рубинами и 92 изумрудами, а также множество других драгоценных предметов. Вы узнаете о критериях отбора экспонатов, обряде целования рыбы и насколько глубоко религиозность укоренилась в сердцах неаполитанцев. Помимо сокровищницы, наша прогулка пройдет по греко-римскому центру Неаполя, включенному в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вы ощутите дух истории, пройдясь по улице Спакканаполи и улочке Сан Грегорио Армено, где местные ремесленники предлагают свои изделия. Экскурсия по Неаполю с личным гидом - это путешествие, которое останется с вами на всю жизнь

Описание экскурсии

В окружении роскоши

У каждого итальянского города есть свой святой покровитель. В Неаполе это Святой Януарий. Его имя и носит сокровищница, в которую мы отправимся. Она больше и ценнее сокровищ британской короны и российских императоров и насчитывает более 21000 предметов. Я покажу вам самый ценный экспонат — ожерелье из чистого золота, состоящее из 13 подвесок, украшенных 700 бриллиантами, 276 рубинами и 92 изумрудами. Также вы увидите серьги, которые считаются символом против чумы, епископскую митру из чистого золота и серебра, 51 статую святых — помощников Святого Януария и другие предметы с тысячами драгоценных камней.

Вы узнаете:

почему далеко не все дары верующих попадают в сокровищницу и какие существуют критерии отбора экспонатов;

как целование рыбы помогает женщинам забеременеть;

насколько религиозны неаполитанцы;

как так вышло, что за более чем 7-вековую историю сокровищница ни разу не была разграблена.

Концентрат истории

Также мы с вами прогуляемся по греко-римскому центру Неаполя, где сосредоточен настоящий концентрат истории. Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музеем под открытым небом. Вы увидите старинные церкви, такие как Сан Доменико и Джезу Нуово. Пройдёте по улице Спакканаполи, где в полном объёме представлены традиции Неаполя, посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими и по желанию сможете приобрести товары от местных ремесленников.

Организационные детали