Время, проведенное на борту, поможет отдохнуть и повеселиться. Я расскажу вам историю 📖 и легенды этих малоизученных мест. Мы будем наслаждаться захватывающим пейзажем и купаться в кристально чистой воде около острова, известного своим мифом о русалке Leucosia.
Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Что входит
машина
лодка
гид
бензин
платные стоянки и платные участки дорог
пляжные полотенца
маски
безалкогольные напитки
фрукты.
Начало
🚩 Ваш отель в Баттипалии, Салерно, Пестумe
Место завершения
🏁 Баттипалия, Салерно, Пестум, Неаполь - по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.