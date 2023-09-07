Пьяцца дель Плебишито – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Пьяцца дель Плебишито» в Неаполе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Неаполю
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Великая красота Неаполя: истории, вкусы и чудеса
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Великая красота Неаполя: истории, вкусы и чудеса
Почувствовать себя немного неаполитанцем, гуляя, любуясь, узнавая и удивляясь - с бокалом лимончелло
Начало: На Piazza Trieste e Trento
Расписание: в среду в 10:00
12 фев в 10:00
19 фев в 10:00
80 за человека
Личное свидание с Неаполем
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Неаполем
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, пройдя по его узким улочкам и королевским кварталам. Узнайте, где родилась пицца «Маргарита» и ощутите контрасты города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Завтра в 10:00
9 фев в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 сентября 2023
    Атмосферная фотосессия в Неаполе
    Рекомендую всем! Евгений замечательный, общаться с ним легко и ненапряжно. Мы погуляли по туристическим и не очень местам Неаполя, попили
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    лимонад и кофе, пообщались обо всём. В какой-то момент я перестала замечать камеру, просто получала удовольствие от момента. Фото были готовы через три дня, много фото отличного качества и разрешения. И огромное спасибо Евгению за то, что наконец-то у меня есть много красивых снимков из поездки, а не только спонтанные селфи)))

  • А
    Алина
    20 августа 2023
    Атмосферная фотосессия в Неаполе
    Я довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фото, а не селфи на фоне достопримечательностей)) с Евгением легко и приятно общаться, знает, где надо делать фото, помогает позировать) Благодарю!
    Я довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фото

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Пьяцца дель Плебишито»

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  4. Санта-Кьяра
  5. Везувий
  6. Королевский дворец в Казерте
  7. Амальфитанское побережье
  8. Замок Сант-Эльмо
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  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в феврале 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Пьяцца дель Плебишито" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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