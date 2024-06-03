Э Эмилия Неаполь - любовь с первого взгляда Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.

И Ина Неаполь - любовь с первого взгляда Если вы хотите услышать о том, как передавались династии, кто на ком женился, какие святые покровительствуют Неаполю, какие церкви и известные художники, целители и исторические личности были в Неаполе, то Евгения сделает ваше посещение Неаполя незабываемым

Л Леонид Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе) Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊

Е Екатерина Неаполь - любовь с первого взгляда читать дальше не сомневайтесь! С Женей замечательно гулять по Неаполю. Очень много информации - но это не сухие факты, цифры, имена, а увлекательные истории, привязанные к конкретному месту. Евгения прекрасно подстраивается под интересы и уровень погружения в тему. Рекомендую всем! Это будет не пробежка по достопримечательностям, а поиск настоящих жемчужин, которыми полон этот город! Женя, спасибо огромное! Вы влюбили нас в этот город! Всем сомневающимся, нужен ли вам человек, который знает об этом городе всё -

О Оксана Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе) Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!

А Анна Из Неаполя - в античную Капую Это была наша вторая экскурсия с Евгенией. Очень интересно посетить такое значимое историческое место как Капуя, подробнее узнать про гладиаторов и восстание Спартака. Ещё очень приятно, что стоимость экскурсии небольшая. Рекомендуем эту экскурсию всем интересующимся историей.

Е Евгений Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе) читать дальше этого города. Много такого, чего не найти в путеводителях! Отдельное спасибо за дегустации (которые вполне потянут на полноценный ужин):-) Рекомендую начинать знакомство с Неаполем именно с прогулки с Еленой! Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях

И Ирина Из Неаполя - в античную Капую Женя потрясающий рассказчик и экскурсовод. Она не ограничивается стандартными маршрутами, а показывает такие места, где вы можете почувствовать себя частью истории. Женя вкладывает душу и с удовольствием делится своими знаниями.