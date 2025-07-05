Откройте Рим, который строился веками — от империи до Ренессанса.
Вместе пройдём по местам, где вершилась история: Колизей, Форум, Пантеон, площадь Навона, замок Святого Ангела и другие символы Вечного города.
Расскажем, как менялся Рим и его люди, что осталось от древних традиций и как история переплетается с повседневной жизнью.
Описание экскурсииОткройте Рим во всей его исторической глубине — от античных руин до беломраморных шедевров XIX века. За одну прогулку мы пройдём сквозь века, чтобы увидеть, как менялся город и что он сохранил до наших дней. Это маршрут по самым важным и знаковым местам столицы Италии, где история оживает на каждом шагу. Мы не просто покажем вам достопримечательности — мы расскажем, как жила Вечная столица: как строились храмы, вершилась политика, процветало искусство и менялись судьбы людей. Вы услышите живые истории о правителях, скульпторах, папах, воинах и простых римлянах, которые творили этот город. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет получить цельное представление о Риме — логично, последовательно и с душой. Поговорим об античности, Средневековье, Возрождении и современности. И всё это — за 2 часа в сопровождении гида, влюблённого в Рим и умеющего рассказать так, чтобы вы почувствовали: да, теперь вы знаете этот город.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Замок Святого Ангела, Рим
Завершение: Колизей, Рим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
5 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид София интересно рассказывала об архитектурных памятниках, истории Рима, отвечала на наши вопросы. Увидели архитектурные шедевры и живописные уголки Рима и получили незабываемые впечатления!
