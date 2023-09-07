Атмосферная фотосессия в Неаполе

Сохранить на плёнке впечатления от встречи с красочным, шумным и ароматным южным городом

5
2 отзыва
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В Неаполе нет недостатка в интересных, фактурных и эстетичных локациях.

Мы отправимся в самый малолюдный и старинный район города, отыщем живописные улочки и дворики, прогуляемся по набережной к замку.

Я помогу вам почувствовать себя свободно перед камерой и поймаю счастливые эмоции, а по пути поделюсь яркими неаполитанскими историями.
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔶 Я постараюсь превратить нашу фотопрогулку в настоящее приключение, на память о котором у вас останутся десятки атмосферных фотографий в декорациях Неаполя. В нашей программе: замок Кастель-дель-Ово, площадь Плебишито в самом сердце города и исторический район Санта-Лючия.

🔶 На прогулке вы услышите легенды и любопытные факты из истории Неаполя. Я покажу самые вкусные заведения, протестированные лично. А ещё проведу вас по характерным местам, о которых никогда не расскажут путеводители.

🔶 К описанию экскурсии прилагаются фото: это фотосессия для блогера с двумя сменными образами и множеством локаций.

Что вам нужно знать о фотосъёмке

  • Не переживайте, если вы никогда не позировали — это не требуется, я помогу вам выглядеть хорошо в кадре. Фотографии (30-40 снимков в цветокоррекции) будут готовы в течение 3-7 дней, в зависимости от количества других заказов. Снимки вы получите в электронном виде через файлообменник.
  • В случае дождя я принесу фотогеничный зонт или мы переместимся в крытые локации, но долгих дождей на юге Италии почти нет, а фотки в пасмурную погоду получаются просто бомбические!
  • Мы также можем заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съёмок. Вы можете обратиться ко мне за советом по выбору одежды для фотосессии.
  • Обычно за час успеваем на 2-3 локации и 1 образ. Если вам нужно больше материала или вы хотели бы фотосессию в Помпеях/на побережье, пишите. Я профессионально снимаю по всей Италии более пяти лет.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию) — кофе или паста, аренда платьев для фотосессий по очень демократичной цене
  • Экскурсию можно провести и для большего числа путешественников — уточняйте в переписке
  • Я базируюсь в Риме, два раза в неделю езжу в Неаполь, до которого мне близко, но всё же я предпочитаю принимать бронирования хотя бы за трое суток. Если вы хотите, чтобы я провел для вас сессию в более срочном порядке, пишите — возможно, договоримся (за срочность требуется небольшая доплата).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ирина
7 сен 2023
Рекомендую всем! Евгений замечательный, общаться с ним легко и ненапряжно. Мы погуляли по туристическим и не очень местам Неаполя, попили лимонад и кофе, пообщались обо всём. В какой-то момент я перестала замечать камеру, просто получала удовольствие от момента. Фото были готовы через три дня, много фото отличного качества и разрешения. И огромное спасибо Евгению за то, что наконец-то у меня есть много красивых снимков из поездки, а не только спонтанные селфи)))
Алина
20 авг 2023
Я довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фото, а не селфи на фоне достопримечательностей)) с Евгением легко и приятно общаться, знает, где надо делать фото, помогает позировать) Благодарю!
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