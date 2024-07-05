1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Квартал всемирной выставки в Риме
Начало: Viale America, 201, 00144 Roma RM
«Квартал всемирной выставки (ит»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€40 за всё до 5 чел.
30 минут
Групповая
до 20 чел.
Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео
Начало: Piazza d’Aracoeli, 16, 00186 Roma RM, Italy
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
от €36 за человека
1 день
Билеты
Входной билет на выставку Леонардо да Винчи
Начало: Via della Conciliazione, 19, 00193 Roma RM, Italia
Расписание: ежедневно 10:30 - 17:00
Завтра в 10:30
18 июля в 10:30
€16 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- EEgle5 июля 2024Отличный музей. Рекомендую посетить музейные кафе на террасе. Потрясающая панорама и вкуснейшие десерты.
- ВВалентина2 июля 2024Отличный музей. Мы вошли в 9 утра и было приятно и тихо, без больших толп, что всегда является плюсом!
- ММадлен25 июня 2024Найти офис, где можно забрать билеты, непросто, но всегда стоит иметь возможность пройти без очереди в Риме. Персонал очень дружелюбный, и нам не пришлось долго ждать, чтобы получить билеты.
- OOlzhas18 июля 2023Узнал Рим с другой стороны - как пытались создать 3-ий Рим и сооружения ХХ-го века усилиями Муссолини. Экскурсия отличается от обычных (которые проходят в центре города), но мне очень понравилось!
- eemayorni28 января 2020Узнали много интересного, хорошо подготовленный экскурсовод Артур, доброжелательный, внимательный.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Выставки»
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Сейчас в Риме в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 40. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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