Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города
Представляем уникальную возможность для путешественников увидеть сокровища, превосходящие по величию и роскоши британскую корону и российские императорские регалии.
Вашему взору предстанут редчайшие экспонаты: ожерелье из чистого золота с 700 бриллиантами, 276 читать дальшеуменьшить
рубинами и 92 изумрудами, а также множество других драгоценных предметов.
Вы узнаете о критериях отбора экспонатов, обряде целования рыбы и насколько глубоко религиозность укоренилась в сердцах неаполитанцев.
Помимо сокровищницы, наша прогулка пройдет по греко-римскому центру Неаполя, включенному в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Вы ощутите дух истории, пройдясь по улице Спакканаполи и улочке Сан Грегорио Армено, где местные ремесленники предлагают свои изделия. Экскурсия по Неаполю с личным гидом - это путешествие, которое останется с вами на всю жизнь
5 причин купить эту экскурсию
💎 Уникальные сокровища
🏛 Исторические памятники
🕊 Интересные факты о религии
🛍 Местные ремесленники
🌟 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
Сокровищница Святого Януария
Сан Доменико
Джезу Нуово
Спакканаполи
Сан Грегорио Армено
Описание экскурсии
В окружении роскоши
У каждого итальянского города есть свой святой покровитель. В Неаполе это Святой Януарий. Его имя и носит сокровищница, в которую мы отправимся. Она больше и ценнее сокровищ британской короны и российских императоров и насчитывает более 21000 предметов. Я покажу вам самый ценный экспонат — ожерелье из чистого золота, состоящее из 13 подвесок, украшенных 700 бриллиантами, 276 рубинами и 92 изумрудами. Также вы увидите серьги, которые считаются символом против чумы, епископскую митру из чистого золота и серебра, 51 статую святых — помощников Святого Януария и другие предметы с тысячами драгоценных камней.
Вы узнаете:
почему далеко не все дары верующих попадают в сокровищницу и какие существуют критерии отбора экспонатов;
как целование рыбы помогает женщинам забеременеть;
насколько религиозны неаполитанцы;
как так вышло, что за более чем 7-вековую историю сокровищница ни разу не была разграблена.
Концентрат истории
Также мы с вами прогуляемся по греко-римскому центру Неаполя, где сосредоточен настоящий концентрат истории. Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музеем под открытым небом. Вы увидите старинные церкви, такие как Сан Доменико и Джезу Нуово. Пройдёте по улице Спакканаполи, где в полном объёме представлены традиции Неаполя, посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими и по желанию сможете приобрести товары от местных ремесленников.
Организационные детали
Входной билет оплачивается отдельно — €13/чел.
Прогуляться по городу можем либо перед, либо после посещения сокровищницы — по договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея религиозных реликвий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1620 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю читать дальшеуменьшить
мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.
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