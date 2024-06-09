Отправляйтесь в путешествие по важнейшим локациям Рима в любое удобное для вас время! Петляйте по улицам Вечного города и разглядывайте античные колонны, средневековые башни и дворцы. Ходите в своём темпе и отдыхайте, когда вам нужно.
Мобильного экскурсовода всегда хорошо слышно в ваших наушниках, а удобный маршрут не даст сбиться с пути.
Мобильного экскурсовода всегда хорошо слышно в ваших наушниках, а удобный маршрут не даст сбиться с пути.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Древний Рим
Вы посетите Алтарь Мира, Колизей, колонну и рынок Траяна, колонну Марка Аврелия и мавзолей Августа. Аудиогид расскажет о появлении Рима, об успехах и закате империи. Покажет проклятие памяти и объяснит, почему оно не работает.
Эпоха Возрождения
Вы подниметесь по знаменитой Испанской лестнице и услышите историю её названия. Проходя мимо палаццо Боргезе и виллы Альдобрандини, узнаете, почему эти музеи обязательно стоит посетить. Рассмотрите монумент Витториано и выясните, как его на самом деле называют римляне.
Организационные детали
- Аудиогид доступен через мобильное приложение. В течение 5–10 минут после бронирования на вашу почту придёт письмо с инструкцией по его активации.
- Пожалуйста, зарядите смартфон и возьмите наушники для прогулки
- Цена указана за доступ к аудиогиду на одном устройстве
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€6
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе парка Busto di Gaetano Filangieri
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 89 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Более 13 лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое времяЗадать вопрос
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