Экскурсия по Флегрейским полям и Поццуоли подарит уникальную возможность увидеть более 20 кратеров и действующий вулкан Сольфатара. Вы посетите атмосферные места, где древняя цивилизация оставила свои следы, и насладитесь видом на вулканическое озеро. В Поццуоли попробуете свежие морепродукты и сможете отправиться на морскую прогулку, чтобы увидеть подводные руины античного города. Это путешествие обещает быть насыщенным и запоминающимся

Описание экскурсии

В этих местах богатая и плодородная почва, на холмах бывших кратеров много роскошных садов и виноградников. Вулканическая активность подогревает воду для современных терм. А в городке Поццуоли можно попробовать вкусных и свежих морских гадов.

На прогулке вы:

С безопасного расстояния посмотрите на активный вулкан Сольфатара

Прогуляетесь по бывшим кратерам (сейчас там разбиты парки) и вдоль вулканического озера

Увидите античные руины (и по желанию посетите античные термальные источники)

Дополнительно можем отправиться на морскую прогулку и рассмотреть остатки ушедшего под воду античного города (Baia città sommersa). Арендуем каяк или подводную мини-лодку

Я расскажу обо всём понемногу, но вам даже не захочется слушать, ведь потрясающие панорамы украдут всё ваше внимание! Предлагаю смотреть и чувствовать, наслаждаться и погружаться в атмосферу античности.

Организационные детали