Эта экскурсия ⛳ - чудесное путешествие в сердце территории и традиций южной Италии.

Винодельня Феуди ди Сан Грегория дала поддержку великим виноградникам Южной Италии, таким как I'Aglianico, Fiano di Avellino и Greco di Tufo.

В уникальных и впечатляющих пространствах, таких как кристальная комната, расположенная между барриками, садом ароматических трав, розарием, лобби и рестораном Marennà, формируются эмоции и чувственные переживания, которые вносят свой вклад в культуру хорошего питья.

Для любителей изысканной, высококачественной кухни 🥧 и хорошего вина могу предложить обед или ужин в ресторане, которой отвечает южной традиции. В ресторане Marennà (звезда Мишлен) шеф-повар предлагает уникальные блюда, а ассортимент вин - широк.

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