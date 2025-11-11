На мастер-классе в Неаполе опытный шеф научит готовить тальятелле и равиоли с нуля. Участники замесят тесто, раскатают его и научатся лепить равиоли с рикоттой и шпинатом. Под чутким руководством шефа приготовят пасту и подадут с соусами из свежих ингредиентов. В конце занятия - обед с приготовленными блюдами и диплом участника в подарок. Все ингредиенты и кухонные принадлежности включены в стоимость

Описание мастер-класса

Мы встретим вас в уютной студии в центре Неаполя, познакомим с шефом и выдадим фартук. Прежде чем приступать к приготовлению пасты, вы попробуете местные закуски: брускетту, свежие овощи, сыр, домашний хлеб и оливковое масло.

Под руководством опытного шефа:

Вы замешаете тесто вручную, научитесь технике раскатки и узнаете, как отличить хорошее тесто от плохого

Раскатаете тесто и сделаете два вида пасты — равиоли и свежие тальятелле. Шеф подскажет, как аккуратно лепить и не пересушить

Приготовленную пасту вы сварите и подадите с соусами, выбранными шефом. Все они — из свежих сезонных ингредиентов

А затем — обед (или ужин)

Вы сядете за стол и насладитесь блюдами, которые приготовили сами. А в подарок получите диплом шефа!

Организационные детали

Мастер-класс проходит в студии в центре Неаполя.

