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Морская прогулка по побережью Чиленто

Ирина Б.
Ирина Б. – Гид из Неаполя
Время, проведенное на борту, поможет отдохнуть и повеселиться.

Я расскажу вам историю 📖 и легенды этих малоизученных мест.

Мы будем наслаждаться захватывающим пейзажем и купаться в кристально чистой воде около острова, известного своим мифом о русалке Leucosia.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €370 за экскурсию

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Морская прогулка по побережью Чиленто
Морская прогулка по побережью Чиленто

Что вы увидите

  • Захватывающие пейзажи побережье Челентано
Время, проведенное на борту, поможет отдохнуть и повеселиться. Я расскажу вам историю 📖 и легенды этих малоизученных мест. Мы будем наслаждаться захватывающим пейзажем и купаться в кристально чистой воде около острова, известного своим мифом о русалке Leucosia.
Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Что входит
  • машина
  • лодка
  • гид
  • бензин
  • платные стоянки и платные участки дорог
  • пляжные полотенца
  • маски
  • безалкогольные напитки
  • фрукты.
Начало
🚩 Ваш отель в Баттипалии, Салерно, Пестумe
Место завершения
🏁 Баттипалия, Салерно, Пестум, Неаполь - по договоренности
Морская прогулка по побережью Чиленто
Морская прогулка по побережью Чиленто
Морская прогулка по побережью Чиленто
Морская прогулка по побережью Чиленто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Б.
Ирина Б.
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