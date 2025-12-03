Мои заказы

Собор Святого Януария – экскурсии в Неаполе

Найдено 11 экскурсий в категории «Собор Святого Януария» в Неаполе на русском языке, цены от €65, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неаполь: история, легенды и сказки
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь: история, легенды и сказки
Прогуляйтесь по историческому центру Неаполя, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Откройте для себя удивительные истории и легенды города
Начало: На площади Гарибальди
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Неаполем
Пешая
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Неаполь - самое интересное
Пешая
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполь - самое интересное
Историческое наследие многокультурного города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€170 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€65 за человека
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
На машине
4.5 часа
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260€273 за всё до 4 чел.
Неаполь - первое свидание
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
192 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Магия неаполитанского
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Очарование античного Неаполя
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Увидеть Неаполь, чтобы
Пешая
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    3 декабря 2025
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Очень рекомендую! Было интересно, Илона прекрасный рассказчик и приятный человек!
  • Е
    Елена
    29 ноября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Все прошло на отлично,все понятно интересно,прошлись достаточно много и на интересных местах нам все рассказывали,задавали по теме вопросы и просто про Неаполь,на все вопросы ответили
  • Т
    Туйаара
    27 ноября 2025
    Первое знакомство с Неаполем
    Спасибо большое Марие за такой классный тур. Мы узнали много нового. Было очень интересно. Мария подстраивалась под наш ритм и считалась с нашими пожеланиями. Желаем больше классных клиентов 🫶🏻
  • л
    лиля
    22 ноября 2025
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Нам очень понравилось все и экскурсия, подача материала. Женя ни на минуту не давала нам скучать, все было интересно. Мы благодарны и рекомендуем.
  • И
    Ирина
    12 ноября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Прогулялись с Еленой по городу, увидели все что планировали и даже больше
    Информация подается простым языком, без лишних дат, услышали много легенд и фактов
    Время Елена не считает, гуляли на много больше чем заявлено в предложении
    Нам понравилось
    Спасибо
  • T
    Tatiana
    5 ноября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Всё отлично
  • С
    Светлана
    4 ноября 2025
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Это была лучшая экскурсия по Италии!! Илона - грамотный, очень много знающий гид! Сразу видно, что человек живет своей работой,
    читать дальше

    сама получает удовольствие от экскурсий! Посоветовала нам не просто посетить Неаполь, но и доехать до Помпей, в которых она ориентируется на раз-два! Показала много не туристических мест, рассказала какие-то тонкости, которые недоступны другим туристам! Мы в восторге, и с удовольствием порекомендуем этого гида всем-всем, посещающим Неаполь!

  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Елена, прекрасный экскурсовод и человек, мы чудесное провели время, узнали много нового, познакомились с городом, с его традициями, историей, Елена
    читать дальше

    уделила нам гораздо больше заявленного времени экскурсии за что мы ей очень благодарны! Было ощущение, что приехали к другу в гости, рекомендую!

  • V
    Vasily
    1 ноября 2025
    Неаполь - самое интересное
    Нам очень понравилось путешествие по Неаполю вместе с Ларисой. Елена была занята в этот день и порекомендовала другого гида. Мы
    читать дальше

    были до этого в Неаполе два раза но не влюбились в этот город, как например в Рим, Болонью или Флоренцию. Не складывалась картина. Но Лариса все показала и рассказала, прошлись по шумным улицам, глоток кофе и вкусняшка. Проехались (мы были на машине и немного программу поменяли) по холмам и увидели город, побережье, острова с высоты. Класс. Будем рекомендовать Ларису как человека который поможет влюбиться в Неаполь! Спасибо

  • Д
    Дмитрий
    31 октября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Елена отличный гид. И очень приятный человек. Очень тактичная, но при этом с прекрасным чувством юмора. Не грузит датами и
    читать дальше

    именами, но всегда имеет 2-3 версии по любому историческому событию. Переключается с академической программы на мистику и субкультуры Неаполя так что теряешь грань вымыслов и истории. Нам очень понравилось. Рекомендуем.

