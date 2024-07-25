Откройте для себя историю Рима через его самые увлекательные музеи.
Выберите Музей Римской империи отдельно или объедините его с Центральным Монтемартини, старым промышленным предприятием, превращенным в музей.
Выберите Музей Римской империи отдельно или объедините его с Центральным Монтемартини, старым промышленным предприятием, превращенным в музей.
Описание билета
Музей Римской империи, также известный как Капитолийский музей, имеет обширную коллекцию произведений искусства и артефактов, рассказывающих об увлекательной истории Рима. Полюбуйтесь знаменитой скульптурой волчицы, изображающей основателей Рима Ромула и Рема, и осмотрите сундук с сокровищами, рассказывающими историю Рима, древний Caput Mundi. Полюбуйтесь Древним римским форумом на вершине одного из семи холмов Рима. Centrale Montemartini — это новое выставочное пространство Капитолийских музеев, расположенное в первой общественной теплоэлектростанции. Полюбуйтесь сотнями скульптур с выставки под названием «Машины и боги» в 1997 году. Исследуйте противостояние двух разных миров: классического искусства и промышленной археологии. Экспозиция реконструирует некоторые из великих монументальных комплексов и иллюстрирует развитие древнего города. от республиканской эпохи до поздней имперской эпохи. Важная информация: Примите во внимание • Только для комбинированного варианта: обратите внимание, что Центральный музей Монтемартини находится в 10 минутах езды от Капитолийских музеев на машине или в 30 минутах езды на общественном транспорте; трансфер между достопримечательностями не включен. Время работы:
Билет в Капитолийский музей. Ежедневно, 09:00 - 17:00 • Билеты в Капитолийский музей и Centrale Montemartini. Ежедневно, 09:00 - 15:00.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|от €32
|Детский (6-17)
|от €27
|Детский (0-5)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Капитолийский музей
- Centrale Montemartini
Что включено
- Билет без очереди в Капитолийские музеи
- Зарезервированный входной билет в центральный центр Монтемартини (если выбран соответствующий вариант)
- Помощь в туристическом офисе
- Аудиогид в приложении City APP, который можно загрузить на смартфон
- Бесплатный вай-фай
Что не входит в цену
- Встреча в отеле
- Еда и напитки
- Экскурсия
- Общественный транспорт
Место начала и завершения?
Piazza d’Aracoeli, 16, 00186 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
мила
25 июл 2024
Мне понравился этот комбинированный билет, он вам точно нужен, если вы увлекаетесь римской историей и искусством. Обязательно сначала сообщите о месте встречи и соберите бумажные билеты. У нас была возможность выбрать именно то время входа, которое мы хотели для обоих музеев (поэтому нам удалось пообедать между ними). Отлично!
О
Ольга
20 июл 2024
Наверное, мой любимый музей среди увиденных в Риме! Я очень рад, что выбрал комбинированный вариант с посещением музея Монтемартини.
R
Rosanny
15 июл 2024
Превосходно!
А
Аня
13 июл 2024
Музей был потрясающим, сначала нам пришлось забрать билеты в офисе, а затем мы посетили музеи Империи и Монтемартини. Найти сам офис было довольно легко, он находится прямо перед лестницей в музей Империи. Дама за стойкой была очень любезна и предоставила четкую информацию даже о том, как добраться до музеев.
Г
Глеб
1 июл 2024
Все было очень хорошо, места встречи или выкупа билетов было легко найти, доступ к мероприятиям без проблем, а посещаемые сайты превзошли все ожидания. Единственное плохо, мне так и не удалось скачать и открыть автогид, это был очень тяжелый файл.
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