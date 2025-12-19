Во время этой прогулки мы словно перемотаем плёнку на 2000 лет — и понаблюдаем, что стало с Римом, его улицами и людьми — с того дня, когда Цезарь отправился на заседание Сената.
Вы увидите, как один и тот же город пережил императоров, христианство, Средневековье, гетто, чуму, эпоху барокко, объединение Италии… и остался собой.
Описание экскурсии
- Площадь Торре-Арджентина — место убийства Юлия Цезаря
- Иль-Джезу — главная церковь ордена иезуитов, сердце Контрреформации и храм, изменивший барокко
- Витториано — монумент объединения Италии, белоснежная громада
- Театр Марцелла — одна из самых недооценённых жемчужин Рима, маленький брат Колизея
- Еврейское гетто с вратами в древний рынок
- Остров Тиберина, где когда-то располагался храм Эскулапа — бога медицины
- Трастевере — сердце и душа Рима
- Санта-Мария-ин-Трастевере — одна из старейших церквей города
Вы узнаете:
- о заговоре против Цезаря и политических интригах античности
- создании церкви Иль-Джезу и борьбе эпохи Контрреформации
- жизни простых римлян в Средневековье — от театра Марцелла до гетто
- легендах Тиберина и чудесах, которые приписывали его храмам
- старинных ремёслах и традициях жителей Трастевере
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Торре-Арджентина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2304 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