  • Д
    Дарья
    30 октября 2025
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    В нашем случае коммуникация и впечатления о гиде стали формироваться за долго до начала экскурсии. Мы были непростым кейсом с
    читать дальше

    точки зрения организации. Дело в том, что накануне приезда была закрыта одна из границ, которую мы должны были пересекать и нам пришлось менять маршрут, соответственно, очень долго мы не могли определить точное время прибытия. Женя связалась с нами заранее, мы объяснили ситуацию, на что была абсолютно спокойная реакция и полное принятие нашей нестабильной ситуации) Женя не просто полностью подстроилась под нас по времени и месту встречи, но и помогала с информацией «где выйти, куда идти, как быстрее добраться».
    Сложившееся положительное впечатление только усилилось при встрече. Женя очень внимательный человек и готова адаптировать экскурсию под конкретных людей с их интересами и потребностями. Кроме того обладает просто колоссальным объемом знаний! Умело сплетает нити веков в единое красочное полотно. Экскурсия прошла на одном дыхании и абсолютно точно подарила вдохновение Неаполем!
    Женя, спасибо за чудесный день!

  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Неаполь - самое интересное
    👍
  • С
    Соня
    25 октября 2025
    Первое знакомство с Неаполем
    Мы первый раз в Неаполе и поэтому было важно получить общее впечатление. Наш гид Мария проделала это блестяще. Хочется отметить
    читать дальше

    огромный профессионализм, знание предмета, внимательность к потребностям клиента, готовность ответить на любой вопрос. Но самое главное- это ее любовь к Неаполю, которую она постаралась передать нам. Спасибо!

  • М
    Марина
    20 октября 2025
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Экскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Неаполь глазами человека, который его действительно знает и люби
  • Д
    Дарья
    8 октября 2025
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Илона очень грамотный экскурсовод, влюбила нас в Неаполь всего за несколько часов. Обязательно вернемся и снова возьмем у нее экскурсию.
  • Р
    Регина
    6 октября 2025
    Неаполь - первое свидание
    Отличная девушка, открытая, добродушная со знанием истории и местной жизни!
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2025
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Евгения — очень отзывчивый, лояльный и чуткий человек. С ней невероятно комфортно проводить время: часы пролетели незаметно, а я получила
    читать дальше

    море полезной информации. Это была не обычная экскурсия в стиле «посмотрите направо, посмотрите налево, вот такая-то улица». Экскурсия Евгении открывает глубинный смысл города и позволяет лучше почувствовать его дух.

    Пяти часов информации на первый раз мне оказалось достаточно, сразу все детали достаточно трудно запомнить, если вы посредственный турист. Первая часть экскурсии (15 минуток), на мой взгляд, могла бы быть больше ориентирована на классическое ведение экскурсии: знакомство с картой и
    достопримечательностями и ориентированием на местности))) (Я впервые была в Неаполе, испытываю трудности с ориентированием). А уже следующая основная часть — на раскрытие тайн и сути города, на детали и более глубокие смыслы. Такой подход сделал бы восприятие ещё ярче и гармоничнее.

    Неаполь — огромный город, и охватить его за один день просто невозможно. Но после этой встречи у меня остались только самые положительные впечатления.
    Магазинчики, ресторанчики, рекомендуемые Евгенией-топ!

  • А
    Анна
    2 октября 2025
    Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
    Очень крутой гид! Очень хороший маршрут-прогулка! Первое впечатление о городе только так и получать! Экскурсия не перегружена «лишней» информацией, при
    читать дальше

    этом гид показывает и обращает внимание на очень интересные вещи, которые сам не знаешь и не увидишь. Считаем лучшим своим решением, что по прилёту в Неаполь кинули вещи и пошли сразу с гидом на эту экскурсию! Как сказал мой взрослый ребенок плюс вайб! С уважением, Анна

  • А
    Алина
    1 октября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Отлично провела время в прекрасной компании. Истории о городе были живыми, не банальными, а также смешными.
  • К
    Ксения
    29 сентября 2025
    Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
    Спасибо Ольге за интересную встречу и знакомство с городом! Нам было приятно познакомиться и пообщаться с Ольгой!

