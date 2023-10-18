Вечный городИсследуйте знаковые и потаённые места столицы Италии в своем темпе вместе с аудиоэкскурсией в мобильном приложении.

Прогулка по Вечному Городу начинается с площади Венеции, где величественно возвышается белоснежный Дворец Витториано. Здесь вы узнаете об истории Рима с древних времен до провозглашения республики, а также осмотрите здания эпохи Возрождения.

Далее вы подойдете к подножию Капитолийского холма, чтобы рассмотреть руины античного строения. Подъем на холм мы оставим на конец экскурсии и отправимся к живописной набережной реки Тибр. По пути вы увидите «прототип» Колизея и портик Октавии, ум и красота которой не смогли уберечь её мужа Марка Антония от любви к Клеопатре.

Пройдя по набережной реки вдоль небольшого, но очаровательного островка Тиберина, вы окажетесь у церкви Санта-Мария-ин-Космедин, знаменитой своей невероятно высокой колоннадой, и сможете испытать себя, поместив руку в «уста истины» — местный детектор лжи.

Далее вы прогуляетесь по потаённым уголкам и улочкам города, заглянете во внутренние дворики с красивыми фонтанами, и вернетесь к Капитолийскому холму.

Поднявшись на холм по лестнице Кордоната, вы окажетесь на площади с великолепным архитектурным ансамблем, который спроектировал сам Микеланджело. В этом священном месте, где любой преследуемый, пожелавший стать гражданином Рима, мог найти убежище, и закончится наша увлекательная экскурсия.

Как проходит аудиоэкскурсия:

После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание.

приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение

WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки»

вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить

аудиоэкскурсию на телефон.

3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся

автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически

в нужных местах.

4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со

ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для

телефона).