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Винная дегустация в Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино

Ирина Б.
Ирина Б. – Гид из Неаполя
Вы отправитесь на одну из лучших виноделен южной Италии — Феуди ди Сан Грегория, знаменитую своим технологичным винным производством, современными пространствами и живописными виноградниками.

Вы увидите как растет виноград и познакомитесь со способами производства вина, узнаете об особенностях виноделия в этом регионе, и наконец, продегустируете местные вина и закуски.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €200 за экскурсию

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Винная дегустация в Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино
Винная дегустация в Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино

Что вы увидите

  • Винодельня Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино
Эта экскурсия ⛳ - чудесное путешествие в сердце территории и традиций южной Италии.
Винодельня Феуди ди Сан Грегория дала поддержку великим виноградникам Южной Италии, таким как I'Aglianico, Fiano di Avellino и Greco di Tufo.
В уникальных и впечатляющих пространствах, таких как кристальная комната, расположенная между барриками, садом ароматических трав, розарием, лобби и рестораном Marennà, формируются эмоции и чувственные переживания, которые вносят свой вклад в культуру хорошего питья.
Для любителей изысканной, высококачественной кухни 🥧 и хорошего вина могу предложить обед или ужин в ресторане, которой отвечает южной традиции. В ресторане Marennà (звезда Мишлен) шеф-повар предлагает уникальные блюда, а ассортимент вин - широк.

Выберите опцию :

  • Винный тур + дегустация 3-x вин на выбор
  • Винный тур + дегустация 3-x вин + колбасные изделия и сыры
  • Посещение винодельни + ужин или обед в Маренне с дегустацией вин на выбор
Посещение винодельни + дегустация 3-х вин а Мастроберардино
Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Что входит
  • Mашина
  • гид
  • бензин
  • платные стоянки и платные участки дорог
Что не входит
  • дегустация 3-x вин + колбасные изделия и сыры 35 € (Феуди ди Сан Григорио)
  • Дегустация 3-х вин 25€ (Мастроберардино)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристом
Винная дегустация в Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино
Винная дегустация в Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино
Винная дегустация в Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино
Винная дегустация в Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино
Винная дегустация в Феуди ди Сан Грегорио и Мастроберардино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Б.
Ирина Б.
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