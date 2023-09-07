1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Неаполю
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
6 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Великая красота Неаполя: истории, вкусы и чудеса
Почувствовать себя немного неаполитанцем, гуляя, любуясь, узнавая и удивляясь - с бокалом лимончелло
Начало: На Piazza Trieste e Trento
Расписание: в среду в 10:00
12 фев в 10:00
19 фев в 10:00
€80 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Неаполем
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, пройдя по его узким улочкам и королевским кварталам. Узнайте, где родилась пицца «Маргарита» и ощутите контрасты города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Завтра в 10:00
9 фев в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 сентября 2023Рекомендую всем! Евгений замечательный, общаться с ним легко и ненапряжно. Мы погуляли по туристическим и не очень местам Неаполя, попили
- ААлина20 августа 2023Я довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фото, а не селфи на фоне достопримечательностей)) с Евгением легко и приятно общаться, знает, где надо делать фото, помогает позировать) Благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Пьяцца дель Плебишито»
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