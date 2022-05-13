Неаполь и его греко-римский исторический центр

Я проведу вас по дороге Спакканаполи, которая рассекает античный центр пополам

Входной билет
Я проведу вас по дороге Спакканаполи, которая рассекает античный центр пополам.

Вы прочувствуете, что старый город как будто оккупирован церковью, Джезу Нуово, Санта Кьяра, Сан Доменико, Сан Лоренцо, Сан Паоло, а я расскажу почему так произошло.
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Неаполь и его греко-римский исторический центр

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Джезу Нуово
  • Спакканаполи
  • Санта Кьяра
  • Площадь Сан Доменико
  • Статуя Нило
  • Церковь с ушастым черепом
  • Монастырь Сан Грегорио Армено
  • Церковь Сан Паоло
  • Церковь с культом душ из чистилища
  • Церковь Святого Камня
  • Консерватория музыки
  • Античные стены города
  • Средневековые врата города
  • Площадь Дантэ

Что вас ждет

Все европейские города имеют дворцы, театры, галереи, главные площади. В Неаполе все это тоже есть. Но Неаполь отличается от других столиц Европы тем, что в нем сохранился самый большой исторический центр, в котором концентрируются почти 3 тысячи лет истории. Можно сказать — если вы не увидели греко-римский центр Неаполя, вы не познали его.
Я проведу вас по дороге Спакканаполи, которая рассекает античный центр пополам. Вы прочувствуете, что старый город как будто оккупирован церковью, Джезу Нуово, Санта Кьяра, Сан Доменико, Сан Лоренцо, Сан Паоло, а я расскажу почему так произошло.
Здесь находится сердце города — улица Сан Грегорио Армено, которую нельзя не посетить, пребывая в Неаполе. Вы узнаете все про неаполитанские амулеты, традиции, кто такой Пульчинелла и каков неаполитанский вертеп. Я попугаю вас рассказами о поклонению черепам, а особый череп с ушами можно даже увидеть своими глазами.
Вы узнаете что делали с нежеланными малышами, или с новорожденными, которых просто не могли прокормить. Мы можем зайти в настоящий действующий женский монастырь.
Я покажу вам, где же собирался городской совет начиная с античных греков, вплоть до XIX века. Вы поймете, что есть и другой Неаполь, тот что под землей.
Вы услышите классическую музыку и пение, проходя мимо консерватории музыки, здесь же рядом много магазинов с музыкальными магазинами и мастерскими.
И конечно же по пути мы можем отведать самую вкусную выпечку с настоящим неаполитанским кофе. А может вы захотите попробуете и жареную пиццу?
Важно знать
Для проведения экскурсии необходимо минимум 6 человек.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вход в музеи, церкви,
  • вода, питание.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в музеи, церкви
  • Вода, питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь церкви Gesu Nuovo, возле обелиска
Завершение: Площадь Дантэ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Для проведения экскурсии необходимо минимум 6 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 16:00

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