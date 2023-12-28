Планы на новогодние праздники — раствориться в объятиях Италии. Вас ждёт неделя путешествий по таким разным, но одинаково очаровательным городам. Вы узнаете легенды прудов Клитунно, побываете в Кортоне, где снимали «Под солнцем Тосканы», погуляете по Сиене и Пиенце, продегустируете чёрный трюфель и увидите шедевры изобразительного искусства итальянских мастеров. В стоимость входит новогодний ужин, во время которого мы будем наслаждаться живой музыкой и общением с итальянцами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Документы, которые необходимо взять с собой: билет, паспорт (действительный не менее 6 месяцев), и его фотокопию. Фотокопии можно иметь в электронном виде.

Рекомендуется сделать специальную страховку для выезжающих за границу, всегда носить с собой документы (можно в электронном виде).

Расходы на обеды: приблизительный расход 200-300 евро на человека на все дни.

Собирая чемодан, помните об ограничении веса. Рекомендуется повесить на чемодан бирки и написать на них латинским шрифтом своё имя и фамилию, адрес и телефон. Ваши чемоданы должны быть вами легко узнаваемы. Лекарства лучше перевозить в ручной клади.

Температура в Италии в декабре +10 / +15 градусов днём. Более точный прогноз погоды желательно посмотреть перед отъездом.

Рекомендуем взять обувь на толстой подошве для удобства.

В гостиничных номерах нет чайников. Имейте в виду, что для пользования в гостиницах своими электроприборами Вам может понадобиться переходник. Тип вилки — евростандарт.