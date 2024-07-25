Музей Римской империи, также известный как Капитолийский музей, имеет обширную коллекцию произведений искусства и артефактов, рассказывающих об увлекательной истории Рима. Полюбуйтесь знаменитой скульптурой волчицы, изображающей основателей Рима Ромула и Рема, и осмотрите сундук с сокровищами, рассказывающими историю Рима, древний Caput Mundi. Полюбуйтесь Древним римским форумом на вершине одного из семи холмов Рима. Centrale Montemartini — это новое выставочное пространство Капитолийских музеев, расположенное в первой общественной теплоэлектростанции. Полюбуйтесь сотнями скульптур с выставки под названием «Машины и боги» в 1997 году. Исследуйте противостояние двух разных миров: классического искусства и промышленной археологии. Экспозиция реконструирует некоторые из великих монументальных комплексов и иллюстрирует развитие древнего города. от республиканской эпохи до поздней имперской эпохи. Важная информация: Примите во внимание • Только для комбинированного варианта: обратите внимание, что Центральный музей Монтемартини находится в 10 минутах езды от Капитолийских музеев на машине или в 30 минутах езды на общественном транспорте; трансфер между достопримечательностями не включен. Время работы:

Билет в Капитолийский музей. Ежедневно, 09:00 - 17:00 • Билеты в Капитолийский музей и Centrale Montemartini. Ежедневно, 09:00 - 15:00.