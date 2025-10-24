История Рима - это не только великие правители, но и простые люди, чьи дела оставили след в веках.
Аудиогид «Прогулка по Древнему Риму» предлагает вам уникальную возможность пройтись по древним улицам и площадям, узнать, как Октавиан Август связан с кирпичом и мрамором, и что скрывает Пантеон.
Слушайте увлекательные комментарии профессионального историка и откройте для себя Рим, каким он был тысячи лет назад
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Увлекательные аудиокомментарии
- 🏛️ Посещение 27 исторических локаций
- 📱 Доступно в любое время
- ✉️ Простая активация через e-mail
- 🗺️ Удобный маршрут в приложении
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Колизей
- Собор Святого Петра
- Пантеон
- Площадь Навона
Описание аудиогида
Колизей, собор Святого Петра, Пантеон, площадь Навона… Вы увидите 27 локаций и послушаете увлекательные аудиокомментарии, которые написал — легко и дружелюбно — профессиональный историк. Вы узнаете:
- Какое сооружение в Риме — самое древнее
- Что связывает Октавиана Августа с кирпичом и мрамором
- Как древнеримский мавзолей превратился в замок
- Правда ли, что зачастую ценные достопримечательности стоят у всех на виду
- Какое архитектурное и научное наследие оставил полководец Агриппа
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Вы оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 2830 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
24 окт 2025
Мне понравилась прогулка, спасибо!
Н
Надежда
30 июн 2025
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Виктории за потрясающую ночную экскурсию по Риму! Эти 3 часа пролетели незаметно — было не только невероятно интересно, но и очень весело. Виктория прекрасно
К
Кирилл
26 фев 2025
В отличие от обычных туров с группой, здесь всё зависит от тебя. Ты сам выбираешь, куда пойти, на сколько времени задержаться. Прогулка с аудиогидом позволила узнать столько интересного. Можно обойти те места, где когда-то гуляли великие императоры.
А
Андрей
18 фев 2025
Очень много интересных фактов, которые я не знал! Отдельно стоит отметить момент с детектором лжи — необычно и очень познавательно.
В
Владимир
8 фев 2025
Прекрасная экскурсия! Аудиогид легко устанавливается, и было интересно пройтись по Риму с таким умным и увлекательным сопровождением.
Е
Елена
28 янв 2025
Ни о чем. Это не маршрут, а просто несколько коротких аудиосообщений по достопримечательностям. С тем же успехом вы можете взять карту Рима на любом углу и в любом отеле, выбрать
Антон
Ответ организатора:
Нам жаль, что аудиогид не оправдал ваших ожиданий. Однако хотим уточнить несколько моментов:
Во-первых, маршрут включает 27 точек, а не 10,
А
Анастасия
17 янв 2025
Очень понравился формат экскурсии. Можно было гулять в своем ритме, делать остановки на кофе и продолжать знакомство с городом. Рекомендую!
