На мастер-классе в Неаполе опытный шеф научит готовить тальятелле и равиоли с нуля. Участники замесят тесто, раскатают его и научатся лепить равиоли с рикоттой и шпинатом. Под чутким руководством шефа приготовят пасту и подадут с соусами из свежих ингредиентов. В конце занятия - обед с приготовленными блюдами и диплом участника в подарок. Все ингредиенты и кухонные принадлежности включены в стоимость
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍝 Изучение секретов итальянской пасты
- 👨🍳 Руководство опытного шефа
- 🥗 Вкусные закуски и обед
- 🎓 Диплом участника
- 🍷 Напиток в подарок
Что можно увидеть
- Центр Неаполя
Описание мастер-класса
Мы встретим вас в уютной студии в центре Неаполя, познакомим с шефом и выдадим фартук. Прежде чем приступать к приготовлению пасты, вы попробуете местные закуски: брускетту, свежие овощи, сыр, домашний хлеб и оливковое масло.
Под руководством опытного шефа:
- Вы замешаете тесто вручную, научитесь технике раскатки и узнаете, как отличить хорошее тесто от плохого
- Раскатаете тесто и сделаете два вида пасты — равиоли и свежие тальятелле. Шеф подскажет, как аккуратно лепить и не пересушить
- Приготовленную пасту вы сварите и подадите с соусами, выбранными шефом. Все они — из свежих сезонных ингредиентов
А затем — обед (или ужин)
Вы сядете за стол и насладитесь блюдами, которые приготовили сами. А в подарок получите диплом шефа!
Организационные детали
Мастер-класс проходит в студии в центре Неаполя.
Что входит в стоимость
- Все необходимые ингредиенты и кухонные принадлежности
- Закуска перед началом
- Обед или ужин с приготовленной пастой
- Один напиток (алкогольный или безалкогольный)
- Диплом участника в подарок
ежедневно в 11:00, 13:30 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€45
|Дети от 4 до 11
|€38
|Младенцы от 0 до 3
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Via delle Zite
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:30 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.Задать вопрос
