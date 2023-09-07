В Неаполе множество интересных и эстетичных локаций. Фото-прогулка включает посещение старинного района, живописных улочек и набережной. Фотограф поможет вам чувствовать себя свободно перед камерой и поймает счастливые эмоции. По пути

вы услышите яркие неаполитанские истории. Программа включает замок Кастель-дель-Ово, площадь Плебишито и район Санта-Лючия. Вы узнаете легенды и любопытные факты из истории города, а также посетите лучшие заведения. Фотосессия для блогера с двумя сменными образами и множеством локаций. Фотографии (30-40 снимков) будут готовы в течение 3-7 дней. В случае дождя съемка пройдет в крытых локациях. Можно обсудить тематику и стиль съемок заранее. Дополнительные расходы возможны на кофе или аренду платьев. Экскурсия доступна для большего числа путешественников по предварительной договоренности

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

🔶 Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Неаполя. В нашей программе: замок Кастель-дель-Ово, площадь Плебишито в самом сердце города и исторический район Санта-Лючия.

🔶 На прогулке вы услышите легенды и любопытные факты из истории Неаполя. Я покажу самые вкусные заведения, протестированные лично. А ещё проведу вас по характерным местам, о которых никогда не расскажут путеводители.

🔶 К описанию экскурсии прилагаются фото: это фотосессия для блогера с двумя сменными образами и множеством локаций.

Что вам нужно знать о фотосъёмке

Не переживайте, если вы никогда не позировали — это не требуется, я помогу вам выглядеть хорошо в кадре. Фотографии (30-40 снимков в цветокоррекции) будут готовы в течение 3-7 дней, в зависимости от количества других заказов. Снимки вы получите в электронном виде через файлообменник.

В случае дождя я принесу фотогеничный зонт или мы переместимся в крытые локации, но долгих дождей на юге Италии почти нет, а фотки в пасмурную погоду получаются просто бомбические!

Мы также можем заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съёмок. Вы можете обратиться ко мне за советом по выбору одежды для фотосессии.

Обычно за час успеваем на 2-3 локации и 1 образ. Если вам нужно больше материала или вы хотели бы фотосессию в Помпеях/на побережье, пишите. Я профессионально снимаю по всей Италии более пяти лет.

Организационные детали