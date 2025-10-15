Мои заказы

Огненная земля: Поццуоли и Флегрейские поля

Индивидуальная экскурсия по Флегрейским полям: кратеры, вулкан Сольфатара и античные руины. Ощутите мощь природы и насладитесь видами
Экскурсия по Флегрейским полям и Поццуоли подарит уникальную возможность увидеть более 20 кратеров и действующий вулкан Сольфатара.

Вы посетите атмосферные места, где древняя цивилизация оставила свои следы, и насладитесь видом на вулканическое озеро.

В Поццуоли попробуете свежие морепродукты и сможете отправиться на морскую прогулку, чтобы увидеть подводные руины античного города. Это путешествие обещает быть насыщенным и запоминающимся
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Активный вулкан Сольфатара
  • 🏞️ Прогулка по бывшим кратерам
  • 🏛️ Античные руины и термы
  • 🚤 Морская прогулка к подводным руинам
  • 🍽️ Свежие морепродукты в Поццуоли
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Вулкан Сольфатара
  • Античные руины
  • Вулканическое озеро

Описание экскурсии

В этих местах богатая и плодородная почва, на холмах бывших кратеров много роскошных садов и виноградников. Вулканическая активность подогревает воду для современных терм. А в городке Поццуоли можно попробовать вкусных и свежих морских гадов.

На прогулке вы:

  • С безопасного расстояния посмотрите на активный вулкан Сольфатара
  • Прогуляетесь по бывшим кратерам (сейчас там разбиты парки) и вдоль вулканического озера
  • Увидите античные руины (и по желанию посетите античные термальные источники)
  • Дополнительно можем отправиться на морскую прогулку и рассмотреть остатки ушедшего под воду античного города (Baia città sommersa). Арендуем каяк или подводную мини-лодку

Я расскажу обо всём понемногу, но вам даже не захочется слушать, ведь потрясающие панорамы украдут всё ваше внимание! Предлагаю смотреть и чувствовать, наслаждаться и погружаться в атмосферу античности.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительно и по желанию вы можете оплатить обед (выберем рыбацкий ресторан или одну из исторических лавок) и посещение древних терм (€4/чел., уточняйте при бронировании)
  • Мы можем арендовать каяк или лодку, чтобы лучше рассмотреть руины под водой (до €20/чел.) — обсудите это в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Неаполе
Я живу в Неаполе уже 20 лет, люблю этот город и хорошо знаю его. Обожаю природу и море. Профессиональный преподаватель йоги. Покажу интересные места не как гид, а как ваш
читать дальше

хороший друг, который хочет поделиться именно тем, что ему нравится. Ещё я люблю хорошую качественную еду и в целом натуральные продукты, разбираюсь в местной кухне и знаю места, о которых не пишут в рекомендациях.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
Татьяна
15 окт 2025
Друзья! Если вам нравятся атмосферные экскурсии, природа, животные и виды, то вам нужно взять тур у Елены!!!! Мы получили кучу эмоций и впечатлений от этой экскурсии! Елена нас встретила на
читать дальше

автомобиле прямо с поезда! И мы направились в наше 4-х часовое путешествие! Мы побывали на действующем вулкане! Увидели острова! Увидели древнегреческие строения! В подарок от поуцолли нам достались Лавр и розмарин. И персонально от Еленочки плоды граната! По нашей просьбе Леночка нам выбрала шикарное кафе где мы пообедали национальной кухней! Потом Елена нас довезла на машине прямо в центр Неаполя! Куча фотографий эмоций и восторга и все благодаря нашему Гиду Еленочке!!!! Спасибо от всех нас! Душевная Еленочка!!!! Всем всем рекомендуем! Ставим пять плюс!!!! ❤️❤️❤️

O
Olga
29 сен 2025
Елена очень хороший гид. На Флегрейских полях мы посмотрели в Поццуоли храм Сераписа и фумаролы Сольфатары (правда только вид сверху, так как вход на этот объект закрыт). Побывали в археологическом парке Байя, а также гид помог нам с бронированием подводной экскурсии на полубатискафе. Гид была очень доброжелательна и корректна. Спасибо Лена.
Ольга
г. Нарва, Эстония
Д
Дементьев
23 сен 2025
Поездка с Леной запомнится, как теплый митинг с давним другом
Мы побывали на панорамных локациях,
увидели один из вулканических кратеров - шикарное зрелище!

Прокатились на батискафе и изучили утонувший город. Были у озера,
читать дальше

нас встречали котики, уточки, гусь и даже морская черепаха

У нас случилось долгожданное событие - мы искупались в море! И в завершении поездки мы обедали в морском ресторане, где отведали кучу морской живности и остались безумно довольными!

Рекомендуем добавить эту поездку в копилку воспоминаний и выбрать путешествие с Леной!

