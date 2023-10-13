Изучить центр города и увидеть уникальную коллекцию драгоценных изделий и сакральных предметов
Вы увидите серьги, которые считаются символом против чумы, посмотрите на тысячи бриллиантов, рубинов и изумрудов и узнаете, как музейная статуя помогает женщинам забеременеть.
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Описание
Что вас ожидает
В окружении роскоши
У каждого итальянского города есть свой святой покровитель. В Неаполе это Святой Януарий. Его имя и носит сокровищница, в которую мы отправимся. Она больше и ценнее сокровищ британской короны и российских императоров и насчитывает более 21000 предметов. Я покажу вам самый ценный экспонат — ожерелье из чистого золота, состоящее из 13 подвесок, украшенных 700 бриллиантами, 276 рубинами и 92 изумрудами. Также вы увидите серьги, которые считаются символом против чумы, епископскую митру из чистого золота и серебра, 51 статую святых — помощников Святого Януария и другие предметы с тысячами драгоценных камней.
Вы узнаете:
- почему далеко не все дары верующих попадают в сокровищницу и какие существуют критерии отбора экспонатов;
- как целование рыбы помогает женщинам забеременеть;
- насколько религиозны неаполитанцы;
- как так вышло, что за более чем 7-вековую историю сокровищница ни разу не была разграблена.
Концентрат истории
Также мы с вами прогуляемся по греко-римскому центру Неаполя, где сосредоточен настоящий концентрат истории. Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музеем под открытым небом. Вы увидите старинные церкви, такие как Сан Доменико и Джезу Нуово. Пройдёте по улице Спакканаполи, где в полном объёме представлены традиции Неаполя, посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими и по желанию сможете приобрести товары от местных ремесленников.
Организационные детали
- Входной билет оплачивается отдельно — €12/чел.
- Прогуляться по городу можем либо перед, либо после посещения сокровищницы — по договорённости
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Музея религиозных реликвий
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.