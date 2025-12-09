Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь: история, легенды и сказки
Прогуляйтесь по историческому центру Неаполя, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Откройте для себя удивительные истории и легенды города
Начало: На площади Гарибальди
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполь - самое интересное
Историческое наследие многокультурного города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€170 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€65 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260
€273 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
