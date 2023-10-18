Аудиопрогулка по Риму
Исследуйте знаковые и потаённые места столицы Италии в своем темпе вместе с аудиоэкскурсией в мобильном приложении. Вы увидите белоснежный дворец Витториано, церковь Санта-Мария-ин-Космедин. Взойдете на Капитолийский холм и прогуляетесь вдоль набережной реки Тибр.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площадь Венеции
- Витториано
- Театр Марцелла
- Остров Тиберина
- Церковь Санта-Мария-ин-Космедин
- Арка Януса
- Площадь Маттеи
- Капитолийская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вечный городИсследуйте знаковые и потаённые места столицы Италии в своем темпе вместе с аудиоэкскурсией в мобильном приложении.
Прогулка по Вечному Городу начинается с площади Венеции, где величественно возвышается белоснежный Дворец Витториано. Здесь вы узнаете об истории Рима с древних времен до провозглашения республики, а также осмотрите здания эпохи Возрождения.
Далее вы подойдете к подножию Капитолийского холма, чтобы рассмотреть руины античного строения. Подъем на холм мы оставим на конец экскурсии и отправимся к живописной набережной реки Тибр. По пути вы увидите «прототип» Колизея и портик Октавии, ум и красота которой не смогли уберечь её мужа Марка Антония от любви к Клеопатре.
Пройдя по набережной реки вдоль небольшого, но очаровательного островка Тиберина, вы окажетесь у церкви Санта-Мария-ин-Космедин, знаменитой своей невероятно высокой колоннадой, и сможете испытать себя, поместив руку в «уста истины» — местный детектор лжи.
Далее вы прогуляетесь по потаённым уголкам и улочкам города, заглянете во внутренние дворики с красивыми фонтанами, и вернетесь к Капитолийскому холму.
Поднявшись на холм по лестнице Кордоната, вы окажетесь на площади с великолепным архитектурным ансамблем, который спроектировал сам Микеланджело. В этом священном месте, где любой преследуемый, пожелавший стать гражданином Рима, мог найти убежище, и закончится наша увлекательная экскурсия.
Как проходит аудиоэкскурсия:
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание.
приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение
WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки»
вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить
аудиоэкскурсию на телефон.
3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся
автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически
в нужных местах.
4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со
ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для
телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, ItalyЗавершение: Piazza del Campidoglio, 1, 00186 Roma RM, Italy
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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