Время, проведенное на борту, поможет отдохнуть и повеселиться. Я расскажу вам историю 📖 и легенды этих малоизученных мест. Мы будем наслаждаться захватывающим пейзажем и купаться в кристально чистой воде около острова, известного своим мифом о русалке Leucosia.

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