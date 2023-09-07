Сохранить на плёнке впечатления от встречи с красочным, шумным и ароматным южным городом
В Неаполе нет недостатка в интересных, фактурных и эстетичных локациях.
Мы отправимся в самый малолюдный и старинный район города, отыщем живописные улочки и дворики, прогуляемся по набережной к замку.
Я помогу вам почувствовать себя свободно перед камерой и поймаю счастливые эмоции, а по пути поделюсь яркими неаполитанскими историями.
Мы отправимся в самый малолюдный и старинный район города, отыщем живописные улочки и дворики, прогуляемся по набережной к замку.
Я помогу вам почувствовать себя свободно перед камерой и поймаю счастливые эмоции, а по пути поделюсь яркими неаполитанскими историями.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🔶 Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Неаполя. В нашей программе: замок Кастель-дель-Ово, площадь Плебишито в самом сердце города и исторический район Санта-Лючия.
🔶 На прогулке вы услышите легенды и любопытные факты из истории Неаполя. Я покажу самые вкусные заведения, протестированные лично. А ещё проведу вас по характерным местам, о которых никогда не расскажут путеводители.
🔶 К описанию экскурсии прилагаются фото: это фотосессия для блогера с двумя сменными образами и множеством локаций.
Что вам нужно знать о фотосъёмке
- Не переживайте, если вы никогда не позировали — это не требуется, я помогу вам выглядеть хорошо в кадре. Фотографии (30-40 снимков в цветокоррекции) будут готовы в течение 3-7 дней, в зависимости от количества других заказов. Снимки вы получите в электронном виде через файлообменник.
- В случае дождя я принесу фотогеничный зонт или мы переместимся в крытые локации, но долгих дождей на юге Италии почти нет, а фотки в пасмурную погоду получаются просто бомбические!
- Мы также можем заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съёмок. Вы можете обратиться ко мне за советом по выбору одежды для фотосессии.
- Обычно за час успеваем на 2-3 локации и 1 образ. Если вам нужно больше материала или вы хотели бы фотосессию в Помпеях/на побережье, пишите. Я профессионально снимаю по всей Италии более пяти лет.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию) — кофе или паста, аренда платьев для фотосессий по очень демократичной цене
- Экскурсию можно провести и для большего числа путешественников — уточняйте в переписке
- Я базируюсь в Риме, два раза в неделю езжу в Неаполь, до которого мне близко, но всё же я предпочитаю принимать бронирования хотя бы за трое суток. Если вы хотите, чтобы я провел для вас сессию в более срочном порядке, пишите — возможно, договоримся (за срочность требуется небольшая доплата).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 36 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. Буду искренне рад приоткрыть вам настроение Вечного города, показать его многоликость и рассказать об истории тех мест, которые мы посетим. Также я провожу профессиональные фотосессии про всей Италии более пяти лет.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
7 сен 2023
Рекомендую всем! Евгений замечательный, общаться с ним легко и ненапряжно. Мы погуляли по туристическим и не очень местам Неаполя, попили лимонад и кофе, пообщались обо всём. В какой-то момент я перестала замечать камеру, просто получала удовольствие от момента. Фото были готовы через три дня, много фото отличного качества и разрешения. И огромное спасибо Евгению за то, что наконец-то у меня есть много красивых снимков из поездки, а не только спонтанные селфи)))
Алина
20 авг 2023
Я довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фото, а не селфи на фоне достопримечательностей)) с Евгением легко и приятно общаться, знает, где надо делать фото, помогает позировать) Благодарю!
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