Найдено 6 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Палермо на русском языке, цены от €67.
Палермо - панорамный и королевский
Пешая
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палермо - панорамный и королевский: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу древнего Палермо: прогулка по кварталам, панорамные виды, посещение Королевского дворца и Кафедрального собора
Начало: Старый город Палермо
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€339 за всё до 2 чел.
Магия вечернего Палермо
Пешая
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
15 дек в 20:30
16 дек в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
Из Палермо - в Дуомо Монреале
На машине
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Палермо в Дуомо Монреале: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€250 за всё до 4 чел.
Катакомбы капуцинов
Пешая
1 час
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Катакомбы капуцинов
Пройти по коридорам подземного кладбища и узнать, кто и почему нашёл здесь последний приют
Начало: Экскурсии возле Катакомб
Завтра в 15:30
11 дек в 15:30
€67 за всё до 6 чел.
Стрит-фуд по-сицилийски
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Стрит-фуд по-сицилийски: индивидуальная экскурсия по Палермо
Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города
Начало: Старый город
10 янв в 11:00
17 янв в 11:00
€210 за всё до 6 чел.
Этна - действующий вулкан Сицилии
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к вулкану Этна и Таормина
Посетите вулкан Этна и насладитесь видами Таормины. Уникальная возможность увидеть древние мозаики и сделать покупки в лучших итальянских магазинах
Начало: Чинизи
12 дек в 06:00
13 дек в 06:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    23 октября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Это просто потрясающе! Мы были удивлены как много Мария знает интересных фактов, как хорошо она разбирается в архитектуре и истории Палермо! Было не только безумно интересно, но и очень приятно прогуляться по красивому историческому центру! Очень рекомендую!
  • Р
    Роман
    16 октября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Все очень понравилось. Мария увлекла своим рассказом о Палермо. Спасибо за приятное времяпровождение.
  • М
    Маргарита
    16 октября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Очень приятный гид по Палермо ознакомит вас как с историей города, так и с достопримечательностями. А ещë может порекомендовать, где вкусно покушать и куда ещë сходить чтобы полностью погрузиться и влюбиться в замечательные красоты (и не очень) города)
  • S
    Sergei
    27 сентября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую начинать свое путешествие с ознакомительной экскурсии от Марии, в дальнейшем с пользой проведете свое время на Сицилии и сэкономите бюджет.
    Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую начинать свое путешествие с ознакомительной экскурсии от Марии, в дальнейшем с пользой проведете свое время на Сицилии и сэкономите бюджет.
  • Л
    Любовь
    19 сентября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Хочу выразить благодарность Марии за отличную экскурссию по Палермо. Это было настоящее волшебное открытие города! Я посещала много прогулок этого
    проекта в городах Европы. Нахожу знакомство с Палермо лучшим! Мария очень подготовлена и эрудирована, она прекрасно знает историю и атмосферу города! Умная, интелегентная, добрая и внимательная! Мы попали в период больших заботовок транспорта на Сицилии и она очень помогла нам советами, как куда лучше уехать. Рекомендуем от всей души! Если вас уже 3-4 человека, не стесняйтесь узнать у Марии и другие экскурсии ее авторства, уверена, что она сможет вас приятно удивить!

  • Т
    Турлий.
    19 сентября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Палермо-волшебный город и таким он для нас стал благодаря Марии!Она прекрасный рассказчик,все было интересно и не перегружено лишними деталями. Узнали
    важные исторические детали Палермо и личный взгляд на это самой Марии! Чувствовалось,что гид любит город о котором рассказывает и это чувство передалось и нам тоже! Браво!

  • Е
    Евгений
    17 сентября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Было действительно волшебно. Очень глубокое знание Италии и Палермо в частности. Много исторических знаний, нюансов и секретов города: где смешают вкусный коктейль, а где живет баронесса из фильма, какой аристократ раззорился, а где проводят время местные хипстеры.
  • И
    Игорь
    17 сентября 2025
    Катакомбы капуцинов
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось было максимально интересно! Катя профессионал своего дела спасибо!
  • А
    Ариза
    8 сентября 2025
    Магия вечернего Палермо
    Хочу поблагодарить Марию за очень живую, насыщенную и интересную экскурсию. Очень приятно общаться с гидом, который с такой искренней любовью
    рассказывает о городе, а также с таким широким кругозором. Мы узнали не только об архитектуре, истории, но и других интересных событиях. Магия вечернего Палермо состоялась, обязательно еще раз вернемся.

