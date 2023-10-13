Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю

Изучить центр города и увидеть уникальную коллекцию драгоценных изделий и сакральных предметов

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Сокровищница — это единственное в мире собрание произведений искусства, реликвий и других предметов, принесённых в разные времена властителями и верующими в знак поклонения святому.

Вы увидите серьги, которые считаются символом против чумы, посмотрите на тысячи бриллиантов, рубинов и изумрудов и узнаете, как музейная статуя помогает женщинам забеременеть.
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
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Описание

Что вас ожидает

В окружении роскоши

У каждого итальянского города есть свой святой покровитель. В Неаполе это Святой Януарий. Его имя и носит сокровищница, в которую мы отправимся. Она больше и ценнее сокровищ британской короны и российских императоров и насчитывает более 21000 предметов. Я покажу вам самый ценный экспонат — ожерелье из чистого золота, состоящее из 13 подвесок, украшенных 700 бриллиантами, 276 рубинами и 92 изумрудами. Также вы увидите серьги, которые считаются символом против чумы, епископскую митру из чистого золота и серебра, 51 статую святых — помощников Святого Януария и другие предметы с тысячами драгоценных камней.

Вы узнаете:

  • почему далеко не все дары верующих попадают в сокровищницу и какие существуют критерии отбора экспонатов;
  • как целование рыбы помогает женщинам забеременеть;
  • насколько религиозны неаполитанцы;
  • как так вышло, что за более чем 7-вековую историю сокровищница ни разу не была разграблена.

Концентрат истории

Также мы с вами прогуляемся по греко-римскому центру Неаполя, где сосредоточен настоящий концентрат истории. Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музеем под открытым небом. Вы увидите старинные церкви, такие как Сан Доменико и Джезу Нуово. Пройдёте по улице Спакканаполи, где в полном объёме представлены традиции Неаполя, посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими и по желанию сможете приобрести товары от местных ремесленников.

Организационные детали

  • Входной билет оплачивается отдельно — €12/чел.
  • Прогуляться по городу можем либо перед, либо после посещения сокровищницы — по договорённости

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Музея религиозных реликвий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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