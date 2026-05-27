Из Палермо - в Эриче с панорамными остановками (поездка без экскурсии)

Борго Паррини, Кастелламмаре-дель-Гольфо, Трапани и средневековый Эриче в облаках
Этот маршрут познакомит вас с Западной Сицилией: от сюрреалистичных росписей в духе Гауди до древних соляных промыслов и средневековых улочек.

Мы проедем вдоль живописного побережья, сделаем остановки у лучших панорамных точек и завершим день в городе, который словно парит над Средиземноморьем.
Описание трансфер

Борго Паррини — сицилийская Барселона

Мы побываем в небольшом городке, расписанном в духе Антонио Гауди: яркие мозаики, фантастические орнаменты и атмосфера чистого творчества.

Кастелламмаре-дель-Гольфо — морская жемчужина

Сделаем остановку на смотровой площадке с видом на старинный порт, бухту и горы на горизонте. При желании вы зайдёте на кофе и кассателле в местное кафе.

Трапани — сердце Западной Сицилии

Мы посетим знаменитые соляные озёра и Музей соли, где вы увидите легендарные ветряные мельницы и узнаете о древнем промысле региона.

Эриче — средневековый город на вершине

При желании вы осмотрите замок Венеры и прогуляетесь по каменным улочкам. С высоты открывается фантастический вид не только на Трапани и соляные озёра, но и на Эгадские острова.

Ориентировочный тайминг поездки:
9:00 — выезд из Палермо в Борго Паррини
10:00–10:30 — Борго Паррини
10:30–11:00 — выезд в Кастелламаре-дель-Гольфо
11:00–12:00 — остановка в кафе и смотровая площадка
12:00–12:20 — дорога в Скопелло, там остановка на 10 минут с красивым видом
12:30–13:30 — дорога в Трапани, обед в ресторане
15:00–15:20 — осмотр Музея соли
16:00–16:40 — дорога в Эриче
16:40–17:40 — свободное время на прогулку
17:40–19:30 — дорога в Палермо

Организационные детали

  • Трансфер проходит на Mercedes Vito с чистым салоном, исправным кондиционером и вместительным багажником. Детские кресла — по запросу. Пожалуйста, укажите возраст и вес ребёнка при бронировании
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается вход в Музей соли, вход в домики Борго Паррини и замок Венеры ~ €15 за чел.
  • Перекус в кафе и обед в ресторане — по желанию, по меню
  • С вами будет один из водителей нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — ваш опытный проводник и специалист по трансферам на Сицилии. Живу в Палермо с 2008 года и за это время досконально изучил все уголки острова. Предоставляю полное сопровождение и помощь
с логистикой, чтобы ваше путешествие было максимально расслабленным и безопасным. Моя цель — сделать ваше знакомство с Сицилией глубоким и запоминающимся. Мне нравится обеспечивать гостям чувство уверенности, а также делиться своей любовью к этому удивительному острову и его культуре. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш маршрут!

от €500 за экскурсию