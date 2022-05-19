Что вас ждет

Вы хотите посмотреть вблизи на тысячи бриллиантов, рубинов и изумрудов?

Хотите увидеть серьги, которые стали символом против чумы?

Знаете ли вы, что целование рыбы, которая является частью прекрасной серебряной статуи, может помочь женщине забеременеть?

Значит вам сюда.

Согласно оценкам, опубликованным в 2010 году, сокровищница Святого Януария не имеет равных в мире — она больше и ценнее сокровищ британской короны и сокровищ российских императоров. Всего собрание даров насчитывает 21 620 предметов.

Далеко не все дары верующих автоматически попадают в сокровищницу. Критерии отбора очень строги: дар должен обладать не только высокой ювелирной, но и уникальной художественной ценностью. Сокровищница Святого Януария не имеет себе равных еще и потому, что за свою более чем семивековую историю ни разу не подверглась разграблению или распродаже.

Музей находится в историческом греко-римском центре, мы осмотрим и его. Это сердце Неаполя, где содержится супер концентрат истории. Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музей под открытым небом.

Вы увидите старинные церкви, мы пройдем по Спакканаполи, место, где в полном объеме представлены культура и традиции Неаполя, посетим улочку Сан-Грегорио Армено с мастерскими, которые изготавливают рождественский вертеп, сюда отправляются за сувенирами, подарками и уникальными вещичками местных ремесленников.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: