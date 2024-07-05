30 минут
Билеты
Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео
Начало: Piazza d’Aracoeli, 16, 00186 Roma RM, Italy
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
от €36 за билет
3 часа
Билеты
Билеты в Капитолийский музей и Центральный Монтемартини
Начало: Piazza d’Aracoeli, 16, 00186 Roma RM, Italy
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
от €32 за билет
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Древнему Риму
Начало: Рим, Колизей, около Арки Константина
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEgle5 июля 2024Отличный музей. Рекомендую посетить музейные кафе на террасе. Потрясающая панорама и вкуснейшие десерты.
- ВВалентина2 июля 2024Отличный музей. Мы вошли в 9 утра и было приятно и тихо, без больших толп, что всегда является плюсом!
- ММадлен25 июня 2024Найти офис, где можно забрать билеты, непросто, но всегда стоит иметь возможность пройти без очереди в Риме. Персонал очень дружелюбный, и нам не пришлось долго ждать, чтобы получить билеты.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Капитолийский Музей»
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Сейчас в Риме в категории "Капитолийский Музей" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 150. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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