Из Палермо - в Эриче с панорамными остановками (поездка без экскурсии)
Борго Паррини, Кастелламмаре-дель-Гольфо, Трапани и средневековый Эриче в облаках
Этот маршрут познакомит вас с Западной Сицилией: от сюрреалистичных росписей в духе Гауди до древних соляных промыслов и средневековых улочек.
Мы проедем вдоль живописного побережья, сделаем остановки у лучших панорамных точек и завершим день в городе, который словно парит над Средиземноморьем.
Описание трансфер
Борго Паррини — сицилийская Барселона
Мы побываем в небольшом городке, расписанном в духе Антонио Гауди: яркие мозаики, фантастические орнаменты и атмосфера чистого творчества.
Кастелламмаре-дель-Гольфо — морская жемчужина
Сделаем остановку на смотровой площадке с видом на старинный порт, бухту и горы на горизонте. При желании вы зайдёте на кофе и кассателле в местное кафе.
Трапани — сердце Западной Сицилии
Мы посетим знаменитые соляные озёра и Музей соли, где вы увидите легендарные ветряные мельницы и узнаете о древнем промысле региона.
Эриче — средневековый город на вершине
При желании вы осмотрите замок Венеры и прогуляетесь по каменным улочкам. С высоты открывается фантастический вид не только на Трапани и соляные озёра, но и на Эгадские острова.
Ориентировочный тайминг поездки: 9:00 — выезд из Палермо в Борго Паррини 10:00–10:30 — Борго Паррини 10:30–11:00 — выезд в Кастелламаре-дель-Гольфо 11:00–12:00 — остановка в кафе и смотровая площадка 12:00–12:20 — дорога в Скопелло, там остановка на 10 минут с красивым видом 12:30–13:30 — дорога в Трапани, обед в ресторане 15:00–15:20 — осмотр Музея соли 16:00–16:40 — дорога в Эриче 16:40–17:40 — свободное время на прогулку 17:40–19:30 — дорога в Палермо
Организационные детали
Трансфер проходит на Mercedes Vito с чистым салоном, исправным кондиционером и вместительным багажником. Детские кресла — по запросу. Пожалуйста, укажите возраст и вес ребёнка при бронировании
Дополнительно (по желанию) оплачивается вход в Музей соли, вход в домики Борго Паррини и замок Венеры ~ €15 за чел.
Перекус в кафе и обед в ресторане — по желанию, по меню
С вами будет один из водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Палермо
Я — ваш опытный проводник и специалист по трансферам на Сицилии. Живу в Палермо с 2008 года и за это время досконально изучил все уголки острова.
Предоставляю полное сопровождение и помощь
с логистикой, чтобы ваше путешествие было максимально расслабленным и безопасным.
Моя цель — сделать ваше знакомство с Сицилией глубоким и запоминающимся. Мне нравится обеспечивать гостям чувство уверенности, а также делиться своей любовью к этому удивительному острову и его культуре.
