В Неаполе множество интересных и эстетичных локаций. Фото-прогулка включает посещение старинного района, живописных улочек и набережной. Фотограф поможет вам чувствовать себя свободно перед камерой и поймает счастливые эмоции. По пути
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия в живописных местах
- 🌟 Индивидуальный подход и помощь в позировании
- 📚 Интересные истории и легенды о Неаполе
- 🍝 Рекомендации по лучшим заведениям города
- 👗 Возможность смены образов и локаций
- ☔ Фотогеничные кадры даже в дождливую погоду
Что можно увидеть
- Замок Кастель-дель-Ово
- Площадь Плебишито
- Исторический район Санта-Лючия
Описание фото-прогулки
🔶 Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Неаполя. В нашей программе: замок Кастель-дель-Ово, площадь Плебишито в самом сердце города и исторический район Санта-Лючия.
🔶 На прогулке вы услышите легенды и любопытные факты из истории Неаполя. Я покажу самые вкусные заведения, протестированные лично. А ещё проведу вас по характерным местам, о которых никогда не расскажут путеводители.
🔶 К описанию экскурсии прилагаются фото: это фотосессия для блогера с двумя сменными образами и множеством локаций.
Что вам нужно знать о фотосъёмке
- Не переживайте, если вы никогда не позировали — это не требуется, я помогу вам выглядеть хорошо в кадре. Фотографии (30-40 снимков в цветокоррекции) будут готовы в течение 3-7 дней, в зависимости от количества других заказов. Снимки вы получите в электронном виде через файлообменник.
- В случае дождя я принесу фотогеничный зонт или мы переместимся в крытые локации, но долгих дождей на юге Италии почти нет, а фотки в пасмурную погоду получаются просто бомбические!
- Мы также можем заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съёмок. Вы можете обратиться ко мне за советом по выбору одежды для фотосессии.
- Обычно за час успеваем на 2-3 локации и 1 образ. Если вам нужно больше материала или вы хотели бы фотосессию в Помпеях/на побережье, пишите. Я профессионально снимаю по всей Италии более пяти лет.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha A9 II или аналогичный
- Дополнительные расходы (по желанию) — кофе или паста, аренда платьев для фотосессий по очень демократичной цене
- Экскурсию можно провести и для большего числа путешественников — уточняйте в переписке
- Я базируюсь в Риме, два раза в неделю езжу в Неаполь, до которого мне близко, но всё же я предпочитаю принимать бронирования хотя бы за трое суток. Если вы хотите, чтобы я провел для вас сессию в более срочном порядке, пишите — возможно, договоримся (за срочность требуется небольшая доплата).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 210 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рекомендую всем! Евгений замечательный, общаться с ним легко и ненапряжно. Мы погуляли по туристическим и не очень местам Неаполя, попили лимонад и кофе, пообщались обо всём. В какой-то момент я
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Я довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фото, а не селфи на фоне достопримечательностей)) с Евгением легко и приятно общаться, знает, где надо делать фото, помогает позировать) Благодарю!
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Спасибо Евгению. Сделали большое количество фотографий в Неаполе и Помпеи. В следующий раз обязательно вернусь за фото прогулкой уже в Риме!
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