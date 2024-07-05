E Egle Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео Отличный музей. Рекомендую посетить музейные кафе на террасе. Потрясающая панорама и вкуснейшие десерты.

В Валентина Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео Отличный музей. Мы вошли в 9 утра и было приятно и тихо, без больших толп, что всегда является плюсом!

М Мадлен Билет в Капитолийский музей с мультимедийным видео Найти офис, где можно забрать билеты, непросто, но всегда стоит иметь возможность пройти без очереди в Риме. Персонал очень дружелюбный, и нам не пришлось долго ждать, чтобы получить билеты.

O Olzhas Квартал всемирной выставки в Риме Узнал Рим с другой стороны - как пытались создать 3-ий Рим и сооружения ХХ-го века усилиями Муссолини. Экскурсия отличается от обычных (которые проходят в центре города), но мне очень понравилось!