Экскурсия по Флегрейским полям и Поццуоли подарит уникальную возможность увидеть более 20 кратеров и действующий вулкан Сольфатара.
Вы посетите атмосферные места, где древняя цивилизация оставила свои следы, и насладитесь видом на вулканическое озеро.
В Поццуоли попробуете свежие морепродукты и сможете отправиться на морскую прогулку, чтобы увидеть подводные руины античного города. Это путешествие обещает быть насыщенным и запоминающимся
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Активный вулкан Сольфатара
- 🏞️ Прогулка по бывшим кратерам
- 🏛️ Античные руины и термы
- 🚤 Морская прогулка к подводным руинам
- 🍽️ Свежие морепродукты в Поццуоли
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Вулкан Сольфатара
- Античные руины
- Вулканическое озеро
Описание экскурсии
В этих местах богатая и плодородная почва, на холмах бывших кратеров много роскошных садов и виноградников. Вулканическая активность подогревает воду для современных терм. А в городке Поццуоли можно попробовать вкусных и свежих морских гадов.
На прогулке вы:
- С безопасного расстояния посмотрите на активный вулкан Сольфатара
- Прогуляетесь по бывшим кратерам (сейчас там разбиты парки) и вдоль вулканического озера
- Увидите античные руины (и по желанию посетите античные термальные источники)
- Дополнительно можем отправиться на морскую прогулку и рассмотреть остатки ушедшего под воду античного города (Baia città sommersa). Арендуем каяк или подводную мини-лодку
Я расскажу обо всём понемногу, но вам даже не захочется слушать, ведь потрясающие панорамы украдут всё ваше внимание! Предлагаю смотреть и чувствовать, наслаждаться и погружаться в атмосферу античности.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Дополнительно и по желанию вы можете оплатить обед (выберем рыбацкий ресторан или одну из исторических лавок) и посещение древних терм (€4/чел., уточняйте при бронировании)
- Мы можем арендовать каяк или лодку, чтобы лучше рассмотреть руины под водой (до €20/чел.) — обсудите это в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Неаполе
Я живу в Неаполе уже 20 лет, люблю этот город и хорошо знаю его. Обожаю природу и море. Профессиональный преподаватель йоги. Покажу интересные места не как гид, а как ваш
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
15 окт 2025
Друзья! Если вам нравятся атмосферные экскурсии, природа, животные и виды, то вам нужно взять тур у Елены!!!! Мы получили кучу эмоций и впечатлений от этой экскурсии! Елена нас встретила на
Olga
29 сен 2025
Елена очень хороший гид. На Флегрейских полях мы посмотрели в Поццуоли храм Сераписа и фумаролы Сольфатары (правда только вид сверху, так как вход на этот объект закрыт). Побывали в археологическом парке Байя, а также гид помог нам с бронированием подводной экскурсии на полубатискафе. Гид была очень доброжелательна и корректна. Спасибо Лена.
Ольга
г. Нарва, Эстония
Дементьев
23 сен 2025
Поездка с Леной запомнится, как теплый митинг с давним другом
Мы побывали на панорамных локациях,
увидели один из вулканических кратеров - шикарное зрелище!
Прокатились на батискафе и изучили утонувший город. Были у озера,
