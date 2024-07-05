Капитолийский Музей – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Капитолийский Музей» в Риме на русском языке, цены от €32. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео
5 отзывов
30 минут
Билеты
Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео
Начало: Piazza d’Aracoeli, 16, 00186 Roma RM, Italy
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
от 36 за билет
Билеты в Капитолийский музей и Центральный Монтемартини
3 отзыва
3 часа
Билеты
Билеты в Капитолийский музей и Центральный Монтемартини
Начало: Piazza d’Aracoeli, 16, 00186 Roma RM, Italy
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
от 32 за билет
Прогулка по Древнему Риму
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Древнему Риму
Начало: Рим, Колизей, около Арки Константина
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Капитолийский Музей»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео
  2. Билеты в Капитолийский музей и Центральный Монтемартини
  3. Прогулка по Древнему Риму
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Колизей
  5. Фонтан Треви
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "Капитолийский Музей" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 150. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Капитолийский Музей», 8 ⭐ отзывов, цены от €32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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