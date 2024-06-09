Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»

Исследовать город с проводником в вашем смартфоне
Отправляйтесь в путешествие по важнейшим локациям Рима в любое удобное для вас время! Петляйте по улицам Вечного города и разглядывайте античные колонны, средневековые башни и дворцы. Ходите в своём темпе и отдыхайте, когда вам нужно.

Мобильного экскурсовода всегда хорошо слышно в ваших наушниках, а удобный маршрут не даст сбиться с пути.
Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»
Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»
Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Древний Рим

Вы посетите Алтарь Мира, Колизей, колонну и рынок Траяна, колонну Марка Аврелия и мавзолей Августа. Аудиогид расскажет о появлении Рима, об успехах и закате империи. Покажет проклятие памяти и объяснит, почему оно не работает.

Эпоха Возрождения

Вы подниметесь по знаменитой Испанской лестнице и услышите историю её названия. Проходя мимо палаццо Боргезе и виллы Альдобрандини, узнаете, почему эти музеи обязательно стоит посетить. Рассмотрите монумент Витториано и выясните, как его на самом деле называют римляне.

Организационные детали

  • Аудиогид доступен через мобильное приложение. В течение 5–10 минут после бронирования на вашу почту придёт письмо с инструкцией по его активации.
  • Пожалуйста, зарядите смартфон и возьмите наушники для прогулки
  • Цена указана за доступ к аудиогиду на одном устройстве

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€6
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе парка Busto di Gaetano Filangieri
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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