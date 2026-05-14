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Подземный Неаполь, каменоломни, культ черепов и мастерские вертепов

Спуститься в греко-римские туннели и прогуляться по самому аутентичному району
Неаполь многослоен в буквальном смысле: под его улицами — античные каменоломни, а над ними — оживлённый исторический центр. Мы спустимся в древний мир, чтобы понять, как он был устроен, а затем исследуем атмосферный район. Я познакомлю вас с прошлым, культурой и оригинальными традициями города.
5
1 отзыв
Подземный Неаполь, каменоломни, культ черепов и мастерские вертепов
Подземный Неаполь, каменоломни, культ черепов и мастерские вертепов
Подземный Неаполь, каменоломни, культ черепов и мастерские вертепов

Описание экскурсии

Подземный Неаполь

  • Мы спустимся в каменоломни, которые античные греки вырубали в застывшей вулканической грязи
  • Пройдём по туннелям и поймём, как работал древний акведук
  • Я расскажу о профессии чистильщика резервуаров и о том, как эти же подземелья спасали жителей во время Второй мировой войны

Спакканаполи — главная улица исторического центра. Здесь сосредоточены основные достопримечательности Неаполя:

  • площадь и церковь Джезу Нуово — с мощами неаполитанского святого Джузеппе Москати
  • базилика Санта-Кьяра с крупнейшим клуатром монахинь в городе
  • площадь Святого Доминика и монастырь, связанный с именами Фомы Аквинского, Томмазо Кампанеллы и Джордано Бруно
  • улочка Сан-Грегорио-Армено с мастерскими рождественских вертепов
  • кафедральный собор с капеллой святого Януария — покровителя города

А ещё вы узнаете, как и почему в Неаполе возник культ черепов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет в Подземный Неаполь — €10 за чел.
  • Экскурсия не рекомендуется людям с клаустрофобией

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 1574 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю
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мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Maria
Благодарим Ирину за экскурсию! Всё было идеально, очень интересно, а время пролетело незаметно. С уверенностью рекомендуем гида Ирину!
Благодарим Ирину за экскурсию! Всё было идеально, очень интересно, а время пролетело незаметно. С уверенностью рекомендуем гида Ирину!
Благодарим Ирину за экскурсию! Всё было идеально, очень интересно, а время пролетело незаметно. С уверенностью рекомендуем гида Ирину!
Благодарим Ирину за экскурсию! Всё было идеально, очень интересно, а время пролетело незаметно. С уверенностью рекомендуем гида Ирину!
Благодарим Ирину за экскурсию! Всё было идеально, очень интересно, а время пролетело незаметно. С уверенностью рекомендуем гида Ирину!
Благодарим Ирину за экскурсию! Всё было идеально, очень интересно, а время пролетело незаметно. С уверенностью рекомендуем гида Ирину!
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Мария! Мне так тепло от ваших слов! Благодарю за "идеально" и рекомендацию меня как гида! Это дорогого стоит. Время всегда пролетает незаметно с хорошими людьми! Буду безумно рада видеть вас снова!»
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