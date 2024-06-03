1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
«Монастырь Сан Грегорио Армено — именно здесь более 500 лет хранились мощи св»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
«Она поразит величественными храмами и аристократическими дворцами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€40 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
«Исторические музеи и подземный храм»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
«На этой экскурсии я познакомлю вас с капеллой Сан-Северо — всемирно известным музеем, усыпальницей и масонским храмом одновременно»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
«Вы посетите францисканский монастырь при базилике Святой Кьяры с садами в майолике и фресками в готических коридорах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
«Чтобы увидеть картины Караваджо, нужно будет приобрести входные билеты в музеи: Галерея Италии — 7€ с человека, церковь Пио Монте дела Мизерикордия — 10€»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭмилия3 июня 2024Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.
- ИИна25 мая 2024Если вы хотите услышать о том, как передавались династии, кто на ком женился, какие святые покровительствуют Неаполю, какие церкви и известные художники, целители и исторические личности были в Неаполе, то Евгения сделает ваше посещение Неаполя незабываемым
- ЛЛеонид22 мая 2024Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
- ЕЕкатерина20 мая 2024Женя, спасибо огромное! Вы влюбили нас в этот город! Всем сомневающимся, нужен ли вам человек, который знает об этом городе всё -
- ООксана2 апреля 2024Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
- ААнна25 марта 2024Это была наша вторая экскурсия с Евгенией. Очень интересно посетить такое значимое историческое место как Капуя, подробнее узнать про гладиаторов и восстание Спартака. Ещё очень приятно, что стоимость экскурсии небольшая. Рекомендуем эту экскурсию всем интересующимся историей.
- ЕЕвгений16 марта 2024Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
- ИИрина21 октября 2022Женя потрясающий рассказчик и экскурсовод. Она не ограничивается стандартными маршрутами, а показывает такие места, где вы можете почувствовать себя частью истории. Женя вкладывает душу и с удовольствием делится своими знаниями.
- ППетр3 июля 2019Оч рекомендую всем интересующимся Неаполем и историей этого замечательного города.
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Святые места»
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