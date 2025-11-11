Площадь Меркато в Неаполе - место, где оживает история.
Здесь можно увидеть первую готическую церковь города Сант-Элиджио, посетить базилику Кармелитанской Богоматери и церковь Сан-Джованни-а-Маре.
Узнайте, как площадь стала центром экономической и социальной жизни, и какие революционные события здесь происходили.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и открыть для себя местные традиции и легенды
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🕍 Уникальные архитектурные стили
- 🗣️ Захватывающие рассказы о прошлом
- 📜 Местные легенды и традиции
- 🌍 Центр культурной жизни Неаполя
Что можно увидеть
- Сант-Элиджио
- Базилика Кармелитанской Богоматери
- Церковь Сан-Джованни-а-Маре
- Церковь Санта-Кроче и Чистилище аль-Меркато
Описание экскурсии
Я покажу главные достопримечательности площади:
- Сант-Элиджио — одна из первый церквей Неаполя в готическом стиле (снаружи и изнутри).
- Базилику и святилище Кармелитанской Богоматери, где хранится особо почитаемая неаполитанцами икона богоматери (снаружи и изнутри).
- Церковь Сан-Джованни-а-Маре в романском стиле (снаружи и изнутри).
- Церковь Санта-Кроче и Чистилище аль-Меркато, которая красуется своим майоликовым куполом (осмотр снаружи).
И расскажу:
- Как площадь стала важным центром экономической и социальной жизни горожан, а также местом публичных казней осуждённых.
- Память о каких вождях народных восстаний и революционерах до сих пор жива на этой земле.
- Какие местные верования, традиции и легенды связаны с площадью Меркато.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Меркато
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мира — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 1767 туристов
Моё самое большое увлечение — это путешествия. Особенно меня интересуют места, связанные с легендами и мифами, с историческими событиями и известными персонажами разных эпох. Последние несколько лет я проживаю в