  • T
    Tatjana
    28 августа 2025
    Катакомбы капуцинов
    Мы были в Катакомбах Капуцинов в последний день нашего пребывания в Палермо, и эта экскурсия стала "вишенкой на торте" наших
    впечатлений об этом городе. Я выбирала эту экскурсию не особо интересуясь историей места, куда мы отправляемся. Просто мне показалось, что это будет интересно моему сыну-подростку, и не ошиблась. Вообще, катакомбы - место немного жутковатое, одновременно очень интересное, и конечно, совершенно уникальное. Катерина ведёт свой рассказ легко, в то же время очень подробно и увлекательно. Сын очень внимательно слушал, а уж обо мне и говорить не приходится. Потом еще много обсуждали увиденное и обязательно расскажем всем друзьям о таком необычном месте. Спасибо Катерине за такую замечательную экскурсию, всем рекомендуем!

  • V
    Valentina
    5 августа 2025
    Магия вечернего Палермо
    Очень интересная вечерняя экскурсия и прекрасный гид!
    Спасибо, Мария, за амечательные впечатления!
    Информативно, подробно и интересно!
    Мы воспользовались всеми вашими рекомендациями на следующий день и прекрасно погуляли по Палермо!!!
  • Э
    Элла
    29 июля 2025
    Магия вечернего Палермо
    Прогулялись с Марией по Палермо и просто влюбились в этот город. За каждым поворотом дворцы и храмы, красивые фонтаны. У
    города очень интересная история, жаль что у нас был всего один день. Мария прекрасный экскурсовод, знает и любит город! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Мария дала нам рекомендации где вкусно покушать и куда еще съездить. Спасибо огромное!

    
  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    Магия вечернего Палермо
    Спасибо Марии за маршрут и за интересный рассказ о городе, его исторических и архитектурных деталях, а также о повседневной жизни! Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны за советы по дальнейшему самостоятельному открытию города! Рекомендуем гида и экскурсию!
  • A
    Aнастасия
    18 июля 2025
    Магия вечернего Палермо
    Прогулка очень понравилась! Всем очень рекомендуем! Интересно, познавательно, легко, весело! Супер! Мария также помогла с рекомендациями! Мы остались очень довольны! Нас даже сфотографировали в местную газету:)
    
  • Е
    Елена
    11 июля 2025
    Магия вечернего Палермо
    Прекрасная экскурсия по вечернему Палермо. Мы первый раз посещали Палермо, и Мария сделала всё для того, чтобы в столь ограниченное время мы смогли проникнуться уникальной атмосферой города. Экскурсию и гида рекомендуем.
    
  • О
    Ольга
    27 июня 2025
    Магия вечернего Палермо
    Мария проявила заботу к нам, приехавшим иностранцам, и предложила встретить на вокзале. В итоге, она узнала нас в вагоне поезда!
    Так мы познакомились. Вышли на несколько станций раньше и пошли по нестандартному и полному контрастов (уродливость и древняя красота) маршруту. Было чудесно, атмосферно и приятно-прохладно, потому что вечером уже не так жарко. С нами разговаривали случайные прохожие. Мы видели "поддельную" невесту, девушка-модель фотографировалась на площади. Разбирали причины и последствия мафиозной инвазии. Переставали дышать от восторга при виде норманно-арабско-византийской архитектуры. В другие дни самостоятельных прогулок Палермо не был таким притягательным, как с Марией.

  • В
    Виктория
    1 июня 2025
    Магия вечернего Палермо
    Спасибо, Мария, за увлекательную и познавательную прогулку по вечернему Палермо! Мне ооочень понравилось!
  • М
    Мария
    17 мая 2025
    Магия вечернего Палермо
    Если вы думаете, что Палермо днём прекрасен — просто дождитесь вечера! С экскурсией с Марией город превращается в настоящую сказку
    из «Тысячи и одной ночи». Узкие улочки, яркие огни, ароматы специй и древняя архитектура — всё это оживает под её рассказ. Мария знает, как увлекательно и с юмором преподнести историю арабского и нормандского Палермо, так что скучать не придётся ни минуты. Мы не просто гуляли — мы буквально почувствовали дыхание города! Спасибо за вдохновение, атмосферу и отличное настроение!

  • Е
    Евгения
    20 апреля 2025
    Магия вечернего Палермо
    Спасибо за экскурсию!
    Прогулялись по Палермо, Мария рассказала о достопримечательностях, посоветовала где вкусно покушать, все очень понравилось ❤️
  • Е
    Елена
    21 января 2025
    Магия вечернего Палермо
    Мария, очень милая девушка, которая очень хорошо знает город и местные тонкости.
    Мы взяли экскурсию сразу по приезду, это было очень
    удобно. Следующие два дня мы точно знали, куда идти и что смотреть. Мария была на связи и после экскурсии отвечала на вопросы.

