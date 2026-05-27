Этот маршрут познакомит вас с Западной Сицилией: от сюрреалистичных росписей в духе Гауди до древних соляных промыслов и средневековых улочек. Мы проедем вдоль живописного побережья, сделаем остановки у лучших панорамных точек и завершим день в городе, который словно парит над Средиземноморьем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Борго Паррини — сицилийская Барселона

Мы побываем в небольшом городке, расписанном в духе Антонио Гауди: яркие мозаики, фантастические орнаменты и атмосфера чистого творчества.

Кастелламмаре-дель-Гольфо — морская жемчужина

Сделаем остановку на смотровой площадке с видом на старинный порт, бухту и горы на горизонте. При желании вы зайдёте на кофе и кассателле в местное кафе.

Трапани — сердце Западной Сицилии

Мы посетим знаменитые соляные озёра и Музей соли, где вы увидите легендарные ветряные мельницы и узнаете о древнем промысле региона.

Эриче — средневековый город на вершине

При желании вы осмотрите замок Венеры и прогуляетесь по каменным улочкам. С высоты открывается фантастический вид не только на Трапани и соляные озёра, но и на Эгадские острова.

Ориентировочный тайминг поездки:

9:00 — выезд из Палермо в Борго Паррини

10:00–10:30 — Борго Паррини

10:30–11:00 — выезд в Кастелламаре-дель-Гольфо

11:00–12:00 — остановка в кафе и смотровая площадка

12:00–12:20 — дорога в Скопелло, там остановка на 10 минут с красивым видом

12:30–13:30 — дорога в Трапани, обед в ресторане

15:00–15:20 — осмотр Музея соли

16:00–16:40 — дорога в Эриче

16:40–17:40 — свободное время на прогулку

17:40–19:30 — дорога в Палермо

Организационные детали