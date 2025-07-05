Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте Рим, который строился веками — от империи до Ренессанса.



Вместе пройдём по местам, где вершилась история: Колизей, Форум, Пантеон, площадь Навона, замок Святого Ангела и другие символы Вечного города.



Расскажем, как менялся Рим и его люди, что осталось от древних традиций и как история переплетается с повседневной жизнью. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Откройте Рим во всей его исторической глубине — от античных руин до беломраморных шедевров XIX века. За одну прогулку мы пройдём сквозь века, чтобы увидеть, как менялся город и что он сохранил до наших дней. Это маршрут по самым важным и знаковым местам столицы Италии, где история оживает на каждом шагу. Мы не просто покажем вам достопримечательности — мы расскажем, как жила Вечная столица: как строились храмы, вершилась политика, процветало искусство и менялись судьбы людей. Вы услышите живые истории о правителях, скульпторах, папах, воинах и простых римлянах, которые творили этот город. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет получить цельное представление о Риме — логично, последовательно и с душой. Поговорим об античности, Средневековье, Возрождении и современности. И всё это — за 2 часа в сопровождении гида, влюблённого в Рим и умеющего рассказать так, чтобы вы почувствовали: да, теперь вы знаете этот город.

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Замок Святого Ангела, Рим Завершение: Колизей, Рим Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.