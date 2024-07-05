Выставки Рима

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Риме на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квартал всемирной выставки в Риме
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Квартал всемирной выставки в Риме
Начало: Viale America, 201, 00144 Roma RM
«Квартал всемирной выставки (ит»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
40 за всё до 5 чел.
Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео
5 отзывов
30 минут
Групповая
до 20 чел.
Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео
Начало: Piazza d’Aracoeli, 16, 00186 Roma RM, Italy
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
от 36 за человека
Входной билет на выставку Леонардо да Винчи
3 отзыва
1 день
Билеты
Входной билет на выставку Леонардо да Винчи
Начало: Via della Conciliazione, 19, 00193 Roma RM, Italia
Расписание: ежедневно 10:30 - 17:00
Завтра в 10:30
18 июля в 10:30
16 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Выставки»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квартал всемирной выставки в Риме
  2. Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео
  3. Входной билет на выставку Леонардо да Винчи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 40. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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