Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм

Аудиопрогулка по Риму

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Исследуйте знаковые и потаённые места столицы Италии в своем темпе вместе с аудиоэкскурсией в мобильном приложении. Вы увидите белоснежный дворец Витториано, церковь Санта-Мария-ин-Космедин. Взойдете на Капитолийский холм и прогуляетесь вдоль набережной реки Тибр.
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Ближайшие даты:
18
окт
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Что вас ожидает:

  • Площадь Венеции
  • Витториано
  • Театр Марцелла
  • Остров Тиберина
  • Церковь Санта-Мария-ин-Космедин
  • Арка Януса
  • Площадь Маттеи
  • Капитолийская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вечный городИсследуйте знаковые и потаённые места столицы Италии в своем темпе вместе с аудиоэкскурсией в мобильном приложении.
Прогулка по Вечному Городу начинается с площади Венеции, где величественно возвышается белоснежный Дворец Витториано. Здесь вы узнаете об истории Рима с древних времен до провозглашения республики, а также осмотрите здания эпохи Возрождения.
Далее вы подойдете к подножию Капитолийского холма, чтобы рассмотреть руины античного строения. Подъем на холм мы оставим на конец экскурсии и отправимся к живописной набережной реки Тибр. По пути вы увидите «прототип» Колизея и портик Октавии, ум и красота которой не смогли уберечь её мужа Марка Антония от любви к Клеопатре.
Пройдя по набережной реки вдоль небольшого, но очаровательного островка Тиберина, вы окажетесь у церкви Санта-Мария-ин-Космедин, знаменитой своей невероятно высокой колоннадой, и сможете испытать себя, поместив руку в «уста истины» — местный детектор лжи.
Далее вы прогуляетесь по потаённым уголкам и улочкам города, заглянете во внутренние дворики с красивыми фонтанами, и вернетесь к Капитолийскому холму.
Поднявшись на холм по лестнице Кордоната, вы окажетесь на площади с великолепным архитектурным ансамблем, который спроектировал сам Микеланджело. В этом священном месте, где любой преследуемый, пожелавший стать гражданином Рима, мог найти убежище, и закончится наша увлекательная экскурсия.

Как проходит аудиоэкскурсия:

После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание.
приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение
WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки»
вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить
аудиоэкскурсию на телефон.
3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся
автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически
в нужных местах.
4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со
ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для
телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
Завершение: Piazza del Campidoglio, 1, 00186 Roma RM, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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