, спасибо огромное! Вы влюбили нас в этот город! Всем сомневающимся, нужен ли вам человек, который знает об этом городе всё -
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    не сомневайтесь! С Женей замечательно гулять по Неаполю. Очень много информации - но это не сухие факты, цифры, имена, а увлекательные истории, привязанные к конкретному месту. Евгения прекрасно подстраивается под интересы и уровень погружения в тему. Рекомендую всем! Это будет не пробежка по достопримечательностям, а поиск настоящих жемчужин, которыми полон этот город!

  • A
    Andrey
    18 мая 2024
    Лучше, чем Версаль?
    Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя. Елена - компетентный, опытный гид с многолетним стажем, автор популярных путеводителей по Неаполю. 5 звёзд!
    Прекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от НеаполяПрекрасный дворец с интереснейшей историей, роскошный парк. Час езды от Неаполя

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
  2. Увидеть Неаполь, чтобы
  3. Помпеи - античная машина времени
  4. Помпеи - взгляд в прошлое
  5. Неаполь - любовь с первого взгляда
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 705 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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