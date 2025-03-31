Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
«Вы сможете самостоятельно исследовать римские улочки, попробовать пиццу и пасту, посетить музеи»
19 апр в 08:00
26 апр в 08:00
€450 за человека
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
«В свободное время рекомендуем посетить Национальную галерею Умбрии, где хранится коллекция произведений художников и скульпторов умбрийской школы 13-18 веков»
27 окт в 10:00
€1390 за человека
Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима
Посетить некрополи этрусков, увидеть резиденцию Папы Римского, выпить просекко с земляникой и сыром
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
«Тут тысячи гробниц, часть которых украшена колоннами и лепниной, захоронения нескольких поколений одной семьи, монументальные подземные склепы и саркофаги знати — настоящий музей под открытым небом»
30 окт в 10:00
€1550 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия31 марта 2025Здравствуйте! Тур замечательный! Встречающая сторона профи! Отели Рима оставляют желать лучшего вне зависимости 3* или 4*. При заказе тура можно озвучить клиентам, что есть возможность рассмотреть возвращение из другого города, помощь в покупке билетов в Милан и сопровождение или вылет из Венеции.
- ЛЛилия31 мая 2024С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Музеи»
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Сколько стоит тур в Риме в апреле 2025
Сейчас в Риме в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 450 до 1550. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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