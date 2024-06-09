Отправляйтесь в путешествие по важнейшим локациям Рима в любое удобное для вас время! Петляйте по улицам Вечного города и разглядывайте античные колонны, средневековые башни и дворцы. Ходите в своём темпе и отдыхайте, когда вам нужно. Мобильного экскурсовода всегда хорошо слышно в ваших наушниках, а удобный маршрут не даст сбиться с пути.

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Древний Рим

Вы посетите Алтарь Мира, Колизей, колонну и рынок Траяна, колонну Марка Аврелия и мавзолей Августа. Аудиогид расскажет о появлении Рима, об успехах и закате империи. Покажет проклятие памяти и объяснит, почему оно не работает.

Эпоха Возрождения

Вы подниметесь по знаменитой Испанской лестнице и услышите историю её названия. Проходя мимо палаццо Боргезе и виллы Альдобрандини, узнаете, почему эти музеи обязательно стоит посетить. Рассмотрите монумент Витториано и выясните, как его на самом деле называют римляне.

Организационные детали