1 чел.
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Мини-группа
2.5 часа
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
«Вы прогуляетесь по улице Спакканаполи, построенной ещё в греко-римскую эпоху, и рассмотрите рождественские вертепы — презепе — на Сан-Грегорио-Армено»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
«Покажу мастерские, где делают знаменитый неаполитанский рождественский вертеп»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя на колоритный остров Прочида: путешествие в аутентичность
Погрузитесь в атмосферу неспешной жизни и красочных пейзажей на экскурсии по острову Прочида из Неаполя
Начало: В порту Беверелло
«Расположенное в виде амфитеатра на берегу моря, оно похоже на очаровательный рождественский вертеп»
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
«Вулкан можно посетить в течение всего года, но поздней осенью и зимой бывают неблагоприятные погодные условия, поэтому в случае дождя или сильного ветра доступ к кратеру может быть закрыт»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€174 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRymma2 мая 2024Прекрасно. Интересно. Информативно. С любовью к городу и уважением к гостям.
- РРоман22 апреля 2024Были всей семьей (3 человека) на обзорной экскурсии по Неаполю 14 апреля. Экскурсовод - Ирина, показала интересные места, увлекательно о
- ВВиктория25 февраля 2024Мы прекрасно провели время! Влюбились в Неаполь окончательно и бесповоротно. Эллина - замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, появился интерес к городу, захотелось вернуться. Однозначно рекомендую!
- ГГаяне18 октября 2023Спасибо Ирина, была очень интересная и познавательная экскурсия!!!!!
- AAirat24 сентября 2023Огромная благодарность нашему гиду Эллине за прекрасную познавательную экскурсию по центру Неаполя! Хочется особо отметить глубокие искусствоведческие знания Эллины, грамотные
- IInessa22 августа 2023Спасибо. Очень интересно и содержательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Зимние»
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