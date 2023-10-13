Сокровищница — это единственное в мире собрание произведений искусства, реликвий и других предметов, принесённых в разные времена властителями и верующими в знак поклонения святому. Вы увидите серьги, которые считаются символом против чумы, посмотрите на тысячи бриллиантов, рубинов и изумрудов и узнаете, как музейная статуя помогает женщинам забеременеть.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В окружении роскоши

У каждого итальянского города есть свой святой покровитель. В Неаполе это Святой Януарий. Его имя и носит сокровищница, в которую мы отправимся. Она больше и ценнее сокровищ британской короны и российских императоров и насчитывает более 21000 предметов. Я покажу вам самый ценный экспонат — ожерелье из чистого золота, состоящее из 13 подвесок, украшенных 700 бриллиантами, 276 рубинами и 92 изумрудами. Также вы увидите серьги, которые считаются символом против чумы, епископскую митру из чистого золота и серебра, 51 статую святых — помощников Святого Януария и другие предметы с тысячами драгоценных камней.

Вы узнаете:

почему далеко не все дары верующих попадают в сокровищницу и какие существуют критерии отбора экспонатов;

как целование рыбы помогает женщинам забеременеть;

насколько религиозны неаполитанцы;

как так вышло, что за более чем 7-вековую историю сокровищница ни разу не была разграблена.

Концентрат истории

Также мы с вами прогуляемся по греко-римскому центру Неаполя, где сосредоточен настоящий концентрат истории. Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музеем под открытым небом. Вы увидите старинные церкви, такие как Сан Доменико и Джезу Нуово. Пройдёте по улице Спакканаполи, где в полном объёме представлены традиции Неаполя, посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими и по желанию сможете приобрести товары от местных ремесленников.

Организационные детали