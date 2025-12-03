читать дальше

точки зрения организации. Дело в том, что накануне приезда была закрыта одна из границ, которую мы должны были пересекать и нам пришлось менять маршрут, соответственно, очень долго мы не могли определить точное время прибытия. Женя связалась с нами заранее, мы объяснили ситуацию, на что была абсолютно спокойная реакция и полное принятие нашей нестабильной ситуации) Женя не просто полностью подстроилась под нас по времени и месту встречи, но и помогала с информацией «где выйти, куда идти, как быстрее добраться».

Сложившееся положительное впечатление только усилилось при встрече. Женя очень внимательный человек и готова адаптировать экскурсию под конкретных людей с их интересами и потребностями. Кроме того обладает просто колоссальным объемом знаний! Умело сплетает нити веков в единое красочное полотно. Экскурсия прошла на одном дыхании и абсолютно точно подарила вдохновение Неаполем!

Женя, спасибо за чудесный день!