Религиозные экскурсии по святым местам Неаполя

Найдено 6 экскурсий в категории «Святые места» в Неаполе на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неаполь - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
158 отзывов
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
«Монастырь Сан Грегорио Армено — именно здесь более 500 лет хранились мощи св»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
«Она поразит величественными храмами и аристократическими дворцами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
40 за человека
Из Неаполя - в античную Капую
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
«Исторические музеи и подземный храм»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
80 за всё до 4 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
«На этой экскурсии я познакомлю вас с капеллой Сан-Северо — всемирно известным музеем, усыпальницей и масонским храмом одновременно»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
«Вы посетите францисканский монастырь при базилике Святой Кьяры с садами в майолике и фресками в готических коридорах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
165 за всё до 10 чел.
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
«Чтобы увидеть картины Караваджо, нужно будет приобрести входные билеты в музеи: Галерея Италии — 7€ с человека, церковь Пио Монте дела Мизерикордия — 10€»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эмилия
    3 июня 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.
  • И
    Ина
    25 мая 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Если вы хотите услышать о том, как передавались династии, кто на ком женился, какие святые покровительствуют Неаполю, какие церкви и известные художники, целители и исторические личности были в Неаполе, то Евгения сделает ваше посещение Неаполя незабываемым
  • Л
    Леонид
    22 мая 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Женя, спасибо огромное! Вы влюбили нас в этот город! Всем сомневающимся, нужен ли вам человек, который знает об этом городе всё -
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    не сомневайтесь! С Женей замечательно гулять по Неаполю. Очень много информации - но это не сухие факты, цифры, имена, а увлекательные истории, привязанные к конкретному месту. Евгения прекрасно подстраивается под интересы и уровень погружения в тему. Рекомендую всем! Это будет не пробежка по достопримечательностям, а поиск настоящих жемчужин, которыми полон этот город!

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Из Неаполя - в античную Капую
    Это была наша вторая экскурсия с Евгенией. Очень интересно посетить такое значимое историческое место как Капуя, подробнее узнать про гладиаторов и восстание Спартака. Ещё очень приятно, что стоимость экскурсии небольшая. Рекомендуем эту экскурсию всем интересующимся историей.
  • Е
    Евгений
    16 марта 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
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    этого города. Много такого, чего не найти в путеводителях! Отдельное спасибо за дегустации (которые вполне потянут на полноценный ужин):-) Рекомендую начинать знакомство с Неаполем именно с прогулки с Еленой!

  • И
    Ирина
    21 октября 2022
    Из Неаполя - в античную Капую
    Женя потрясающий рассказчик и экскурсовод. Она не ограничивается стандартными маршрутами, а показывает такие места, где вы можете почувствовать себя частью истории. Женя вкладывает душу и с удовольствием делится своими знаниями.
  • П
    Петр
    3 июля 2019
    Из Неаполя - в античную Капую
    Оч рекомендую всем интересующимся Неаполем и историей этого замечательного города.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Святые места»

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  1. Неаполь - любовь с первого взгляда
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  3. Из Неаполя - в античную Капую
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  5. Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Святые места" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 40 до 280. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 166 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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