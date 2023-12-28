Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Вы узнаете легенды прудов Клитунно, побываете в Кортоне, где снимали «Под солнцем Тосканы», погуляете по Сиене и Пиенце, продегустируете чёрный трюфель и увидите шедевры изобразительного искусства итальянских мастеров.
В стоимость входит новогодний ужин, во время которого мы будем наслаждаться живой музыкой и общением с итальянцами.
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Описание
Организационные детали
Документы, которые необходимо взять с собой: билет, паспорт (действительный не менее 6 месяцев), и его фотокопию. Фотокопии можно иметь в электронном виде.
Рекомендуется сделать специальную страховку для выезжающих за границу, всегда носить с собой документы (можно в электронном виде).
Расходы на обеды: приблизительный расход 200-300 евро на человека на все дни.
Собирая чемодан, помните об ограничении веса. Рекомендуется повесить на чемодан бирки и написать на них латинским шрифтом своё имя и фамилию, адрес и телефон. Ваши чемоданы должны быть вами легко узнаваемы. Лекарства лучше перевозить в ручной клади.
Температура в Италии в декабре +10 / +15 градусов днём. Более точный прогноз погоды желательно посмотреть перед отъездом.
Рекомендуем взять обувь на толстой подошве для удобства.
В гостиничных номерах нет чайников. Имейте в виду, что для пользования в гостиницах своими электроприборами Вам может понадобиться переходник. Тип вилки — евростандарт.
Программа тура по дням
Прибытие в Рим. Пруды Клитунно
Встретим вас в аэропорту Рима и поедем в отель. По пути нас ждёт экскурсия, во время которой вы узнаете тайны прудов Клитунно. Об этом месте писали Плиний, Байрон, Гёте. Согласно поверью, на глубине прудов живёт Юпитер Клитунский — божество, очищающее всё, что погружается в воду. Эту и многие другие легенды вы услышите на прогулке. Желающие смогут полакомиться форелью в трактирчиках у прудов.
По приезде в отель разместимся и отдохнём после первого дня путешествия.
Дух Средневековья в Ареццо и город Кортона
После завтрака выезжаем в Ареццо, один из самых древних городов Тосканы. Этот город был родиной известных Гая Цильния Мецената и Петрарки. На главной площади Ареццо проходили съёмки фильма Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна».
Вы увидите Кафедральный собор, украшенный витражами Гийома де Марсилла, церковь Сан-Доменико, которая стала известна благодаря шедевру Джованни Чимабуэ «Распятие». Узнаем тайны Средневековья, хранящиеся в городе. После экскурсии у вас будет свободное время.
Далее переместимся в Кортону, город, где разворачиваются действия фильма «Под солнцем Тосканы». Погуляем по мощёным улочкам, осмотрим фрагменты крепостных стен и насладимся кофе в одном из кафе. Зайдём в монастырь Ле-Челле, чтобы узнать историю жизни Святой Маргариты, а ещё полюбуемся Тразименским озером. Выделим время на самостоятельное знакомство с городом, и вернёмся в отель.
Достопримечательности Сиены
Позавтракаем и поедем в Сиену. Районы этого города похожи на отдельные небольшие государства. Гид расскажет вам о палио — главном местном празднике, традициях и преданиях Сиены.
Заглянем в великолепный Сиенский собор, увидим самый древний в мире действующий банк, побываем в соборе, где покоятся мощи Святой Катерины Сиенской, и полюбуемся работами итальянских живописцев: Микеланджело, Пинтуриккьо, Донателло и Бернини.
У вас будет 4 часа свободного времени, чтобы погулять по городу самостоятельно. Затем вернёмся в отель.
Сансеполькро и Ангиари. Встреча Нового года
Сегодня в первую очередь исследуем Сансеполькро. Пройдёмся по улицам старого города и узнаем его историю. Увидим знаменитую фреску «Воскресение Христа» Пьеро делла Франческа и работу «Вознесение» Пьетро Перуджино. Во время экскурсии вам расскажут о том, почему Кафедральный собор можно считать учебником по истории искусства, почему в город приезжают японские бухгалтеры и ещё много интересных фактов.
Далее — свободное время на обед и прогулку, а затем мы отправимся в Ангиари. Гулять по этому уютному городку одно удовольствие. Гид поведает вам тайну исчезновения фрески Леонардо да Винчи «Битва под Ангиари». Вы сможете самостоятельно познакомиться с городом, а после мы вернёмся в отель.
Время новогоднего ужина! В ресторане отеля состоится праздник с живой музыкой и танцами с местными жителями.
Пиенца и Монтепульчано
После завтрака отправляемся на экскурсию в Пиенцу. Архитектору Бернардо Росселлино было поручено перестроить бывшую деревню Корсиньяно в идеальный Ренессансный город, что и было осуществлено после 1459 года. Мы погуляем по Пиенце и заглянем на улицы Поцелуев и Любви.
Далее нас ждёт Монтепульчано, где мы сможем пройтись даже по подземному городу. Сначала осмотримся «на земле»: увидим главную площадь, и великолепный собор, а после спустимся вниз, где расположились винные погреба XVI века. Мы продегустируем знаменитое вино «Нобиле ди Монтепульчано».
Вернёмся в отель.
Ассизи и Губбио
После завтрака едем в Ассизи. Этот город — место рождения и смерти Святого Франциска, почитаемого в Италии. Мы осмотрим базилику Святого Франциска, украшенную фресками Джотто, посетим римский храм Минервы и базилику Святой Кьяры.
После самостоятельной прогулки по городу отправимся в Губбио, получивший звание «город сумасшедших». Почему? Узнаете на экскурсии. Мы увидим знаменитый «фонтан сумасшедших», а гид расскажет вам о пасторе Убальдо Балдассини, которого любили и почитали местные жители, и о «беге со свечами». В Губбио вы также сможете попробовать чёрный трюфель и приобрести лакомство.
Вернёмся в отель.
Экскурсия в Перудже. Окончание тура
Наше путешествие подходит к концу, но до отъезда вы успеете посетить ещё один прекрасный город. После завтрака выселимся из отеля и поедем в Перуджу. Здесь производят конфеты «Baci». История появления этих сладостей очень романтичная! Кроме этого вы узнаете множество интересных фактов о Перудже и её жителях.
В свободное время рекомендуем посетить Национальную галерею Умбрии, где хранится коллекция произведений художников и скульпторов умбрийской школы XIII-XVIII веков.
В 16:00 выезжаем в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Рима, 09:30Завершение: Аэропорт Рима, около 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.