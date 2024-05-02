Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Неаполю

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Неаполе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
12 отзывов
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
«Вы прогуляетесь по улице Спакканаполи, построенной ещё в греко-римскую эпоху, и рассмотрите рождественские вертепы — презепе — на Сан-Грегорио-Армено»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
45 за человека
Неаполь, amore mio
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
«Покажу мастерские, где делают знаменитый неаполитанский рождественский вертеп»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 8 чел.
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя на колоритный остров Прочида: путешествие в аутентичность
Погрузитесь в атмосферу неспешной жизни и красочных пейзажей на экскурсии по острову Прочида из Неаполя
Начало: В порту Беверелло
«Расположенное в виде амфитеатра на берегу моря, оно похоже на очаровательный рождественский вертеп»
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
360 за всё до 6 чел.
Путешествие на вершину Везувия
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
«Вулкан можно посетить в течение всего года, но поздней осенью и зимой бывают неблагоприятные погодные условия, поэтому в случае дождя или сильного ветра доступ к кратеру может быть закрыт»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
174 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Rymma
    2 мая 2024
    Неаполь, amore mio
    Прекрасно. Интересно. Информативно. С любовью к городу и уважением к гостям.
  • Р
    Роман
    22 апреля 2024
    Неаполь, amore mio
    Были всей семьей (3 человека) на обзорной экскурсии по Неаполю 14 апреля. Экскурсовод - Ирина, показала интересные места, увлекательно о
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    них рассказала, ответила на вопросы. Я только приехав в Москву понял, чем ее экскурсия отличалась от других похожих, Ирина живет в Неаполе более 20 лет и она уже отождествляет себя с коренным населением. Вся подача материала у нее не с позиции "понаехавших", а с позиции местного жителя. Всем рекомендую именно этого экскурсовода. Ирина, спасибо, вы умничка, молодец.

  • В
    Виктория
    25 февраля 2024
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Мы прекрасно провели время! Влюбились в Неаполь окончательно и бесповоротно. Эллина - замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, появился интерес к городу, захотелось вернуться. Однозначно рекомендую!
  • Г
    Гаяне
    18 октября 2023
    Неаполь, amore mio
    Спасибо Ирина, была очень интересная и познавательная экскурсия!!!!!
  • A
    Airat
    24 сентября 2023
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Огромная благодарность нашему гиду Эллине за прекрасную познавательную экскурсию по центру Неаполя! Хочется особо отметить глубокие искусствоведческие знания Эллины, грамотные
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    логические переходы, использование цитат известных личностей, связанных с Неаполем, мы как будто прожили всю многовековую историю города в ретроспективе главных событий за два с половиной часа! Мы узнали многое о известных личностях, правившиж и живших в Неаполе! Для первого знакомства с городом это великолепно!!! Рекомендую всем!

  • I
    Inessa
    22 августа 2023
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Спасибо. Очень интересно и содержательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
  2. Неаполь, amore mio
  3. Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
  4. Путешествие на вершину Везувия
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Зимние" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 360. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Зимние», 15 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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